«Главный вопрос — в финансах»: что ждет «Спартак» после ухода Федуна

Леонид Федун может сложить с себя полномочия президента московского «Спартака», а занять его место может бывший глава Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц, покинувший этот пост в скором времени после завершения сезона-2021/22, сообщает Telegram-канал Baza. В самом клубе подобную информацию назвали слухами. Экс-игрок «Спартака» Максим Деменко в комментарии «Газете.Ru» отметил важность аспекта финансирования в этом назначении, а еще один бывший футболист красно-белых Валерий Гладилин высоко оценил менеджерские способности Хачатурянца.

Информация о том, что Ашот Хачатурянц может сменить Леонида Федуна на посту президента московского «Спартака» появилась утром 1 августа в Telegram-канале Baza. По информации источника, назначение бывшего главы Российской премьер-лиги в столичный клуб будет проведено в ближайшее время. По информации «Чемпионат.com» на приходе Хачатурянца настаивает один из совладельцев «Спартака» — Вагит Алекперов.

При этом «Чемпионат.com» также сообщил, что Хачатурянц на сегодняшний момент действительно является одним из основных претендентов на пост президента «Спартака», однако своего окончательного согласия он пока что не дал.

«Хачатурянц — основной кандидат, но по состоянию на сегодня окончательного ответа он не дал. Однако вероятность того, что это произойдет — большая», — заявил источник издания.

При этом в самом «Спартаке» информацию о кадровых перестановках в руководстве опровергли. Глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов заявил, что об этом ему ничего неизвестно.

«Нам о таких перестановках неизвестно. Еще вчера все называли другую фамилию, до этого говорили еще что-то. Думаем, на фоне разных слухов такие новости будут появляться регулярно, относимся к этому спокойно», — цитирует Зеленова Sport24.

Сам Хачатурянц комментировать информацию о своем назначении в «Спартак» в разговоре с «Матч ТВ» отказался. Стоит отметить, что 31 июля красно-белые сыграли матч третьего тура чемпионата России против «Оренбурга» (4:1), а сам Федун в этот же день посетил церемонию открытия памятника легенде клуба Игорю Нетто. По информации Sport24, функционер отказался отвечать на вопросы журналистов о своем возможном уходе из клуба.

Бывший игрок московского «Спартака» Максим Деменко, который также выступал за «Зенит» и «Краснодар», в комментарии «Газете.Ru» отметил, что в назначении Хачатурянца на место руководителя клуба многое будет зависеть от финансового аспекта, а также подвел итоги работы Федуна в команде и рассказал, считает ли его уход ударом для красно-белых.

«Честно говоря, я в этот момент не знаю, не могу объяснить. Может, есть какие-то отношения в чем-то, предложили ему. Для меня пока это непонятно. В целом, Хачатурянц может клуб возглавить однозначно. Но вопрос заключается в финансовом плане. Есть люди, которые помогают, это одно. А если мы говорим, что он будет сам финансово содержать, то есть, наверно, какие-то проблемы в этом плане.

Я считаю, что, в любом случае, он помог клубу. Финансирование делал максимально, другое дело, что что-то не получилось, что-то получилось. А так, это человек, который вкладывал деньги, душу в этот клуб.

Вы знаете, тяжело сказать, будет ли это ударом. Многие приходили-уходили, Федун просто долго работал, на самом деле, как хозяин команды, имел акции клуба. Здесь, может быть, он просто уходит, оставляя того человека, которого он знает. Я не думаю, что он клуб просто так отдает, если бы хотел, то продал бы клуб, наверно», — отметил Деменко.

Валерий Гладилин, бывший игрок и тренер «Спартака», отметил, что Хачатурянц – сильный менеджер, который способен взять на себя руководство клубом, но тоже подчеркнул, что аспект финансирования в этом назначении сыграет очень важную роль.

«Это очень сильный специалист, знающий свое дело, профессионал. Он менеджер высочайшей категории, знающий футбол и все технические моменты, которые связаны с бизнесом. Думаю, что это очень сильная позиция, если это не слухи, то это сильное решение.

Здесь ситуация такая: пока у руля Федун, он определяет политику клуба, и Зарема тоже. Если они приглашают Хачатурянца, это хороший вариант. Если он придет, и будет какое-то недопонимание [в связи с этим], то здесь работы не будет.

Если по менеджменту и по профессионализму, то Хачатурянц вполне соответствует. Здесь вопрос будет финансирования клуба. С уходом Федуна и тех компаний, которые с ним работают, будет ли продолжаться финансирование на том же уровне, что сейчас? Это основной вопрос. Но я не сомневаюсь, что как менеджер футбольный Хачатурянц ничуть не хуже, и может даже сильнее Федуна. Но это все вопросы теоретические, Федун во всеуслышание говорит, что он никуда не уходит и что продолжает работу. А раз будет продолжать, то Хачатурянцу при Федуне делать в клубе нечего», — заявил Гладилин «Газете.Ru».

Также экс-игрок подвел итоги работы Федуна в «Спартаке», отметив его вклад в развитие команды, но при этом напомнив, что при нем красно-белые только один раз становились чемпионами страны и брали Кубок, а при всех возможностях команды этого очень мало.

«Он любит футбол, он много вложил сюда средств. Как спонсор и менеджер он достойно поработал.

Но такой клуб как «Спартак» с такими возможностями за такой период времени только один раз стал чемпионом и выиграл один раз Кубок. Этого мало. По результатам, конечно, он не дотягивает до того, что было раньше.

Прежде всего, здесь, наверно, не только от него зависит. Федун занимается и другим бизнесом, не только президент клуба, но еще и в компании «Лукойл» был, там много вопросов. А Хачатурянц будет чисто заниматься клубом. Федун не занимался клубом как таковым с утра до вечера, за него исполняли те, кто его замещал», — заключил он.

Однако Telegram-канал BRIEF утверждает, что на сегодняшний момент основным кандидатом на пост президента «Спартака» является не Хачатурянц, а Сергей Прядкин – еще один бывший глава Российской премьер-лиги. Именно его сменил Хачатурянц в октябре 2021 года. По информации источника, на его назначении настаивает первый вице-президент компании «Лукойл» Александр Матыцин.

«В обсуждаемом формате назначение Прядкина председателем совета директоров «Спартака» автоматически означает возвращение в клуб его внебрачного сына Томаса Цорна. Возможная должность Цорна сейчас обсуждается. В свой первый приход в «Спартак» он занимал должность генерального директора и проработал чуть больше года», — отмечает BRIEF.

Еще 26 июля СМИ появилась информация, что заняться управлением клуба может представитель титульного спонсора клуба, первый вице-президент компании «Лукойл» Александр Матыцын. При этом сообщалось, что Федун покинет пост председателя совета директоров, но останется миноритарным владельцем акций клуба. А 1 августа издание Metaratings.ru сообщило, что «Лукойл» может выкупить у Федуна стадион «Спартака» — «Открытие Банк Арену». Сумма сделки может составить от 5,4 до 6 миллиардов рублей.