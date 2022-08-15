«Приползут на коленях и будут извиняться». В WADA призвали вернуть россиян в мировой спорт

Канадский юрист Ричард Макларен, опубликовавший два доклада о допинговых махинациях России во время Олимпиады-2014 в Сочи, заявил о необходимости возвращения российских спортсменов на мировую арену. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в беседе с «Газетой.Ru» призвал не радоваться раньше времени, а четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов предложил пять спортивных дисциплин, которые могли бы открыть дорогу российским спортсменам.

14 августа глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен выступил с заявлением, в котором призвал допустить российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.

«То, как с ними обращаются, несправедливо.

Спортсмены не начинали этот конфликт и не несут ответственности за его ход. Это две веские причины, чтобы позволить им снова выступать на международных соревнованиях.

Если Спортивный арбитражный суд (CAS) примет решение в пользу атлетов, то международные федерации будут обязаны их допустить», — заявил Макларен.

В конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов на любые соревнования.

Многие организации поддержали призыв МОК: отечественные спортсмены лишились возможности участвовать в соревнованиях по футболу, хоккею, биатлону, лыжным гонкам, фигурному катанию, спортивной и художественной гимнастике, плаванию, баскетболу, волейболу и другим видам спорта.

Не стали отстранять российских спортсменов теннисные организации — Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Всемирная теннисная ассоциация (WTA). Однако по решению организаторов на Уимблдоне-2022 отечественным атлетам выступить не удалось, за что АТР и WTA лишила всех участвовавших теннисистов возможности набрать рейтинговые очки.

Подобная риторика со стороны канадского юриста поставила в ступор многих российских чиновников и спортсменов, ведь именно после двух докладов Макларена Россия лишилась национального флага и гимна на крупных международных стартах, а также потеряла первое место неофициального командного зачета зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков считает, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах должен последовать примеру Ричарда Макларена и заявить о необходимости допуска российских спортсменов к международным соревнованиям.

«Он точно так сказал? Это не фейк? Я не ожидал от Макларена таких заявлений. Тезис «Спорт вне политики» все же свою актуальность не терял, хотя он, конечно, нарушается в последнее время.

Теперь можно согласиться с заявлением Макларена. Очевидно, что российских спортсменов надо допустить до международных соревнований. Теперь ждем, что такие слова скажет Бах. Надеюсь, МОК изменит свою позицию», — передает слова Жукова «Матч ТВ».

Председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» призвал не радоваться словам Макларена раньше времени.

«Макларен всегда отличался антироссийской направленностью, его высказывания и действия были направлены на это. Поэтому прикрывать благими намерениями его слова я бы не стал», — заявил Свищев «Газете.Ru».

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова обрадовалась тому, что в мире стали осознавать значимость российских атлетов.

«Приятно, что такой человек поддержал наших спортсменов. Возможно, его мнение как-то повлияет на наше возвращение на мировую арену. Я думаю, на Западе стали понимать, что соревнования без российских спортсменов неинтересны и неполноценны», — сказала Тарасова.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» отметил, что российской стороне необходимо подавать в суд на те международные спортивные федерации, которые официально объявили о недопуске отечественных атлетов.

«Я уже говорил неоднократно, что они придут к тому, что россиян необходимо допускать до международных соревнований. Это телевидение, это конкуренция. Кто может составить конкуренцию на международной арене? Россия!

Они придут и еще приползут на коленях! Нам будут открыты все двери, а они еще будут извиняться!

Я бы еще вдобавок подал в суд на те федерации, которые решили отстранить россиян. И не надо этого стесняться!» — заявил бывший глава Союза биатлонистов России (СБР).

Также Тихонов назвал пять российских спортивных федераций, способных вернуться в мировой спорт первыми.

«Я бы очень хотел, чтобы вернулась королева спорта — легкая атлетика. Неплохие перспективы у федераций единоборств — борьбы, бокса, дзюдо. Они заслужили это. У них практически нет нарушений, отсутствует допинг, поэтому я бы на них с удовольствием смотрел.

Федерация лыжного спорта во главе с Еленой Вяльбе также заслуживает похвалы и возвращения на международные старты», — заявил Тихонов «Газете.Ru».