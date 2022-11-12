450 голов в НХЛ: блестящая игра Малкина принесла победу над «Торонто»

«Вашингтон» разгромил «Тампу» с помощью голевых передач Александра Овечкина и Евгения Кузнецова, а из российских легионеров «Лайтнинг» проявить себя смог только подравшийся Владислав Наместников. Евгений Малкин забросил юбилейную шайбу в НХЛ и стал одним из героев победы над «Торонто». Кирилл Капризов поучаствовал в единственной голевой комбинации в матче против «Сиэтла», а Александр Барабанов и Евгений Свечников внесли решающий вклад в победу «Сан-Хосе». «Газета.Ru» представляет обзор игрового дня НХЛ.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 5:1

К матчу против «Тампа-Бэй» «Вашингтон» временно остался без главного тренера на скамейке запасных — Питер Лавиолетт попал в ковид-протокол, и командой руководил Кевин Маккарти. Правда, отсутствие наставника команде никак не помешало.

Зато в состав вернулся ключевой защитник команды Джон Карлсон, пропустивший предыдущие шесть встреч из-за травмы нижней части тела. Матч оказался для него особенным, потому что, сделав голевую передачу во втором периоде, он добрался до отметки 600 очков в НХЛ. До Карлсона такое не удавалось ни одному защитнику «Кэпиталз».

Для «Тампы» матч вообще сложился неудачно. Команда Джона Купера потерпела третье поражение в последних четырех матчах, не сумев реализовать ни одной попытки большинства из трех, хотя в одном случае имела на игрока больше в течение аж пяти минут.

В большинстве у «Лайтнинг» вообще проблемы в последнее время. Команда реализовала лишь одну попытку из десяти в трех играх, а в отчетной встрече свой юбилейный голевой пас Карлсон сделал на выскочившего из штрафного бокса Милано.

Форвард, который после 34 очков в прошлом сезоне не получил от «Анахайма» контрактного предложения, убежал на рандеву с Андреем Василевским и оформил свою первую шайбу за новую команду, увеличив ее преимущество в счете — 2:0.

До второго перерыва белорус Алексей Протас в третий раз пробил элитного голкипера «Тампы», а в третьем периоде Коннор Шири и вовсе довел счет до неприличного. Лишь после этого защитнику Нику Пербиксу удалось размочить счет, пробив Дарси Кюмпера.

И все же последнее слова осталось за хозяевами. Александр Овечкин и Евгений Кузнецов вывели Милано на еще один результативный бросок, и американский форвард установил окончательный счет.

Таким образом, Милано в четырех матчах в составе «столичных» отметился 4 (2+2) баллами за результативность, став в этот раз первой звездой встречи с тремя очками.

Овечкин закончил встречу с тремя бросками и показателем полезности +1, на счету Кузнецова бросок, силовой прием и +2, а вот защитник Дмитрий Орлов не играл из-за повреждения.

У «Тампы» Василевский провел явно не лучший матч, отразив только 15 из 20 бросков по своим воротам. У Никиты Кучерова три броска в створ и полезность -3, защитник Михаил Сергачев дважды бросил, провел один силовой прием и наиграл на -2. Насыщенный матч получился у еще одного российского форварда «молнии». Владислав Наместников не угрожал воротам Дарси Кюмпера, заработал -2 в показатель полезности, а еще подрался с Эриком Густафссоном.

Команды в воскресенье сыграют друг с другом еще раз, только уже на Amalie Arena в штате Флорида.

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Питтсбург Пингвинз» — 2:4

«Питтсбург», прервав свою ужасную серию из семи поражений подряд (0-6-1) с общим счетом 16:33 в предыдущей встрече с «Вашингтоном», продолжил подъем в выездном поединке с сильным «Торонто».

Матч начался в лихой и обоюдоострой манере. Обе команды с удовольствием атаковали и много бросали по воротам, хотя большая часть выстрелов уходила в блоки или же летела мимо створа.

Но за шесть минут до конца первого периода массированная позиционная атака «Мэйпл Лифс» закончилась резким броском низом Зака Эстон-Риза, пять первых в НХЛ сезонов отыгравшего за «Пенс» и обменянного в прошлой кампании в дедлайн в «Анахайм». После этого форвард подписал летом контракт с «кленовыми листьями» и теперь огорчил бывшую команду.

Тем не менее «Питтсбург» отыгрался еще до перерыва. На последней минуте первого отрезка уже «пингвины» провели долгое наступление, главным идеологом и завершителем которого выступил Евгений Малкин.

Российский нападающий добавил шайбу с дальнего пятака в уже потерянные Эриком Калльгреном ворота, и этот гол стал для Малкина 450-м в регулярных чемпионатах НХЛ!

Второй период тоже начался для «Пенс» удачно. И снова солировал Евгений, который успел к шайбе на левый борт в чужую зону после выброса Маркуса Петтерссона из своей, выиграл там борьбу и с разворота отдал пас на пятак, куда совершенно свободным накатил Джейсон Цукер. Щелчок в касание не оставил Калльгрену шансов.

Оказавшись в роли догоняющей стороны, команда Шелдона Кифа прилично завелась и выдала мощный период. Во втором отрезке матча в створ ворот Кейси ДеСмита прилетело 16 бросков, и в итоге равновесие было восстановлено.

Вильям Нюландер смог зажечь красный свет за две секунды до окончания штрафного времени Криса Летанга за фол против Майкла Бантинга.

Но в третьем периоде «Питтсбург» сыграл образцово. Теперь ДеСмиту пришлось работать ровно в четыре раз меньше, и каждое попадание «Торонто» в створ закончилось его сейвом.

В итоге игровой перевес «пингвинов» трансформировался чуть меньше чем за две минуты до финальной сирены в победную шайбу Брока Макгинна, который до того оформил и победное взятие ворот против «Кэппиталз».

Причем нападающий сыграл очень умно, использовав защитника «Торонто» Марка Джиордано в качестве помехи Калльгрена и кинув из правого круга вбрасывания шведскому стражу ворот «листьев» между щитков.

Ну а за несколько секунд до сирены Джейк Гюнцель, поразив пустые ворота с передачи Сидни Кросби, продлил свою серию с набранными очками до шести матчей (5+3), а результативную — до четырех игр (4 гола).

Интересно, что Калльгрен стал уже 132-м голкипером Национальной хоккейной лиги, которого за время своей карьеры огорчал Малкин.

«Миннесота Уайлд» — «Сиэтл Кракен» — 1:0

Отличная форма и пятиматчевая победная серия здорово начавшего сезон «Сиэтла» разбились в Сент-Поле о «Миннесоту» и ее голкипера Марк-Андре Флери.

В матче, где команды на двоих не использовали семь попыток большинства («Кракен» — четыре, «Уайлд» — три), все решил единственный поздний гол в первом периоде.

Кирилл Капризов пустил за воротами шайбу по борту, Матс Цукарелло отдал на синюю линию Джону Мерриллу, который пустил диск в правый борт. Ее никто так и не смог подобрать, пока тот же Цукарелло не оказался в нужном месте по центру зоны. Норвежский форвард подработал себе под удобную и бросил точно в дальнюю девятку ворот Мартина Джонса.

Больше голкипер «Сиэтла» ничего не пропустил, но его визави Флери оформил свой 72-й сухой матч в НХЛ, выйдя по этому показателю на чистое 12-е место за всю историю лиги.

44 сухих матча канадец отыграл в составе «Питтсбурга», 23 раза засушивал соперников «Вегаса», еще четырежды играл на ноль в прошлом сезоне за «Чикаго», и вот впервые оставил в неприкосновенности ворота «Миннесоты».

«Даллас Старз» — «Сан-Хосе Шаркс» — 4:5

Российские нападающие «Сан-Хосе» Александр Барабанов и Евгений Свечников, вернувшийся в состав после попадания в запас, испортили ярко начавшему сезон голкиперу «Далласа» Джейку Эттинджеру возвращение в строй после травмы.

Сначала Барабанов в первом периоде, когда его команда уступала со счетом 0:1, реализовал большинство, оформив наконец свою первую шайбу в чемпионате. А затем Свечников первым успел на пятак после ошибки Мэйсона Марчмента и передачи Оскара Линдблома.

И хотя «Даллас» до перерыва восстановил равновесие, «Шаркс» уже получили положительный импульс, который смогли использовать дальше и довести матч до победы, а Барабанов к голу добавил еще и уже седьмую свою голевую передачу в сезоне.