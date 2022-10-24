Панарин стал лучшим бомбардиром НХЛ и вошел в историю «Нью-Йорк Рейнджерс»

В матче очередного игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» принимали «Коламбус Блю Джекетс» и уступили со счетом 1:5. Единственную шайбу в составе хозяев забросил Артемий Панарин, а российский вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов одержал первую победу в НХЛ и был признан первой звездой встречи. «Газета.Ru» — о главных событиях матча.

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Коламбус Блю Джекетс» — 1:5

На своем льду «Рейнджерс» казались фаворитами с учетом более удачного старта в сезоне и двух дней на подготовку к игре в запасе, а российские болельщики имели все основания ожидать очередной фееричной игры от набравшего ход Артемия Панарина. Он поклонников не разочаровал — в отличие от команды в целом.

На исходе первого периода гости открыли счет благодаря голу Зака Веренски (1:0), а во втором тайме Эндрю Пик и Егор Чинахов еще по разу огорчили вратаря «рейнджеров» Ярослава Галака (3:0). Игорь Шестеркин этот матч провел на лавке.

Отдельно стоит выделить Чинахова.

21-летний обладатель Кубка Гагарина в составе «Авангарда» проводит первый полноценный сезон в НХЛ и забросил первую шайбу в нынешнем розыгрыше «регулярки».

Она не стала дебютной — он ранее уже отличался в ноябре 2021 года в матче против «Детройта», когда еще был игроком фарм-клуба «Кливленд Монстерз» и изредка привлекался в основу. Сейчас Егор безо всяких условностей является игроком «Коламбуса».

Героем встречи, впрочем, стал не он, а его одноклубник и соотечественник — вратарь Даниил Тарасов. В этом матче он отразил 30 бросков, а пропустил лишь одну шайбу — как раз от Панарина (3:1).

Но, не обесценивая стараний Артемия, надо отметить, что Тарасова подвела команда: российский форвард «Рейнджерс» забросил шайбу, когда хозяева имели преимущество 5 на 3.

Окончательный счет был установлен на 55-й минуте, когда в течение 44 секунд Эрик Робинсон и Кент Джонсон еще по разу переиграли Галака (5:1). После матча словацкий голкипер признался, что разочарован своей игрой, а также тем, что не смог выступить на уровне Тарасова.

«Я бы не хотел говорить о том, как сыграла команда, выскажусь о себе. Их вратарь меня сейчас переиграл.

Вторая шайба попала в ворота сквозь меня, в случае с третьим голом я очень поздно среагировал. Я должен быть лучше — и буду в следующих матчах», — заявил Галак на послематчевой пресс-конференции.

Тарасов был признан первой звездой встречи и после матча забрал шайбу, фото с которой разместила клубная пресс-служба с подписью «В рамку». В раздевалке устроили короткое, но бурное празднование, а сам Даниил поблагодарил партнеров.

«Спасибо, ребята, вы сегодня были невероятны! Эта игра была очень важная для позитивного настроя команды. Хорошая работа», — сказал россиянин.

Главный тренер «Коламбуса» Брэд Ларсен также не поскупился на комплименты в адрес своего вратаря. Он назвал его выступление выдающимся и поблагодарил российского игрока.

«Мне кажется, игра Даниила была выдающейся. Он был невероятно спокоен и совершил сложные сейвы, которые благодаря его игре казались простыми», — констатировал Ларсен.

Его визави Жерар Галлан раскритиковал свою команду. Он поспешил оградить Галака от возможной критики, обратив внимание, что игроки «Рейнджерс» не взаимодействовали друг с другом должным образом.

«Мы были недостаточно хороши, действовали очень медленно и весь матч на шаг отставали от команды, которая играла второй день подряд. Я этим разочарован. Пять шайб — отнюдь не вина Галака. Мне не понравился язык тела моих игроков — думаю, всем это было заметно. Мы больше разговаривали с судьями, чем друг с другом, слишком важничали. У нас были возможности вернуться в игру», — признал Галлан.

Несмотря на неудачу «Рейнджерс», форвард команды Артемий Панарин все же сделал свою работу. Он забросил единственную шайбу своей команды и не только единолично возглавив гонку бомбардиров НХЛ с 12-ю очками (4+8), но и приблизился к рекорду Мариана Габорика по самой длинной результативной серии в составе команды из Нью-Йорка.

Габорик в сезоне-2009/10 набирал очки восемь игр подряд, а у Панарина на данный момент шесть результативных матчей кряду. Отметим также, что в бомбардирской гонке он опередил соотечественника из «Колорадо» Валерия Ничушкина, у которого на данный момент 11 (6+5) баллов.

В составе «рейнджеров» на льду появился также россиянин Виталий Кравцов, который получил травму уже в первом матче сезона и лишь сейчас восстановился после повреждения. Сам он перед матчем заявил, что старается позитивно подходить к любой ситуации, в том числе и к такой неприятной. В итоге он отыграл в общей сложности 11 минут 33 секунды. У «Коламбуса» более 25 минут получил Владислав Гавриков и закончил матч с коэффициентом полезности »+1».