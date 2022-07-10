Защитить титул: Джокович бьется с Кирьосом в финале Уимблдона. LIVE

Блестящий розыгрыш провел Кирьос на подаче Джоковича, а с диагональным форхендом австралийца Новак не справился — 0:15.
Опять не прошла первая, опять пошел розыгрыш, но в итоге Кирьос поторопился и не попал бэкхендом по линии — 4:1. Удержал свою подачу Джокович.
Опять принял и заиграл с инициативой серб, и дрогнул Кирьос. 3:1 — во втором сете Джокович повел с брейком!
Снова Джокович зацепился за прием и смог постоянными ударами по диагонали с бэкхенда в итоге добраться до виннера в линию — 0:40, тройной брейк-пойнт!
Кирьос смог принять в самую линию, и пошел длинный нервный розыгрыш. В его конце серб смог перейти в атаку, и Кирьос не справился. 23 удара было — 40:30.
Блестящий бэкхенд по линии от Кирьоса — 15:15. Это уже 18-й виннер австралийца. У серба десять.
Отличный первый сет от Кирьоса. Австралиец почти никаких шансов не дал Джоковичу на своей подаче и один раз смог зацепиться за чужую. Знаете в чем разница между теннисистами в первой партии? Когда у серба возникли проблемы на подаче, он закончил гейм двойной ошибкой. Когда проблемы возникли у Кирьоса, он со счета 40:40 дал два эйса подряд и выиграл сет!
И в такой ситуации Ник подает второй мяч так, что Джокович не перебивает сетку в ответ — 40:30. Это сет-пойнт.
Кирьос сыграл на публику, ударив твинером, хотя ситуация того не особо требовала. Джокович оказался готов — 30:0.
Кирьос начал свой гейм с мощной подачи и виннерса вторым ударом, направление которого соперник не угадал — 15:0.
Близко было для австралийца, но Новак смог в розыгрыше со второй подачи сыграть в ноги, и австралиец не поднял — 30:40, второй брейк-пойнт.
Вместо эйса после челленджа Кирьоса вторая подача у Джоковича. Завязался розыгрыш, в нем австралиец снова шикарно укоротил — 15:40, двойной брейк-пойнт!
Теперь австралиец хорош на приеме, загнал Джоковича в оборону, тот вылез за розыгрыш из сложнейших ситуаций раза три, а затем ударил так, что Кирьос не перебил сетку — 15:0.
Шикарный розыгрыш. Слайс Джоковича, укороченный Кирьоса, забег серба и перевод, но классный удар с лета Ника — 30:0.
Долгий розыгрыш на подаче Кирьоса, Джокович атаковал, но в итоге ошибся диагональным форхендом — 15:0.
Первый розыгрыш завязался, Кирьос много резал, и в итоге Джокович ошибся диагональным переводом с форхенда — 30:30.
Новак Джокович шесть раз выигрывал Уимблдон, включая прошлогодний, а всего на «мейджорах» первенствовал 20 раз. Для Ника Кирьоса этот финал — первый на турнирах «Большого шлема». Австралиец всегда был сильным игроком, но раньше никогда так не концентрировался на игре. И вот в 27 лет талант начал раскрываться. Кирьос, кстати, занимает 40-е место в рейтинге, Джокович сейчас третий. Напомним, что в этом году Уимблдон из-за недопуска россиян и белорусов не приносит рейтинговых очков.
Это всего третий очный поединок соперников, и счет в противостоянии удивительный. Кирьос в обоих встречах был сильнее Джоковича! Обе случились в 2017 году. Сначала Ник выиграл в четвертьфинале в Акапулько — 7:6 (9-7), 7:5, а затем победил и в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллс — 6:4, 7:6 (7-3). При этом оба матча были на харде, а сегодня трава.
Мир должен был насладиться чудесным полуфиналом Ника Кирьоса с Рафаэлем Надалем, однако у испанца, который выиграл первые два турнира «Большого шлема» этого сезона, случился надрыв мышц живота, и он снялся. Что же, сегодня мы увидим обещающее стать не менее эпичным сражение австралийца с сербом Новаком Джоковичем!