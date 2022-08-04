Мурад против Таксиста: конфликт из мемов закончился техническим нокаутом

В главном бою очередного вечера на турнире промоушена поп-ММА Arena сошлись популярные блогеры — Исрапил Рамазанов и Вадим Иванов. Бойцы прославились летом прошлого года, став звездами вирусного видео на 20 миллионов человек. «Газета.Ru» — о том, как завершился давний конфликт в такси.

3 августа в рамках промоушена поп-ММА Arena состоялся бой между Исрапилом Рамазановым (по прозвищу Мурад, — прим. «Газеты.Ru») и Вадимом Ивановым.

История конфликта

Новоиспеченные бойцы обрели популярность в 2021-м году после выхода в сеть видеоролика «Дагестанцы кинули таксиста», на котором Иванов вез Рамазанова. По ходу и после выполнения заказа Рамазанов хамил и угрожал водителю, выдавая фразы, впоследствии ставшие мемами, после чего отказался оплачивать поездку, задолжав Иванову более 400 рублей.

В YouTube видео быстро стало вирусным, набрав в общей сложности более 20 млн просмотров, а его персонажи стали частью поп-ММА комьюнити. Большое интервью с Мурадом сделал боец из Чечни и промоутер Асхаб Тамаев, предложив ему участие в собственном промоушене Hype Fighting Championship.

В сентябре 2021 года Мурад был задержан полицейскими за то, что справлял нужду в неположенном месте. После этого «Лайк» раскрыл преступные подробности биографии Исрапила Рамазанова.

Уроженец Дагестана в 2009-м году был осужден по статьям 131 и 134 Уголовного кодекса Российской Федерации — «Изнасилование» и «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.

Приговор суда — 4,5 года лишения свободы. Согласно справке о судимости, опубликованной в сети, Рамазанов отбыл наказание с 2008 по 2012 год.

Первым оппонентом в поп-ММА для Мурада стал Игорь Швед. Судейским решением победу одержал дагестанский боец. Спустя некоторое время против Шведа вышел Вадим Иванов и также победил соперника по мнению арбитров.

Логичным разрешением конфликта выглядел бой между двумя персонажами из видео — таксист вызвал в октагон Мурада еще в январе, но организовать бой удалось только в августе

Как прошел бой

Мурад выглядел очевидным фаворитом противостояния за счет базовой техники вольной борьбы и лучшей физической формы. Иванов же не проводил серьезных тренировок, представ перед поединком в не самой спортивной форме.

Бой проходил по правилам муай-тай: соперникам предстояло провести в октагоне три раунда по три минуты, борьба в партере была запрещена, разрешалось наносить удары руками и ногами.

Исход противоборства мог решиться еще первом раунде — Мурад забрал центр клетки и доминировал, в то время как Вадим Иванов изредка отбивался, чаще всего оказываясь перед соперником спиной. Рефери трижды останавливал бой, начиная отсчет времени.

Физическая готовность Таксиста оказалась нулевой — уже после первой минуты Иванов выдохся и начал убегать от оппонента. Любопытно, но за несколько секунд до окончания первого раунда Иванову даже удалось поставить сечку сопернику, но на ход боя это никак не повлияло.

Бой закончился во втором раунде — после очередной серии ударов кулаками из угла Иванова вылетело белое полотенце. Итог — досрочная победа Рамазанова техническим нокаутом.

После окончания поединка Мурад заявил, что не хочет относить себя к числу легенд.

«Я не считаю себя легендой. Легенды — это другие люди. Мы идем дальше. Я хотел бы [попросить прощения], что так получилось. Бить особо не хотел. Просто ловил, когда он мне попадется. Так получилось. В жизни всякое бывает, ничего страшного.

Я и раньше давал большие чаевые таксистам, и сейчас продолжу это делать. Большое спасибо всем, кто смотрел, кто следил. Нашим пацанам всем Ас-саляму алейкум!» — заявил Исрапил Рамазанов.

Вадим Иванов был раздосадован поражением.

«Я процентов на 80-90 рассчитывал на победу сегодня. Думал, что ему выстегну. Испытывал в этом бою чисто спортивный интерес. Поеду ли после турнира в гости к Мураду в Дагестан? Не знаю, посмотрим. Может поеду, может не поеду.

Планы на дальнейшую карьеру в поп-ММА? Я планирую дальше заниматься, тренироваться нормально. Не так, как это было перед этим боем», — сказал Иванов.

На этом организаторы боя официально объявили, что конфликт Мурада и Таксиста исчерпан.