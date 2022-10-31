Издевательский гол Капризова и подарок на день рождения Панарина: обзор дня НХЛ

В очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота» в гостях победила «Чикаго» в серии буллитов, а победную шайбу забросил Кирилл Капризов. Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин в свой день рождения набрал три очка в матче против «Аризоны». «Газета.Ru» — о главных событиях дня с участием россиян.

«Чикаго Блэкхокс» — «Миннесота Уайлд» — 3:4 Б

После провального старта с одной победой в пяти матчах «Миннесота» постепенно набирает ход и вытаскивает порой тяжелейшие игры. Такой была и встреча с «Чикаго», чья победная серия сменилась чередой неудач. К моменту матча против «дикарей» в пассиве «ястребов» было два поражения кряду, и они не собирались эту серию продлевать.

Хозяева забросили первыми — на седьмой минуте отличился Джейсон Маккейб. Однако уже к 11-й минуте гости вели 2:1 после голов Мэтта Болди и Мэйсона Шоу. Во втором периоде Джонатан Тэйвз сделал счет равным, на 51-й минуте Андреас Атанасиу вновь вывел «Чикаго» вперед. Всего 18 секунд после этого потребовалось Болди, чтобы оформить дубль и восстановить равновесие.

Счет 3:3 сохранился до истечения основного времени, в овертайме голов также не было, и сильнейшего пришлось определять в серии буллитов. И здесь свое слово сказал Кирилл Капризов, молчавший всю игру, хотя при этом едва не повторивший личный рекорд по времени на льду, отыграв 23 минуты 37 секунд, и успевший схватить «-1».

В серии послематчевых бросков именно попытка Капризова стала победной: он издевательски пробросил шайбу между ног голкипера «Блэкхокс» Алекса Стэлока, оставившего слишком много места между щитками.

Взбешенный Стэлок попытался выбросить шайбу из ворот и даже не смог это сделать с первой попытки. А россиянин остался совершенно невозмутим.

Буллит Капризова настолько впечатлил представителей лиги, что именно россиянина признали первой звездой встречи, оставив на втором месте автора дубля Болди. Отметим также, что Кирилл забивает второй матч подряд, пусть в этот раз — и не в основное время. Накануне он стал автором единственной шайбы своей команды в матче с «Детройтом», который «Миннесота» проиграла 1:2.

Благодаря этому он установил клубный рекорд по достижению отметки в 80 голов за команду — ему на это понадобилось лишь 144 матча, тогда как предыдущие рекордсмены, Эрик Стаал и Зак Паризе шли к этой планке 189 игр.

«Аризона Койотс» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 2:3

«Рейнджерс», ведомые Артемием Панариным, также одержали гостевую победу, успев при этом уложиться в основные 60 минут. Российский форвард, к восторгу болельщиков, принял участие во всех трех голах своей команды. На 22-й минуте он ассистировал Алекси Лафренье, в концовке второго периода на два гола «Аризоны» он ответил заброшенной шайбой, а в заключительной 20-минутке записал в актив еще одну результативную передачу, которую после второго паса Криса Крайдера увенчал точным броском Мика Зибанеджад.

Примечательно, что Артемий праздновал день рождения – матч проходил еще 30 октября по местному времени.

Он стал лишь третьим игроком «Рейнджерс» за последние 30 лет, набравшим в свой день рождения три очка. 17 апреля 2021 года это удалось Павлу Бучневичу, а до него — 26 января 1999 года — великому Уэйну Гретцки.

После игры партнеры по команде рассыпались в комплиментах в адрес россиянина. Лафренье поблагодарил Панарина за передачу.

«Когда ты играешь с такими ребятами, тебе надо просто оказаться у ворот, и все произойдет само собой. Он нашел меня, сыграв просто великолепно», — заявил Лафренье.

«Панарин великолепно действовал, отдав передачу Крайдеру. Я просто постарался попасть по воротам и забить», — без лишних премудростей высказался Зибанеджад.

Сам же Артемий отшутился, в ироничной манере поздравив Лафренье с голом.

«Я же хороший парень, я хотел победы для нашей команды.

После моего паса Лафренье едва не промахнулся — это бы разорвало наши отношения»,

— констатировал Панарин.

В текущем сезоне на счету россиянина 16 очков (5+11) в 10 матчах. Он вышел на третье место в гонке бомбардиров, разделив его с форвардом «Эдмонтона» Леоном Драйзайтлем. Вторым с 17-ю очками (7+10) идет нападающий «Бостона» Давид Пастрняк, а лидирует еще один представитель «нефтяников» Конор Макдэвид, у него 18 баллов (9+9).