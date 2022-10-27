Российский вратарь деклассировал «Нью-Йорк Рейнджерс» и установил уникальное достижение в НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» на своем льду уверенно переиграли «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина со счетом 3:0. Главной звездой матча и всего игрового дня НХЛ стал российский вратарь «островитян» Илья Сорокин, отразивший 41 бросок и оформивший 11-й шатаут в заокеанской карьере, установив при этом уникальное достижение. «Газета.Ru» — о новых успехах россиян в НХЛ.

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:0

Обе команды подошли к очному противостоянию с неудачными сериями, насчитывавшими три поражения кряду. И кому-то предстояло ее продлить, но кому именно, эксперты затруднялись прогнозировать. А если оценивать борьбу в первом периоде, то гости казались однозначными фаворитами — они нанесли 17 бросков по чужим воротам против восьми и постоянно нагнетали обстановку.

Причем «островитяне» не особенно и сопротивлялись, за исключением одного человека — российского голкипера «Айлендерс» Ильи Сорокина.

Именно ему хозяева обязаны тем, что в первом периоде «рейнджеры» не вышли вперед. Сначала россиянин не позволил Каапо Какко реализовать выход один на один, а в конце 20-минутки сделал два сейва подряд, отразив шайбу щитком после подбора Джимми Веси и добивания Баркли Гудроу.

И во втором игровом отрезке гости были уже отнюдь не так агрессивны: уверенности и остроты в их действиях поубавилось. Возможно, их деморализовала сверхнадежная игра Сорокина. Как бы то ни было, «Рейнджерс» начали допускать оплошности в обороне, чем в середине периода и воспользовался Кайл Палмьери (1:0), огорчив словака Ярослава Галака — тот играл вместо отдыхавшего в этот раз россиянина Игоря Шестеркина, который провел матч с Колорадо сутками ранее.

Попытки «Рейнджерс» отыграться не приводили ровным счетом ни к чему.

Сорокин творил в воротах чудеса, а когда его сил не хватало, за него играл даже каркас.

В конечном итоге, гости не смогли забросить ни разу, а вот «островитяне» в третьем периоде еще дважды изменили счет: на 46-й минуте отличился Джош Бейли, а 10 минут спустя Палмьери оформил дубль.

«То, что в первом периоде было много бросков, помогало мне сохранять концентрацию и оставаться в игре. Спасибо ребятам, что блокировали броски в концовке, они проделали отличную работу», — сказал после игры Сорокин.

Автор дубля Палмьери не поскупился на комплименты в адрес россиянина. Он констатировал, что во многом благодаря Сорокину была одержана эта победа.

«Он потрясающий вратарь и отличный партнер. Каждый раз, когда он в воротах, у нас есть шанс на победу.

Он сделал несколько невероятных спасений, которые уберегли нас от пропущенных голов, особенно в первом периоде», — заявил Палмьери.

В том, кто станет первой звездой матча, едва ли могли быть сомнения. Но Сорокин благодаря своему феноменальному выступлению был признан не только лучшим игроком встречи, но и всего дня. И дело не только в количестве отраженных бросков и «сухих» воротах. Илья еще и установил историческое для российских голкиперов достижение.

Он вошел в топ-5 лучших вратарей в истории НХЛ по количеству шатаутов до 80-го матча в лиге за последние 55 лет.

Рекордсменом с 17-ю играми остается Тони Эспозито, на втором месте располагаются Мартин Джонс и Гленн Рёш с 12-ю «сухими» играми, а затем следует сразу несколько человек, проведших 11 матчей на ноль к указанному отрезку — помимо Сорокина, это Антти Ниеми, Роман Чехманек и Кен Драйден. Илья в этом списке, таким образом, является единственным россиянином.

Возвращаясь к матчу, упомянем и российских игроков «Рейнджерс», для которых встреча сложилась крайне неудачно. Форвард Виталий Кравцов перед игрой получил травму — уже вторую с начала сезона, из-за чего успел провести лишь три матча. А Артемий Панарин не набирает очки уже вторую игру подряд. Матч с «островитянами» он закончил с показателем полезности «-1».

Перенесемся в Анахайм, где «Тампа» нанесла местным «уткам» шестое поражение подряд, и весомый вклад в это внесли российские игроки. Хозяева открыли счет на 15-й минуте стараниями Тревора Зеграса, но очень скоро Михаил Сергачев отыграл одну шайбу, а полторы минуты спустя свой гол забил и Никита Кучеров. На первый перерыв команды ушли при счете 2:1 в пользу гостей.

Счет вновь стал равным в конце второго периода, когда отличился Трой Терри. Однако концовка осталась полностью за «молниями». На 56-й минуте Брендон Хагель после передачи Сергачева забросил третью шайбу, которая стала для «Тампы» победной (3:2), а закрепил успех броском в пустые ворота за две секунды до сирены Ник Пол (4:2).

По итогам матча ни один из россиян не попал в тройку лучших игроков встречи. Однако лига по достоинству оценила заслуги Сергачева и признала его третьей звездой дня.