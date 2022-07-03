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Спорт

Сохранить титул: Адесанья бьется против Каннонье на турнире UFC 276. LIVE

Смешанные единоборства. UFC276. Адесанья — Каннонье. ОНЛАЙН

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Carmen Mandato/Getty Images
На турнире UFC 276 чемпион промоушена в среднем весе Исраэль Адесанья встретится с претендентом Джаредом Каннонье. В соглавном бою турнира чемпиону в полулегком весе, австралийцу Александру Волкановски предстоит провести защиту титула в поединке с американцем Максом Холлоуэем. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию боев.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
5:50

Бой начался!

5:40

Этот поединок открывал главный кард. На очереди противостояние американцев Робби Лоулера и Брайана Барберены.

5:37

Бой закончен достаточно неожиданным образом! О'Мэлли вновь нарушил правила — он задел соперника открытой ладонью и ткнул Муньоза в глаз. Больше минуты Педро стоял у сетки, к нему вышел врач, и в итоге было объявлено, что бразилец не может продолжать драться — бой признан несостоявшимся. При этом рефери Джейсон Херцог снова объявил, что нарушение было неумышленным.

5:29

А сейчас завершился первый раунд поединка между бразильцем Педро Муньозом и американцем Шоном О'Мэлли. Пока уверенно действует Шон, работая на дистанции, а Муньоз почему-то не пытается ее сокращать. В какой-то момент О'Мэлли зарядил сопернику в пах, в поединке возникла пауза. Но спортсмен обошелся без наказания, рефери сразу обозначил, что видел: удар был ненамеренным.

5:26

Кроме того, уходит из смешанных единоборств американка Джессика Ай. Она единогласным решением проиграла соотечественнице Мэйси Барбер, и это поражение стало для нее четвертым подряд.

5:22

К данному моменту состоялся ряд боев, по итогам которых сразу двое бойцов объявили о завершении карьеры. Один из них — знаменитый «Ковбой», Дональд Серроне. Он проиграл сабмишеном Джиму Миллеру во втором раунде. Примечательно, что Миллер установил рекорд UFC — теперь на его счету 24 победы. Ну а Серроне принял решение уйти на покой.

5:15

Доброй ночи, уважаемые любители единоборств! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию турнира UFC 276. В главном поединке вечера Исраэль Адесанья встретится с Джаредом Каннонье. Спортсмены поспорят за пояс в среднем весе.

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