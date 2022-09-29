Повестка для Валуева, бронь для футболистов: российский спорт в новых реалиях. LIVE

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) запросила для Тиамшова и Борисова отсрочки от частичной мобилизации. По информации «Матч ТВ», необходимый запрос уже был направлен в Министерство спорта.
Две повестки в военкомат получили и представители лыжной сборной России. По информации источника, официальные бумаги получили лыжник Антон Тимашов и начальник команды Роман Борисов.
26-летний спортсмен является участником молодежного чемпионата мира 2019 года, где в масс-старте занял четвертое место. В нынешнем сезоне он впервые пробует себя в основной команде сборной страны.
Что касается российских футболистов, то они с наибольшей долей вероятности получат бронь от мобилизации и продолжат выступления в официальных соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза (РФС). По информации «Спорт-Экспресса», РФС контактирует с клубами Российской премьер-лиги (РПЛ) и Первой лиги для составления списка игроков и сотрудников для бронирования. На днях РФС разослал в клубы файл, куда руководители должны внести данные о своих игроках и сотрудниках.
Молодежная сборная РоссииОфициальный сайт РФС
Также сегодня разрешилась ситуация с повесткой экс-футболисту национальной сборной России Динияру Билялетдинову, которой не проходил срочную службу и не попал по критериям, объявленным Минобороны. «У меня все в порядке. Сходил в военкомат, обновил документы некоторые. Нужно было сверку данных провести.
Вопросов не было, отпустили сразу же домой», — приводит слова Билялетдинова Metaratings.
Добрый вечер! Мы начинаем рассказывать о том, как частичная мобилизация затронула спортивное общество в России.
Сегодня стало известно, что экс-чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев, получил повестку в военкомат. Парламентарий заявил, что в ближайшее время отправится в учреждения для уточнения сведений воинского учета.
«По-моему, вcем пришли повеcтки. Сейчаc в военкомат поеду. Мои коллеги — молодцы, они вcтали на воинcкий учет в Гоcдуме и получили повеcтку здеcь, а мне надо ехать домой.
Мне повеcтка пришла прямо перед поездкой в Донбаcc, и меня дома не было. На cледующей неделе я обязательно поеду и явлюcь в военкомат», — приводят слова депутата «Известия».