Сохранить титул: Адесанья бьется против Каннонье на турнире UFC 276. LIVE

Этот поединок открывал главный кард. На очереди противостояние американцев Робби Лоулера и Брайана Барберены.
Бой закончен достаточно неожиданным образом! О'Мэлли вновь нарушил правила — он задел соперника открытой ладонью и ткнул Муньоза в глаз. Больше минуты Педро стоял у сетки, к нему вышел врач, и в итоге было объявлено, что бразилец не может продолжать драться — бой признан несостоявшимся. При этом рефери Джейсон Херцог снова объявил, что нарушение было неумышленным.
А сейчас завершился первый раунд поединка между бразильцем Педро Муньозом и американцем Шоном О'Мэлли. Пока уверенно действует Шон, работая на дистанции, а Муньоз почему-то не пытается ее сокращать. В какой-то момент О'Мэлли зарядил сопернику в пах, в поединке возникла пауза. Но спортсмен обошелся без наказания, рефери сразу обозначил, что видел: удар был ненамеренным.
Кроме того, уходит из смешанных единоборств американка Джессика Ай. Она единогласным решением проиграла соотечественнице Мэйси Барбер, и это поражение стало для нее четвертым подряд.
К данному моменту состоялся ряд боев, по итогам которых сразу двое бойцов объявили о завершении карьеры. Один из них — знаменитый «Ковбой», Дональд Серроне. Он проиграл сабмишеном Джиму Миллеру во втором раунде. Примечательно, что Миллер установил рекорд UFC — теперь на его счету 24 победы. Ну а Серроне принял решение уйти на покой.