Сохранить титул: Адесанья бьется против Каннонье на турнире UFC 276. LIVE

5:37

Бой закончен достаточно неожиданным образом! О'Мэлли вновь нарушил правила — он задел соперника открытой ладонью и ткнул Муньоза в глаз. Больше минуты Педро стоял у сетки, к нему вышел врач, и в итоге было объявлено, что бразилец не может продолжать драться — бой признан несостоявшимся. При этом рефери Джейсон Херцог снова объявил, что нарушение было неумышленным.