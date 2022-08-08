«Предсказать появление своего Карлсена невозможно»

7 августа президент Международной шахматной Федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович был переизбран на новый срок, в связи с чем в столичном Музее шахмат прошла пресс-конференция с участием главы Федерации шахмат России (ФШР) Андреем Филатовым. Перед ней функционер пообщался с «Газетой.Ru» и рассказал, как переизбрание Дворковича отразится в развитии шахмат в России, как Ян Непомнящий готовится к матчу за шахматную корону с китайцем Дином Лижэнем, и что нужно сделать для появления в стране своего Магнуса Карлсена.

«Такой триумфальной победы Дворковича не предполагалось»

— Итоги выборов президента ФИДЕ можно назвать для нашей федерации положительными. Насколько предсказуемым для вас стал их результат?

— Я верил в победу Аркадия Дворковича, но счет феноменальный — 157:16. Такой триумфальной победы не предполагалось. Мы считали, что он победит, и верили в это, но не думали, что так круто.

— Сможет ли Дворкович провести свой второй срок на посту главы ФИДЕ так же успешно, как и первый?

— О втором сроке мы будем судить по его итогам. По первому сроку можно сказать, что ему удалось продемонстрировать эффективность — об этом говорят голоса более 150 стран на выборах, которые его поддержали. Второй момент — он внедрил новые технологии в шахматы и сумел провести в ковидное время онлайн-олимпиаду. Спортсменам было невозможно ездить, играть на турнирах. Онлайн-олимпиада — успешный пример работы Дворковича, он новатор, и я надеюсь, что другие федерации будут брать с нас пример.

— Чем живет в настоящий момент ФШР? Каковы ее основные задачи на ближайший период?

— Мы сейчас находимся под рестрикциями, поэтому наша основная задача — это вернуть наших спортсменов на международные соревнования. Данная задача многоэтапна, и у нас есть план действий.

Первое — мы настаиваем на допуске шахматистов с ограниченными возможностями. Они — наиболее пострадавшая группа. То, что их лишили возможности участвовать в шахматной Олимпиаде и чемпионате мира, никуда не годится. Второе — это возвращение ветеранов. В мире проходит много ветеранских турниров, для многих они являются неотъемлемой частью жизни, и не давать им возможности играть и реализовывать себя просто антигуманно.

И, конечно, мы ждем возвращения на детские и юношеские соревнования, после чего ожидаем возврата национальной команды. Мы эти вопросы ставим, управленческие органы уже сформированы: 7 августа были избраны вице-президенты ФИДЕ, началась полная перезагрузка организации. Она будет проходить до октября, параллельно мы будем обсуждать снятие всех рестрикций с нашей национальной команды, после чего сможем начать обсуждение вопроса о проведении международных соревнований в нашей стране.

— Как сказывается международная изоляция на развитии шахмат в России?

— Любая изоляция влияет. Ты не можешь расти, если не соперничаешь с сильнейшими. Сегодня мир другой: к примеру, шахматисты из Китая не выезжают за пределы страны из-за пандемии. Они живут своей жизнью, мы живем своей, но в итоге все наладится — я в этом убежден.

— Будут ли организованы какие-либо новые турниры для российских игроков, которые позволят им не терять форму?

— У нас регулярно проходят турниры с участием шахматистов из КНР, международная практика у наших спортсменов. Но мы не останавливаемся на этом. Есть идея о проведении мемориала Авербаха — турнира в честь старейшего гроссмейстера планеты, который прожил более ста лет. Обсуждение идет на начальной стадии, но оно идет.

«Зарплата шахматного тренера сопоставима с зарплатой репетитора по математике»

— В последние годы о шахматах стали говорить гораздо больше. С чем вы связываете новый виток популярности этого вида спорта?

— Моя задача как главы ФШР — популяризировать наш вид спорта, и у нас есть несколько критериев, по которым мы отслеживаем эффективность нашей работы. Один из критериев — это зарплата шахматного тренера. Если она растет, если она сопоставима с уровнем репетитора по математике и английскому языку, а то и выше, то это значит, что популярность шахмат растет. Второй критерий — это те медали, которые завоевывают шахматисты для нашей страны на разных соревнованиях. На детских чемпионатах, на юношеских, на турнирах для игроков с ограниченными возможностями, и, конечно, на турнирах, где играет национальная сборная страны.

Здесь мы тоже хорошо выступаем, дай бог и дальше продолжим. Следующий шаг — это выступления на индивидуальном уровне. Последний грандиозный успех был у Владимира Крамника, наши любители шахмат дождались громких побед, как среди женщин, так и среди мужчин. В апреле следующего года Ян Непомнящий будет во второй раз оспаривать шахматную корону. Мы также надеемся, что кто-нибудь из наших девушек сумеет отобраться на матч за первенство мира, и чтобы в 2023-м году прошло два матча за шахматную корону с участием российских спортсменов.

— Российские шахматы развиваются бурно, у нас есть признанные звезды этого вида спорта — Ян Непомнящий и Сергей Карякин. Из молодых — Даниил Дубов, который был в команде Магнуса Карлсена перед прошлогодним матчем на первенство мира. Есть ли резерв у национальной сборной России и стоит ли ждать появления новых звезд?

— Я скажу так: у нас есть молодежь, хотя ее и не очень много. Есть Андрей Есипенко, есть ребята помладше, например Володар Мурзин, но если смотреть на ближайшее будущее с точки зрения игроков для сборной и спорта высших достижений, то здесь вопросы есть.

close 100% Володар Мурзин Global Look Press

Это связано с тем, что если ребенок пришел заниматься шахматами в пять лет, то необходимо 20-25 лет, чтобы дорасти до национальной команды. У нас сборная более возрастная, мы сегодня пожинаем плоды периода 90-х и нулевых, когда шахматы были не очень популярны и родители редко отдавали своих детей в секции. Соответственно, ближайшие десять лет будут не такими простыми для нашей национальной сборной. Но игроки есть, и мы будем верить, что они своей игрой и победами будут радовать любителей шахмат.

Результат нашей работы мы увидим в 2039-м, в 2041 году. Поэтому я надеюсь, что следующим руководителям в этом плане повезет больше. Но мы не жалуемся — на данный момент мы являемся действующими чемпионами мира и победителями шахматной Олимпиады, Непомнящий будет оспаривать шахматную корону. И по детским шахматам мы даже в некоторых моментах превосходим показатели Советского Союза.

— Расскажите, как Ян проходит подготовку к своему второму матчу за первенство мира?

— Я с ним общаюсь, в данный момент он восстанавливается после изнурительного турнира претендентов в Мадриде, где он показал феноменальный результат. За всю историю проведения таких турниров не было ни разу, чтобы шахматист обыграл всех своих ближайших конкурентов, не допустив при этом ни одного поражения. Это войдет в историю шахмат навсегда, Ян — молодец.

«Если у тебя нет сил, то ты просто отказываешься от короны»

— Может ли в России появиться свой Магнус Карлсен — незыблемая легенда, которая на десятилетие забрала шахматную корону?

— Трудно сказать. Карлсен появился во льдах — в Норвегии, где шахматы не были популярными. Появление подобного шахматного гения предсказать невозможно.

— Стало ли для вас неожиданным решение Магнуса отказаться от второго матча за первенство мира с Непомнящим?

— Нет, не стало. Это было ожидаемо. Это большой поступок большой личности, который я уважаю. Я надеюсь, что он вернется. Каждый матч — это дикая нагрузка, и играть шестой матч за первенство мира безумно трудно. У нас и так многие шахматисты находятся далеко не на лучшем психоэмоциональном уровне, испытывая большие перегрузки и будучи нестабильными. А Карлсен — сыграл пять матчей, и вроде бы в форме (смеется).

— После отказа Карлсена в чемпионском матче в шахматном мире может возникнуть двоевластие. С одной стороны, у Магнуса наивысший рейтинг среди всех гроссмейстеров, с другой — титулом чемпиона мира будет обладать не он. Как в таком случае определить сильнейшего шахматиста?

— Чемпион мира — это чемпион мира. Если ты Роберт Фишер и не пришел на матч с Анатолием Карповым, значит ты не чемпион. Но при этом продолжаешь оставаться выдающимся шахматистом. Ты можешь играть какие-то партии, но чтобы стать сильнейшим, надо выиграть чемпионский матч. Если у тебя нет энергии и нет сил играть матч за первенство мира, то ты просто отказываешься от короны, что и сделал Магнус.

— Нужно ли реформировать формат проведения матча за первенство мира? Не кажется ли утомительным проведение турнира, состоящего из множества партий только с одним оппонентом?

— Я считаю, что нужно сохранить текущий формат. Матч за первенство мира всегда стоит особняком и требует особого подхода. У шахматистов есть возможность реализовывать себя в других форматах, а матч за корону должен проходить по классической системе.

— Способна ли России в данный момент организовать проведения матча за первенство мира между Яном Непомнящим и Дином Лижэнем?

— Как вы знаете, из России была перенесена шахматная Олимпиада. Мы надеемся, что все ограничения будут сняты, и что матч за первенство мира пройдет в Москве. Возможно и проведение чемпионского матча среди женщин, например в Санкт-Петербурге. Если система управления будет правильно сформирована, то у нас будут шансы на рассмотрение этих вопросов на совете. Мы должны вернуть флаг, герб и гимн России на международных турнирах. Надеемся, что мы станем первой из национальных федераций, кому удастся это сделать и вернуться в нормальную спортивную жизнь.