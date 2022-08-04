«Не хочу быть пешкой»: американку Грайнер отправили в российскую колонию

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу в составе сборной США Бриттни Грайнер приговорена к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в миллион рублей — такой приговор 4 августа вынес Химкинский суд Подмосковья по делу о контрабанде гашишного масла. Президент США Джо Байден назвал решение суда неприемлемым и пообещал сделать все, чтобы вернуть свою соотечественницу домой. На обжалование приговора у защиты есть десять дней.

Химкинский суд Московской области 4 августа приговорил американскую баскетболистку Бриттни Грайнер к девяти годам заключения в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере миллион рублей по делу о контрабанде наркотиков. Спортсменка была взята под стражу в зале суда.

5 марта Грайнер была задержана при прохождении таможенного контроля, служебная собака отреагировала на вещи спортсменки, в которых было найдено запрещенное в России гашишное масло. Было возбуждено уголовное дело по двум статьям: контрабанда и хранение наркотиков.

Грайнер полностью признала свою вину, отметив при этом, что не ставила своей целью нарушить закон.

В своем выступлении представители баскетболистки заявили, что проведение экспертизы вещества не соответствовало российскому законодательству. В качестве доказательства своей позиции адвокаты Грайнер привели рецензию допрошенного в суде кандидата химических наук.

Сторона обвинения настаивала на более суровом наказании для американки.

«Путем частичного сложения окончательно прошу назначить девять лет шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в 1 миллион рублей», — заявил прокурор.

Баскетболистка, выступая в суде, заявила, что не желает быть частью политической игры.

«У меня никогда не было намерения нарушать российское законодательство. Хотела бы извиниться перед моими поклонниками за мою ошибку. Хочу также извиниться перед родителями и сестрами, а также моей супругой. Я ни на секунду не хотела никому навредить. Знаю, что все говорят о том, что я политическая пешка. Но я хочу, чтобы политика осталась за пределами», — сказала американка.

Перед оглашением приговора слова поддержки Грайнер выразила призер Олимпийских игр по баскетболу в составе сборной России Бекки Хэммон:

«Очевидно, что это очень близко мне, поэтому я просто прошу российское правительство поступить правильно. Никогда не поздно поступать правильно. Мы просим о снисхождении, мы просим о милосердии и мы просим вернуть Бриттни Грайнер домой. Я думаю, что мистер Путин большой фанат спорта, и ставить под удар всех этих спортсменов — я думаю, это было бы очень печально», — приводит слова Хэммон Reuters.

Президент США Джо Байден назвал приговор Химкинского суда неприемлемым.

«Сегодня гражданка США Бриттни Грайнер получила тюремный срок, что является еще одним напоминанием того, что мир уже и так знал, — Россия неправомерно удерживает Бриттни. Это неприемлемо, и я призываю Россию немедленно освободить ее, чтобы она могла вернуться к своей жене, близким, друзьям и товарищам по команде.

Моя администрация будет продолжать неустанно работать и использовать все возможные пути, чтобы вернуть Бриттни и Пола Уилана домой в целости и сохранности как можно скорее», — гласит текст заявления Байдена, опубликованного на официальном сайте Белого дома.

Адвокат Игорь Бушманов, комментируя приговор Бриттни Грайнер, заявил, что суд неслучайно выбрал в качестве наказания баскетболистке лишение свободы сроком девять лет.

«Уголовно-правовая политика в отношении наркотрафика довольно суровая, невзирая на персоналии. Максимальная санкция вплоть до пожизненного лишения свободы.

На практике суд обычно соглашается с позицией прокуратуры или назначает наказания чуть меньше. Кроме того, если учесть, что Виктор Бут, которого, как известно, готовят к обмену на двух граждан США, отбывает назначенное наказание сроком в 25 лет, а Пол Уилан в России — сроком в 16 лет, то срок наказания Грайнер в девять лет сделает такой обмен в цифровом исчислении фактически равноценным, что немаловажно», — сказал Бушманов «Спорт-Экспрессу».

На обжалование решения суда первой инстанции есть 10 суток со дня вынесения приговора.