Не пошел к Овечкину: Малкин неожиданно подписал новый контракт с «Питтсбургом»

Российский нападающий Евгений Малкин, который всерьез собирался покинуть «Питтсбург Пингвинз» этим летом в качестве свободного агента, подписал новое соглашение на четыре года. 35-летний хоккеист сумел навязать клубу свои условия и был поддержан капитаном команды Сидни Кросби. «Газета.Ru» — о том, как завершилась главная интрига лета в Национальной хоккейной лиге.

«Все, что вам нужно знать», — написал Евгений Малкин в социальных сетях, приложив скриншот новости о подписании соглашения.

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Главная интрига в Национальной хоккейной лиге этого лета подошла к концу. Еще 12 июля сообщалось, что Малкин недоволен теми условиями, которые предлагает ему клуб, за который он выступает с 2006 года. Хоккеист не раз отмечал, что хочет завершить карьеру в составе «Пингвинз», однако в последнее время все шло к тому, что он выйдет на рынок свободных агентов и начнет рассматривать предложения от других клубов.

Журналист ESPN, известный инсайдер по НХЛ Грег Вышински даже писал в соцсетях, что Малкин может присоединиться к команде Александра Овечкина — «Вашингтон Кэпиталз».

«Если Малкин выйдет на рынок, мы все можем начать мечтать о величайшем исходе для него — он подпишет контракт с «Вашингтоном», — говорилось в сообщении журналиста.

Изначально сообщалось, что у «Питтсбурга» и Малкина разные представления о сумме оклада, следом в СМИ появилась информация, что стороны расходятся в сроке договора — клуб хотел заключить контракт лишь на два года, а игрок настаивал на четырех. Хоккеист оказался обижен на команду за такое предложение.

Нападающий, по праву считающий себя легендой клуба, решил, что двухлетнее соглашение — признак неуважения со стороны «Питтсбурга». Игрок то отписывался от аккаунта «пингвинов» в социальных сетях, то подписывался, но сообщалось, что переговоры окончательно зашли в тупик.

13 июля в Национальной хоккейной лиге открылся рынок свободных агентов, куда Малкин готов был выйти впервые за свою карьеру.

Однако эта сага была решена буквально за несколько часов до старта рынка, и хоккеист вышел победителем из этой ситуации: клуб заключил с ним контракт сроком на четыре года и общей суммой $24,4 млн со средней зарплатой $6,1 млн в год.

Вполне достойное соглашение для хоккеиста, которому скоро исполнится 36 лет. Журналист Пьер ЛеБрюн написал, что финальные переговоры начались в 16.00 по Восточному времени США и продлились около шести часов.

В новом контракте прописан пункт о полном запрете обмена на протяжении всех четырех лет, что было важным условием со стороны хоккеиста. Самая большая зарплата будет выплачена Малкину в первый год — $8 млн, а часть контракта ($7,8 млн) убрали в бонусы.

«Евгений — талант поколения, которого будут помнить как одного из величайших игроков в истории НХЛ, — прокомментировал сделку генеральный менеджер «Пингвинз» Рон Хекстолл. — Его хоккейная биография и личные достижения многое говорят о нем как об игроке. Мы очень рады видеть, что он продолжит свое замечательное наследие в Питтсбурге».

Издание The Athletic сообщило, что капитан «Пингвинз» и близкий друг Малкина — Сидни Кросби — сыграл большую роль в подписании нового контракта россиянина. Канадец вмешался в ситуацию уже в тот момент, когда Малкин заявил о желании выйти на рынок свободных агентов.

«Несколько недель назад Кросби посетил дом Малкина во Флориде, а также вмешался во вторник, когда россиянин, чувствуя себя оскорбленным и ненужным во время затянувшихся переговоров с «Пингвинз» о новом контракте, заявил своему агенту о желании выйти на рынок свободных агентов», — написало издание.

Отец российского нападающего Владимир Малкин сообщил, что остался доволен теми условиями, на которых был заключен договор, а также выразил уверенность, что его сын сможет провести эти четыре года на высоком уровне.

«Я остался доволен контрактом.

Учитывая его возраст, мне понравилось, что его заключили именно на четыре года, а что касается денег, то это его дело.

Верю, что он сможет все четыре года отыграть на высоком уровне, мне бы этого хотелось. 20 лет отыграть в одном клубе — это дорогого стоит», — сказал Малкин-старший ТАСС.

Действительно, если Малкин отыграет все четыре года по новому контракту, то в сумме проведет 20 лет в составе «Питтсбурга». За 16 лет в команде он сыграл 981 матч в регулярных чемпионатах, набрав 1146 (444+702) очка, а в плей-офф в 177 играх у него 180 (67+113) баллов. Вместе с «Питтсбургом» Джино, как его зовут болельщики, выиграл три Кубка Стэнли.

Малкин стал самым ценным игроком в первом же в карьере победном плей-офф («Конн Смайт Трофи»). Также он брал приз лучшему новичку сезона («Колдер Трофи»), дважды становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата («Арт Росс Трофи»), а также завоевывал трофей MVP сезона («Харт Трофи) и приз самому ценному игроку по версии хоккеистов лиги («Тед Линдсей Эворд»).

Когда истечет срок нового контракта Малкина с «Питтсбургом», хоккеисту будет 39 лет. Однако в магнитогорском «Металлурге», где нападающий играл с 2003 по 2006 год, а также во время локаута в НХЛ в сезоне-2012/13, заявили о желании подписать контракт с игроком. Вице-президент магнитогорского клуба Сергей Ласьков рассказал, при каких условиях это будет возможно.

«Давайте подождем четыре года, время летит быстро. НХЛ — это серьезная вещь. Если Женька будет в нормальных кондициях, то мы готовы его взять. Такими центральными нападающими не разбрасываются», — заявил Ласьков в интервью РИА «Новости».

Новый сезон регулярного чемпионата НХЛ, где Малкин вновь вместе с «Питтсбургом» попытается завоевать Кубок Стэнли, начнется 11 октября.