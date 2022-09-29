Спорт

Повестка для Валуева, бронь для футболистов: российский спорт в новых реалиях. LIVE

Что происходит в российском спорте после объявления частичной мобилизации? ОНЛАЙН

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Депутат Государственной Думы РФ Николай Валуев на Красной площади перед началом военного парада в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2022 года

Депутат Государственной Думы РФ Николай Валуев на Красной площади перед началом военного парада в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2022 года

Евгений Биятов/РИА «Новости»
Специально для читателей «Газета.Ru» собрала в одном онлайне все самые актуальные новости, которые затрагивают спортсменов в контексте объявленной в России частичной мобилизации.
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18:15

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) запросила для Тиамшова и Борисова отсрочки от частичной мобилизации. По информации «Матч ТВ», необходимый запрос уже был направлен в Министерство спорта.

18:00

Две повестки в военкомат получили и представители лыжной сборной России. По информации источника, официальные бумаги получили лыжник Антон Тимашов и начальник команды Роман Борисов.

26-летний спортсмен является участником молодежного чемпионата мира 2019 года, где в масс-старте занял четвертое место. В нынешнем сезоне он впервые пробует себя в основной команде сборной страны.

17:45

Что касается российских футболистов, то они с наибольшей долей вероятности получат бронь от мобилизации и продолжат выступления в официальных соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза (РФС). По информации «Спорт-Экспресса», РФС контактирует с клубами Российской премьер-лиги (РПЛ) и Первой лиги для составления списка игроков и сотрудников для бронирования. На днях РФС разослал в клубы файл, куда руководители должны внести данные о своих игроках и сотрудниках.

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Молодежная сборная России

Официальный сайт РФС
17:30

Также сегодня разрешилась ситуация с повесткой экс-футболисту национальной сборной России Динияру Билялетдинову, которой не проходил срочную службу и не попал по критериям, объявленным Минобороны. «У меня все в порядке. Сходил в военкомат, обновил документы некоторые. Нужно было сверку данных провести.

Вопросов не было, отпустили сразу же домой», — приводит слова Билялетдинова Metaratings.

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Максим Богодвид/РИА «Новости»
17:15

Добрый вечер! Мы начинаем рассказывать о том, как частичная мобилизация затронула спортивное общество в России.

Сегодня стало известно, что экс-чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев, получил повестку в военкомат. Парламентарий заявил, что в ближайшее время отправится в учреждения для уточнения сведений воинского учета.

«По-моему, вcем пришли повеcтки. Сейчаc в военкомат поеду. Мои коллеги — молодцы, они вcтали на воинcкий учет в Гоcдуме и получили повеcтку здеcь, а мне надо ехать домой.

Мне повеcтка пришла прямо перед поездкой в Донбаcc, и меня дома не было. На cледующей неделе я обязательно поеду и явлюcь в военкомат», — приводят слова депутата «Известия».

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»
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