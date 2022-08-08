«Остался маленький сынишка»: в Екатеринбурге скончался участник марафона

Во время забега на десять километров в рамках легкоатлетического марафона «Европа — Азия» в Екатеринбурге произошла трагедия — 37-летний бегун Ильяс Маленков незадолго до финиша почувствовал себя плохо и был госпитализирован, в больнице скончался. Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в комментарии «Газете.Ru» рассказал, какое наказание может грозить организаторам марафона.

7 августа в Екатеринбурге состоялся большой легкоатлетический марафон «Европа — Азия», в котором приняли участие около шести тысяч человек. Организаторами было предусмотрено несколько дистанций — на 1520 метров, 3, 10, 21,1 и 42,2 километра, а также детский маршрут на 800 метров. Город и организаторы тщательно подготовились к мероприятию – были перекрыты несколько улиц, также на центральных улицах была запрещена продажа алкоголя.

На улице стояла жаркая погода: 7 августа воздух в Екатеринбурге прогрелся до 27 градусов. На протяжении всего маршрута дежурили медицинские бригады, чтобы вовремя оказать помощь, если она потребуется. Как сообщает издание «Екатеринбург Онлайн», всего к медикам обратились около 40 человек, пятерых из которых госпитализировали. В это число вошел 37-летний Ильяс Маленков. По сообщениям организаторов, спортсмен был намерен пробежать дистанцию в 10 километров. Незадолго до финишной черты ему стало плохо, и организаторы вызвали скорую помощь, которая забрала атлета в больницу, где тот впоследствии скончался.

«У меня есть медицинская справка этого участника, он предоставил ее в оргкомитет.

Медики посчитали, что он здоров и может принимать участие в марафоне. У нас все очень серьезно, мы обязательно требуем справки.

И врачи у нас дежурят по всей дистанции и оказывают помощь, если кому-то становится плохо», — сообщил организатор соревнования Андрей Уткин изданию «Екатеринбург Онлайн».

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в комментарии «Газете.Ru» выразил мнение, что произошедшее можно расценивать как халатность со стороны и организаторов, и тренеров, что может грозить сроком до пяти лет. При этом адвокат считает, что вряд ли кто-то получит реальный срок — его могут заменить условным.

«Организаторы спортивного мероприятия должны обеспечивать безопасность как зрителей, так и спортсменов. Те же самые требования относятся и к тренерам спортсменов. Не исключено, что со стороны организаторов или со стороны тренеров спортсменов могла быть допущена халатность. То есть преступление, предусмотренное частью 2 статьи 293 УК РФ – халатность, которая повлекла причинение смерти человеку. Наказание – лишение свободы сроком до пяти лет. Но если раньше люди не привлекались к уголовной ответственности, то, вероятнее всего, они получат условные сроки, если суд признает их виновными.

Чтобы привлечь организаторов и тренеров к уголовной ответственности, необходимо грамотно задать вопросы на судебно-медицинской экспертизе: какова причина смерти? Могла ли смерть наступить вследствие сильной жары, погодных условий? Также надо спросить, были ли тренерами допущены нарушения в том плане, что они могли спортсменам какие-то запрещенные вещества, которые могли при такой погоде дать такой эффект. То есть наряду с халатностью можно тренеров привлечь и по другой статье. Очень важно задать эти вопросы и получить на них ответы. Однозначно, Следственный комитет проведет проверку, будет возбуждено уголовное дело. Привлечь организаторов и тренеров к ответственности не составит труда, но реальные сроки вряд ли кто-то получит», — заявил Калинов.

Маленков был сотрудником Свердловской железной дороги и увлекался спортом. Этот забег не был для него первым, он часто принимал участие в подобных мероприятиях. У погибшего осталась вдова и маленький сын, об этом рассказали коллеги Маленкова.

«У него остался маленький сынишка, четыре года ему. Очень жаль парня, такой приятный был, спортивный. Сейчас мы собираем деньги на организацию похорон, чтобы поддержать молодую вдову», — рассказал источник екатеринбургскому изданию.

Свои соболезнования также выразила Свердловская железная дорога, где работал Маленков. Пресс-служба отметила, что компания оплатит все расходы на похороны.

«Это огромная утрата и для коллектива железнодорожников, и для семьи молодого сотрудника. Свердловская железная дорога приносит искренние соболезнования родным и близким Ильяса. Компания берет на себя все расходы на погребение. Коллеги также инициировали дополнительный сбор средств для помощи семье», — отметили в пресс-службе.

Смерти во время марафонов – нередкое явление. В конце мая 2022 года во время «Забега по Золотому кольцу» скончался опытный 54-летний бегун Вячеслав Исаков.

Он бежал в Ростове дистанцию в 21,1 – это классический полумарафон. За несколько метров до финиша мужчине стало плохо, и он скончался. Медицинская бригада провела все необходимые действия, чтобы спасти спортсмену жизнь, однако сделать этого не получилось. Исаков перед стартом предоставил справку о состоянии своего здоровья, на основе которой спортсмен был допущен к забегу. Об этом рассказал врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев, который сам принимал участие в полумарафоне.

«Медики на месте провели экстренную реанимацию, но помочь уже не смогли. Предположительно сердце. Выражаю соболезнования родным и близким... Хочу поддержать и организаторов. Я сегодня сам бежал и, как положено, при регистрации предоставлял медсправку. Проверка показала, что и Вячеслав это сделал. Берегите себя, следите за здоровьем и рассчитывайте нагрузку при занятиях спортом», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

В том же месяце участник Бруклинского полумарафона, 32-летний житель Нью-Йорка Дэвид Рейхман, умер сразу после финиша. Сообщалось, что после завершения дистанции атлет потерял сознание и был доставлен в больницу, где врачи констатировали его смерть. Еще 15 человек были госпитализированы, из четверо оказались в тяжелом состоянии.

В мае 2021 года трагедия случилась в Китае – в провинции Ганьсу на севере страны во время горного забега, протяженность которого составила сто километров, погиб 21 участник. Причиной стала погода: по сообщениям китайских СМИ, на высотном участке трассы начался град, ледяной дождь и ураган, температура воздуха понизилась. Гонка была остановлена, когда пропали несколько человек.