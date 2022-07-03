На грани нервного срыва: Роналду попросил о трансфере из «Манчестер Юнайтед»

Португальский форвард английского «Манчестер Юнайтед» собирается покинуть клуб в летнее трансферное окно, несмотря на то, что его контракт истекает лишь после следующего сезона. «Газета.Ru» рассказывает, где Роналду может оказаться в сезоне-2022/23.

Издание The Times сообщило, что нападающий попросил боссов клуба продать его, если поступит выгодное предложение. На решение Роналду повлияло то, что он хочет выступать в Лиге чемпионов, куда «красные дьяволы» не смогли пробиться, заняв лишь шестое место в чемпионате Англии.

Интересно, что «МЮ» уже поспешил пообщаться с игроком, заявив о нежелании его отпускать. В команде рассчитывают на то, что он до конца отработает свой контракт.

В конце июня португалец поговорил с новым тренером команды Эриком тен Хагом. Роналду заверил специалиста, что он в восторге от желания специалиста вернуть на «Олд Траффорд» атакующий футбол, однако из-за нестабильности «Манчестер Юнайтед» на трансферном рынке он находится на грани нервного срыва. Своему окружению 37-летний футболист рассказал, что клуб должен активизировать свою работу по усилению состава, иначе он начнет искать новый клуб.

Слухи о том, что Роналду покинет «Манчестер Юнайтед», ходят уже с мая. В последний месяц весны стала появляться информация, что итальянская «Рома» хочет приобрести португальского форварда. Об этом сообщил Il Messaggero.

По данным источника, владелец команды из Рима Дэн Фридкин планирует привлечь в команду звездного футболиста в качестве награды для наставника клуба Жозе Моуринью за победу в Лиге конференций.

Через месяц экс-игрок «волков» Анджело Ди Ливио даже назвал точную дату перехода Роналду: «У меня есть подтверждение из нескольких источников, что «Рома» действительно пытается подписать Криштиану Роналду. Римляне могут объявить о его переходе 7 июля, чтобы это был седьмой день седьмого месяца.

Об этом говорят многие футболисты, многие доверенные лица. Кроме того, мне довелось пообщаться с близким другом, работающим на телевидении. Он узнал о сделке с Роналду от очень важной фигуры в «Роме» во время обеда несколько дней назад», — передает слова Ди Ливио Retesport.

А вот легенда «Ромы» Франческо Тотти в беседе с Football Italia отметил, что не верит в этот трансфер.

«Я никогда искренне не верил в это, я знаю нынешнюю реальность. Если бы это действительно было правдой, было бы здорово, я думаю, это привело бы в восторг всех болельщиков «Ромы» — заявил он.

Также известно, что агент Роналду Жорже Мендеш вел переговоры с новым владельцем лондонского «Челси» Тоддом Боэли, но сейчас «синие» сосредоточены на приобретении вингера «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга, а Роналду не является приоритетной целью для команды.

Против подписания Роналду и главный тренер «Челси» Томас Тухель. Transfer News Live сообщает, что специалист не видит португальца в команде. Рулевому команды нужен более энергичный и прессингующий футболист.

В начале июля The Athletic сообщил, что представители португальца выходили на руководство французского «ПСЖ» с предложением о переходе 37-летнего футболиста в клуб, но получили отказ.

Роналду мог бы быть интересен и мюнхенской «Баварии», об уходе из которой объявил нападающий Роберт Левандовски. Сейчас мюнхенцы активно ищут ему замену. Неудивительно, что в связи с этим появились слухи о скором подписании Роналду. Но все разговоры пресек спортивный директор немецкого гранда Хасан Салихамиджич, заявив, что в этих разговорах нет правды.

Последним на сегодняшний момент клубом, в который сватали Роналду этим летом стал итальянский «Наполи». Об интересе «партенопейцев» к игроку рассказал The Athletic. Но и в неаполитанской команде поспешили откреститься от этих слухов.

«Мы не заинтересованы в подписании Криштиану Роналду», — сказал спортивный директор «Наполи» Криштиану Джунтоли в беседе с «Чемпионатом».

Впрочем, сам Роналду может исполнить мечту своей мамы Долорес Авейру, которая еще осенью 2021 года заявляла, что хочет видеть своего сына в футболке лиссабонского «Спортинга», где он начинал профессиональную карьеру.

«Роналду должен вернуться сюда. Будь моя воля, то он уже был бы здесь. Я уже сказала ему: «Сынок, перед смертью хочу увидеть, как ты вернешься в «Спортинг». «Посмотрим…» — сказал он. Но если не он, то Криштиану-младший! В своем возрасте он играет лучше, чем Роналду», — заявила она в подкасте ADN de Leao.

Совсем скоро мы узнаем, где будет играть футболист в сезоне-2022/23. Трансферное окно в Европе закроется 1 сентября.