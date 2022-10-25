«Я просто устал»: Милохин бросил Медведеву и ушел из «Ледникового периода»

Блогер Даня Милохин объявил о своем уходе из шоу «Ледниковый период», где он второй сезон подряд выступал с двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию Евгенией Медведевой. Свое решение он объяснил усталостью, а продюсер шоу Илья Авербух отметил, что Милохин покинул проект исключительно по собственной инициативе. Хореограф проекта Максим Ставиский в комментарии «Газете.Ru» заявил, что не знает, с кем теперь будет кататься Медведева. А фигурист Александр Энберт назвал решение Милохина неожиданным.

«Всем привет, мои дорогие любители шоу «Ледниковый период». Я должен признаться, что, к сожалению, покидаю данное шоу, потому что я просто устал. У меня не хватает сил, я не вижу смысла — для чего и почему я это делаю. Я считаю, все нужно делать с любовью. А если любви к делу нет, то делать его нет смысла. Надеюсь, вы меня поймете. Всех люблю — люблю Женю, люблю Авербуха, люблю всех участников. Никого не хотел подводить, но не могу уступать своему сердцу», — сказал Милохин в видеообращении, которое выложил в соцсети.

Хореограф и постановщик Илья Авербух, который работает на шоу «Ледниковый период», ставя программы половине пар, подтвердил решение блогера покинуть проект.

«Да, это правда, и это абсолютно его личная инициатива. Пока не комментирую эту новость», — цитирует Авербуха Sport24.

Двукратный призер Олимпийских игр, тренер по фигурному катанию Александр Жулин также высказался об уходе Милохина из проекта и отметил, что не знает, продолжит ли выступления Медведева с каким-то новым партнером.

«К уходу Милохина не было никаких предпосылок. Будет ли новый партнер у Жени Медведевой, не знаю. Сам был вчера очень удивлен. Не думаю, что Милохин вернется. Раз он сделал такое заявление, думаю, оно было взвешенным. Какие могут быть причины покинуть проект? Значит, ему стало неинтересно. Он своеобразный парень: захотелось — ушел. У него свое видение. Может, ему было недостаточно интересно участвовать или финансовый вопрос.

Какой Даня Милохин как спортсмен? Это тяжелый труд. Не скажу, что он плохо работал, как раз наоборот, очень хорошо. Как спортсмен он выдерживал нагрузки. Мне было с ним легко работать. Даня мне понравился. Я о нем здорово свое мнение поменял: думал, он конченый, но оказался приличным парнем.

Жалко, что ушел. Потому что легкий парень — мог бы и выиграть», — заявил Жулин.

Перед съемками нового выпуска шоу Милохин улетел в Дубай (ОАЭ), при этом они с Медведевой взаимно отписались друг от друга в социальных сетях, что может говорить о конфликте, который возник у партнеров из-за решения блогера покинуть проект. На фоне всего этого особенно интересен комментарий Милохина о том, что Медведева его во всем поддерживает – в том числе и в возможном уходе из шоу. Сама фигуристка пока никак не отреагировала на решение партнера покинуть шоу.

«Были такие моменты [речь о желании уйти из «Ледникового периода»]: недавно вот перед этим выступлением я хотел уйти, потому что я очень волновался. Когда очень волнуюсь, я думаю: «Может, мне просто уйти и не делать то, что я боюсь делать?». Но в итоге я делаю это, выступаю и в конце концов наступает радость от того, что мы продолжаем.

Женька меня поддерживает в любом случае: если я захочу уйти, она скажет: «Уйдем вместе». Если я скажу: «Остаемся» — «Остаемся вместе». В общем, мы единая команда», — говорил блогер 19 октября.

Медведева и Милохин вместе выступали уже во втором для себя сезоне «Ледникового периода». В прошлом сезоне они не сумели победить, оказавшись на третьем месте, но завоевали приз зрительских симпатий и выиграли один миллион рублей.

При этом фигуристка и блогер стали самой обсуждаемой парой проекта. Также возникли слухи о том, что у них был роман, однако позднее оба опровергли эту информацию, заявив, что их связывают только дружеские отношения.

Хореограф «Ледникового периода», двукратный чемпион мира в танцах на льду Максим Ставиский в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что не знает, с кем будет выступать Медведева после ухода из шоу.

Также этой информацией не владеет фигурист Александр Энберт, выступающий в паре с Региной Тодоренко.

«Это неожиданно. Я с Даней не виделся после последних наших прокатов. Мы не говорили об этом. О решении Милохина узнал из соцсетей. С кем будет выступать Медведева? Я не знаю. Сегодня у нас был генеральный прогон, завтра будет съемка. Мы с Региной заняты своими номерами. Не успеваем следить за другими», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru».