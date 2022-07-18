«Я слышу ваши голоса»: вратарь Федотов из армии обратился к болельщикам

Супруга бывшего вратаря хоккейного ЦСКА Ивана Федотова Надежда опубликовала послание от спортсмена, в котором он поблагодарил за поддержку людей, неравнодушных к его ситуации. Сам Федотов находится в воинской части, куда был доставлен после задержания по подозрению в уклонении от прохождения службы. Его адвокат Алексей Пономарев заявил «Газете.Ru», что в течение недели должна наступить ясность по иску с требованием признать решение призывной комиссии незаконным.

«Я слышу ваши голоса, это дает мне силу»

Бывший голкипер ЦСКА Иван Федотов, находящийся в армии, старается не терять связь с внешним миром. Через свою супругу Надежду он обнародовал послание к тем, кто оказался неравнодушен к ситуации, в которую он попал. Слова Федотова опубликованы в соцсетях.

«В непростое для нас время мы — семья и близкие, не можем не заметить, как огромное количество неравнодушных людей по всему миру откликается на историю Ивана. По просьбе Ивана мы хотим передать его слова благодарности:

«Благодарю всех своих болельщиков в эту трудную минуту, любителей хоккея, подписчиков за незримую поддержку, за комментарии под публикациями в СМИ. Ребята, спасибо, что не оставляете мою ситуацию без внимания!

Благодарю всех, кто своим голосом и участием оставляет след в истории моей жизни. Благодарю профессиональное сообщество за точку зрения, какой бы она ни была.

Я знаю, я слышу ваши голоса, и это дает мне силу и укрепляет веру в наилучший исход моей ситуации»,

— написала Надежда Федотова.

«Если решение признают незаконным, он вернется»

Иван Федотов в новом сезоне готовился продолжить карьеру в НХЛ — он подписал годичный контракт с «Филадельфией» в мае. Однако ситуация сложилась иным образом: 1 июля он был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению от уклонения от службы в армии. Он не сразу попал в военную часть — сначала Иван был направлен в больницу, так как на фоне стресса, по словам его адвоката Алексея Пономарева, у спортсмена произошло обострение гастрита. После выписки Федотова направили для прохождения военной службы в Северодвинск Архангельской области.

Ситуация вызвала противоречивую реакцию в спортивном сообществе — многие заслуженные спортсмены заявили, что раз Иван не проходил службу, то обязан это сделать. Тем не менее, защита Федотова обратилась с жалобой в военную прокуратуру с требованием признать решение призывной комиссии незаконным и отменить его. На данный момент, как поясняет Алексей Пономарев, решения суда нет, но, возможно, в течение недели оно будет принято.

«Пока мы ждем решения суда. Его еще нет, но надеюсь, что в течение недели будет какая-то информация.

Если решение будет признано незаконным, то он вернется назад, вне зависимости от того, проходит ли он уже службу или нет.

Когда именно ждать решения суда? Сложно прогнозировать», — сказал Пономарев «Газете.Ru».

Будущее Федотова остается туманным. Не знают, что делать в этой ситуации, и представители «Филадельфии». Так, на днях журналист The Athletic Майкл Руссо рассказал, что общался с генменеджером клуба Чаком Флетчером, и тот признался, что боится писать Федотову, потому что не знает, находится ли телефон Ивана при нем, или же он у кого-то другого. Клуб обеспокоен и тем, что спортсмен вообще может находиться на Украине. Алексей Пономарев, впрочем, подчеркнул, что Федотов пребывает на территории воинской части в Архангельской области.

«У Капризова есть отсрочка от армии»

История Федотова создала прецедент. Так, по данным СМИ, один из российских хоккеистов НХЛ, чье имя не называлось, отказался проводить отпуск на родине, поскольку опасался, что может повторить путь Ивана. На этом фоне американская пресса обеспокоилась ситуацией форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова, которому отказали во въезде в США.

Он дважды пытался пересечь границу США — сначала из Дубая, а затем через остров в Карибском море. Но оба раза его не пустили в страну из-за отсутствия рабочей визы. Как подчеркнул в эфире «Матч ТВ» агент Шуми Бабаев, Капризов недавно перенес операцию и должен будет вернуться в Штаты после реабилитации.

Что же касается службы в армии, хоккеист имеет отсрочку как студент.

«Насколько я понял, Капризов проходит реабилитацию в Германии, это займет около двух-трех недель. Потом он поедет в Америку, где с местными врачами будет готовиться к сезону. Он студент, у него есть отсрочка от армии — справка, которая позволяет не служить», — заявил Бабаев.