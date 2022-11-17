«Последней каплей стало дело Валиевой»: умер президент Федерации фигурного катания России

На 77-м году жизни скончался олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира и Европы Александр Горшков. Он 12 лет возглавлял Федерацию фигурного катания на коньках России. При нем этот вид спорта стал одним из самых успешных в стране, породив целое поколение чемпионок. «Газета.Ru» вспоминает самые яркие моменты из жизни и карьеры Горшкова.

О смерти олимпийского чемпиона стало известно утром 17 ноября. По информации «Известий», Горшков почувствовал себя плохо вечером 16 ноября и был срочно доставлен в реанимацию с острым инфарктом миокарда. Спасти его жизнь не удалось.

Пресс-служба ФФККР сообщила, что Горшков «скоропостижно скончался» и что он «всегда и все принимал близко к сердцу».

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер предположила, что Горшкова могла сильно расстроить ситуация с Камилой Валиевой, чье допинговое дело передали на рассмотрение в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Александр Горшков был великим спортсменом. Его танцевальный дуэт с Людмилой Пахомовой — это пара на все времена. Александр Георгиевич очень долго возглавлял нашу федерацию фигурного катания, я его видела буквально несколько дней назад на праздновании 75-летия Федерального медико-биологического агентства.

Для отечественного фигурного катания и всего нашего спорта это огромная потеря. Я хочу выразить свои соболезнования. Думаю, что последней каплей оказалось последнее решение по Валиевой, хотя оно еще не окончательное», — цитирует Винер ТАСС.

Согласился на авантюру и попал в Книгу рекордов Гиннеса

Горшков согласился встать в пару с чемпионкой СССР Людмилой Пахомовой, когда сам еще не являлся даже мастером спорта. Девушка сама предложила ему сотрудничество, когда переживала непростые времени в карьере после расставания с предыдущим партнером.

«Она сказала, что «тренера у нас пока не будет, из ЦСКА я ухожу, будем проситься на лед куда пустят — подумай», — вспоминал Горшков.

Молодые люди справились со всеми трудностями, привлекли внимание великого тренера Елены Чайковской и уже под ее руководством стали шестикратными чемпионами Европы и мира.

Это достижение больше не покорилось никому в танцах на льду — так Горшков попал в Книгу рекордов Гиннеса.

Более того, будущий президент ФФККР стал первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду. В 1976 году эта дисциплина фигурного катания впервые попала в программу Олимпийских игр, и пара Пахомовой и Горшкова уверенно завоевала золото.

Изменил фигурное катание

Горшков и Пахомова разработали уникальную манеру катания, изобретя много новых элементов — шагов и поддержек.

Советская пара покорила иностранную публику эмоциональными прокатами под «Вдоль по питерской» и «Озорные частушки», в то время как другие дуэты предпочитали классическую музыку и академичное исполнение.

Пластичность и чувственность в каждом движении выделяли Горшкова и Пахомову на фоне остальных пар, которые были в основном сосредоточены на правильном исполнении обязательных элементов (их количество составляло несколько десятков) и гораздо меньше заботились о том, чтобы создавать спектакль на льду.

В 1973 году пара подготовила свой знаменитый номер «Танго Кумпарсита».

Эта программа настолько впечатлила судей и весь мир фигурного катания, что танго-романтика стал обязательным танцем на всех соревнованиях и держал этот статус до сезона-2010/11 — пока обязательный танец не отменили.

Пережил операцию на окровавленном легком и отравление соперниками

В карьере Горшкова, помимо медалей и побед, было немало трудностей. Один из самых неприятных случаев произошел на чемпионате мира — 1972 в Ванкувере.

После обязательной части программы спортсмен и его партнерша проснулись ночью с одинаковыми симптомами — обоих выворачивало наизнанку. При этом за ужином они употребляли в пищу разные блюда, а Пахомова и вовсе едва притронулась к еде.

«Есть предположение, что кто-то из конкурентов пытался нас отравить, — говорил Горшков. — Но не пойман — не вор».

Врач поставил чемпионам диагноз — острое пищевое отравление. Спортсмены с трудом пережили ночь: болел живот, поднималась температура.

На тренировке оба мучились из-за одышки. Несмотря на это, фигуристы сумели выиграть произвольный танец и стать чемпионами мира.

«Это выступление я не забуду никогда, помню каждый свой шаг — так тяжело он мне давался», — признавался Горшков.

А в 1975 году — после чемпионата Европы в Копенгагене — спортсмен почувствовал сильную боль в груди, будто внутри что-то «щелкнуло».

«Впоследствии выяснилось, что это лопнула веточка легочной артерии, и в плевральную полость начала поступать кровь», — рассказывал чемпион.

Однако врачи сначала поставили неправильный диагноз и лишь спустя три дня обнаружили, что все левое легкое спортсмена заполнено кровью.

Горшкову провели срочную операцию, что спасло ему жизнь.

Привел фигурное катание в России на вершину популярности

После завершения карьеры Горшков работал тренером с 1977 по 1992 год, а затем решил попробовать себя в качестве спортивного чиновника и перешел в Управление международных связей Олимпийского комитета России (ОКР).

Он являлся членом исполкома ОКР, потом вице-президентом Московской федерации фигурного катания, а в 2010 году стал главой Федерации фигурного катания России.

При нем на посту президента произошел бум в развитии женского одиночного катания, а российские спортсмены успешно выступили на трех Олимпиадах — в Сочи, Пхенчхане и Пекине.

В Сочи-2014 фигуристы принесли России три золота: Аделина Сотникова стала чемпионкой в женском одиночном катании, Татьяна Волосожар и Максим Траньков — в парном, а сборная выиграла командный турнир. Кроме того, серебро завоевали Ксения Столбова и Федор Климов в соревнованиях пар, а бронзу — Елена Ильиных и Никита Кацалапов в танцах на льду.

В Пхенчхане-2018 отечественные фигуристы завоевали одно золото и два серебра. Алина Загитова победила в женском одиночном, Евгения Медведева стала второй, а сборная страны взяла серебро в командном турнире.

В Пекине-2022 сборная России показала лучший результат по количеству медалей при Горшкове — шесть.

Спортсмены выиграли командный турнир; золото в женском одиночном завоевала Анна Щербакова, серебро — Александра Трусова; в парном катании серебро и бронзу забрали Евгения Тарасова / Владимир Морозов и Анастасия Мишина / Александр Галлямов соответственно; в танцах на льду вторыми стали Виктория Синицина / Никита Кацалапов.

После смерти Горшкова исполняющим обязанности главы ФФККР станет либо гендиректор федерации Александр Коган, либо один из вице-президентов федерации — Антон Сихарулидзе, Владимир Грибанов, Вера Богуш, Ирина Рабер или Сергей Кононыхин.

Новый президент будет избран на ближайшем заседании конференции ФФККР.