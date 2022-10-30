Кондратюк бьется за медаль Гран-при: мужчины катают произвольные программы в Сочи. LIVE

Неудачно начинает Ковалев и падает с четверного тулупа. Следом ведет его сильно вперед на выезде с еще одного тулупа в четвре оборота, к которому должен был быть прикреплен еще один прыжок. Следом падает Ковалев с четверного сальхова, а вот тройной риттбергер получается отличным. Вращения у него на четвертый уровень, и очень хорошо по артистизму смотрится фигурист на льду. Каскад тройной аксель + ойлер + тройной сальхов выходит здорово, а вот на сольном тройном акселе спортсмена снова ведет. Но каскад тройной флип + двойной аксель он исполняет здорово. И в целом программа достаточно интересная, и фигурист на льду смотрится прекрасно, но, к сожалению, достаточно большое количество ошибок в прыжковой части он допустил сегодня.
Анисимов получает за свой прокат 16132 балла. Это дает ему в общей сумме 235,40 балла. Уступает он Гуменнику.
«Бал вампиров» в исполнении Анисимова. В начало программы он ставит четверной флип и отлично с ним справляется, а вот следом после четверного риттбергера просто присаживается на лед, не докрутив прыжок. Четверной сальхов получается отличным, а вот на тройном акселе степ-аут. Отличная у него хореография, прекрасный каскад тройной флип + тройной тулуп, справляется Анисимов и с каскадом тройной лутц + тройной тулуп. Каскад тройной флип + ойлер + тройной сальхов тоже выходит отличным. Еще один мощнейщий прокат с очень сложной технической заявкой, которая выполнена пусть не вся, но отлично.
В самое начало программы ставит Гуменник четверной лутц и делает его чисто! А вот дальше обидно падает с четверного риттбергера. А вот дальше прекрасно фигурист исполняет каскад четверной сальхов + тройной тулуп, великолепно это выглядело. Прекрасная дорожка шагов на четвертый уровень, а следом еще один отличный каскад — тройной аксель + двойной аксель. Шикарным выходит и сольный четверной сальхов, да и в целом стоит сказать, что весьма сложная заявка у Гуменника. Но вот дальше он падает с тройного акселя, но после выдает каскад тройной лутц + двойной риттбергер - двойной риттбергер. Не совсем все получилось у фигуриста, но сама по себе программа очень красивая и очень технически сложная. Так что браво!
Очень больно падает фигурист с первого прыжка — четверного тулупа. Зато следом практически беспроблемно исполняет тройной аксель и тройной риттбергер. Неплохая по постановке у него программа, неплохо в ней смотрится и сам фигурист. Двойной аксель выходит чистым, каскад тройной лутц + ойлер + тройной сальхов Пастарнаков тоже выезжает. Следом чисто он исполняет тройной флип + тройной тулуп. При исполнении каскада тройной лутц + двойной тулуп касается льда рукой после первого элемента, но умудряется прицепить второй прыжок. Раскатался ко второй части программы фигурист после не самого удачного начала.
Степ-аут на первом же прыжке — четверном тулупе, а дальше поборолся Варакие за каскад тройной аксель + двойной тулуп, но все равно с недокрутами вышло. А вот тройной риттбергер вышел отличным и чистым, но следом еще один каскад, за который пришлось бороться — на флипе вышла бабочка, но тулуп фигурист все равно прицепил. Лутц тоже не выходит, совсем, на его фоне тройной аксель выглядит весьма неплохо. Но совсем все же не задалась прыжковая часть — каскад выходит флип в один оборот + ойлер + тройной сальхов. К сожалению, практически совсем развалилась программа Варакина. Очень жаль.
Первым стоит каскад лутц + тулуп, и пришлось за него побороться, первый прыжок вышел только в два оборота, с трудом прикрепил к нему второй элемент. Зато дальше чисто выполнен каскад тройной тулуп + двойной тулуп, а вот с тройного акселя фигурист снялся. На дорожке шагов тоже есть помарки, с трудом сделан и тройной риттбергер. Следом исполняет фигурист каскад двойной аксель + двойной тулуп + двойной риттбергер, а следом прыгает чисто двойной флип и тройной сальхов. Много помарок совершает Карнаухов, ошибается и во вращениях, не удерживает равновесие, касаясь льда рукой. Не самое лучшее выступление, к сожалению.
Открывает соревнования в произвольной программе у мужчин Егор Карнаухов. Снялся Кирилл Кельманов.