Раскол в WADA: норвежцы наплевали на антидопинговый кодекс и рискуют вылететь из спорта

Сборная Норвегии на церемонии открытия Олимпийских игр на Национальном стадионе «Птичье гнездо» в Пекине, 4 февраля 2022 года

Антидопинговое агентство Норвегии получило предупреждение о несоответствии кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA). Все дело в том, что Норвегия уже с 2018 года не тестирует своих несовершеннолетних спортсменов на допинг. Если на законодательном уровне спортивные руководители страны не предпримут меры, в 2023 году на норвежский спорт могут быть наложены санкции. Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что в таком случае будет «аплодировать», а лыжник, чемпион и серебряный призер Сочи-2014 Александр Легков признался «Газете.Ru», что не верит, что норвежцев действительно накажут.

С чего все началось

Норвежское антидопинговое агентство Antidoping Norway (ADNO) получило предупреждение о несоответствии кодексу WADA. Парадокс, но проблемы для спорта своей страны создали ее же законодатели. В Норвегии очень трепетно относятся к правам несовершеннолетних, и в числе многих законов, которые в иных странах могли бы показаться абсурдными, в 2018 году была принята норма о том, что спортсмен в возрасте до 18 лет не может сдать допинг-тест без согласия родителей или опекунов.

Таким образом, как поясняет норвежский телеканал NRK, нарушается главный принцип тестирования — принцип неожиданности.

Ведь если законный представитель несовершеннолетнего дает согласие на то, чтобы его подопечные сдал допинг-тест, молодой спортсмен заранее осведомлен о скором визите допинг-офицера. И это подрывает возможную чистоту теста: если юниор принимал запрещенные препараты, то может успеть «замести следы». Соответственно, в WADA сделали вывод, что в последние годы ADNO не выполняло обязательства по международному антидопинговому кодексу.

Что может грозить Норвегии

Прежде всего поясним, что предупреждение о несоответствии кодексу WADA не тождественно признанию несоответствия. У Норвегии есть время как минимум до зимы — об этом говорится в письме, которое было направлено президентом Олимпийского комитета Норвегии (NIF) Берит Кьелль и главой ADNO Торхильд Видви на имя министра культуры и гендерного равенства Анетт Треттебергстуен и министра по делам детей и семьи Кьерсти Топпе. За имеющийся срок в законодательстве должны быть произведены изменения, которые позволили бы устранить несоответствие кодексу WADA.

В противном случае возможны санкции. Генеральный секретарь Олимпийского комитета Норвегии Нильс Эйнар Аас допускает, что на норвежский спорт может быть наложено максимально суровое наказание.

«Мы можем утратить право на участие в Олимпийских и Паралимпийских играх, в других чемпионатах, либо потерять право самим организовывать соревнования. Естественно, это будет серьезный удар для норвежского спорта. Это может иметь очень серьезные последствия для ADNO и для всего спорта страны», — заявил Аас.

«Если факты подтверждаются, это грубое нарушение»

Бывший генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус высказался о возможных санкциях в отношении российского спорта. Он подчеркнул, что тестирование спортсменов должно происходить без уведомлений, и никто не вправе нарушать или обходить это правило.

«Там установлены факты тестирования с предварительным уведомлением несовершеннолетних спортсменов.

Если данные факты реально подтверждаются, то это грубое нарушения правил тестирования, процедур допинг-контроля. В этом отношении подобные несоответствия действительно могут привести к самым серьезным последствиям.

И возраст спортсменов не является основанием для оправданий установленных фактов. Тестирование спортсменов должно идти без предварительного уведомления, и эти правила едины для всех», — цитирует Гануса «Спорт-Экспресс».

«Если норвежцам запретят проводить соревнования, буду аплодировать»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов резко высказался об этой ситуации. Тихонов заявил, что считает возможные санкции в отношении норвежского спорта правильными и будет доволен, если их действительно введут.

«Наконец-то! Я абсолютно поддерживаю, это будет очень правильно. Норвежцы считают себя элитой, которой все позволительно.

Знаете, я однажды выдвигал предложение запретить проведение этапов Кубка мира и чемпионатов мира на территории Норвегии, Швеции и Финляндии. Если это случится, я буду аплодировать», — приводит слова Тихонова ТАСС.

«Правила одинаковы для всех»

Российский лыжник, олимпийский чемпион и серебряный призер Игр в Сочи Александр Легков признался «Газете.Ru», что сомневается, что норвежцы будут наказаны.

«Верю ли я, что на норвежский спорт могут действительно наложить санкции? Судя по историям последних лет, не верю.

А так — правила одинаковые для всех. И если они что-то нарушили, они должны за это отвечать, как и все», — сказал Легков.

Знаменитый спортсмен призвал не проводить аналогию между ситуацией, в которой сейчас может оказаться норвежский спорт, и санкциями, под которыми уже не один год существует спорт в России.

«Стоит дождаться конкретики, и тогда будет ясно, имеет ли смысл проводить параллели. Надо посмотреть, как будет развиваться ситуация, и мы уже будем это понимать», — заключил Легков.