Дагестанский борец рассказал, как с арабами, киргизом и узбеком спас шестерых человек из горящей машины

В Москве утром 24 июня в ДТП погибли два человека. Mercedes на большой скорости врезался в дом в центре города и загорелся. Тренер юношеской сборной Дагестана по борьбе Арсланбек Алиев вместе с друзьями смог вытащить из автомобиля шесть из восьми человек. В беседе с «Газетой.Ru» Алиев рассказал, почему полицейские сначала запрещали ему спасать людей, объяснил, почему не удалось вытащить пострадавших с передних сидений, которые в итоге «сгорели заживо», а также заявил, что не считает себя героем. Депутат Госдумы Светлана Журова, напротив, отметила, что Алиев заслуживает государственной награды.

От удара, сплющившего капот, машина загорелась, а пламя мгновенно разрослось на несколько метров. Все находившиеся в автомобиле люди оказались зажаты в транспортном средстве и не могли самостоятельно выбраться.

К месту аварии мгновенно прибыли несколько нарядов полиции, а вот карета скорой помощи так быстро явиться не успела. Полицейские сразу решили оцепить место происшествия и запрещали людям подходить из-за представлявшего угрозу сильного огня.

Однако завтракавшая в одном из кафе компания, в которой присутствовал тренер юношеской сборной Дагестана по борьбе Арсланбек Алиев, прибежала на шум и решила попробовать спасти людей, несмотря на предупреждения стражей порядка.

Алиев и его товарищи прорвались к горящему автомобилю, разбили в нем окна, выломали двери и помогли спасти шесть пассажиров, разместившихся сзади.

К сожалению, им не удалось спасти водителя Мурата Салпагарова, который, по данным Telegram-канала Mash, совсем недавно купил эту машину у своего знакомого — бывшего футболиста Расима Хутова, — а также находившуюся на пассажирском сидении девушку. Они оказались зажаты впереди и погибли от огня. Сообщается, что находившаяся в автомобиле компания вечером предыдущего дня и ночью отмечала день рождения одной из пассажирок.

Борец Алиев в беседе с «Газетой.Ru» рассказал о подробностях происшествия:

«Мы сидели в 100 метрах от места аварии, на веранде. Было 3.36 утра, я еще на часы посмотрел. Тут еще были ребята-арабы. Они кинулись на помощь, еще земляк-дагестанец, еще киргиз и узбек вроде. Один на самокате проезжал. Все включились, все помогли. Сделали максимально, что могли. Не ждали МЧС или пока какие-то службы приедут.

Там за минуту от машины просто ничего не осталось. Просто немного не хватило профессионального подхода, мы чуть-чуть растерянные были».

Алиев подтвердил, что полицейские запрещали им подходить к горящей машине, опасаясь взрыва и новых жертв:

«Нас сначала не подпускали к машине, наверное, беспокоились за наше здоровье, потому что машина издала два-три хлопка, когда горела. Мы, несмотря на запреты, пошли помогать людям. Около шести человек не остались в стороне, побежали и сразу начали действовать».

Борец уверен, что без помощи извне все восемь человек в машине погибли бы. Он сообщил, что на момент спасения в сознании находился лишь один пассажир.

«Первый, кого я вытащил, единственный был в сознании. Он родился в рубашке, можно сказать.

Там перелом голеностопа у него был, наверное, — нога опухшая была, пара ссадин, и дыхательные пути, видимо, грудь прижало. Я с ним контактировал. Он сказал, кому позвонить из родственников, я позвонил, тот через полчаса приехал. Пока скорая всех не забрала, я оттуда не ушел.

Один парень поменьше внутрь салона залез, двоих вытащил. Они почти полностью оказались под передними сидениями. Найти сразу не могли. Там шесть человек на заднем сидении находились. Кто знал, что столько там людей?!

А если бы мы стояли и ждали спасателей, пока приедут, откроют двери, там бы было восемь молодых ребят мертвых.

Девочки были в тяжелом состоянии. Голова повреждена. Одна еле подавала признаки жизни — очень сильно ударилась. Ребята — более-менее.

Подушки сработали, но они их пробили. Сиденья вылетели вперед. Вроде 221 мерседес. Не пристегнуты были».

Также Алиев объяснил, почему не удалось спасти еще двоих человек с передних сидений:

«Водитель и пассажир на переднем сидении заживо сгорели. Очень обидно, что мы не смогли их спасти. Пламя било, невозможно было руку протянуть к этим ребятам.

Людей зажало, сиденье припечатало к приборной панели, невозможно было что-то сделать без специальных приспособлений. Нужна была хотя бы монтировка, чтобы вытащить или сломать это сиденье.

Что-то можно было сделать, но времени было мало. Пламя било. Если бы у нас были еще минута или две... Но за минуту огонь машину просто в пепел превратил.

Если бы мы чуть-чуть помедлили, то все бы задохнулись. Я не знал, что машина за минуту сгорит. До третьего этажа пламя было. Первый раз видел такую ситуацию».

Также Алиев, спасший жизни нескольким людям, заявил, что не считает себя героем.

«Никакого геройства я не совершил. Я сделал то, что сделал бы каждый — прийти на помощь, не остаться в стороне. Конечно, себя героем не считаю.

Основное внимание мне, наверное, потому что я до конца остался там, пока всех не провели. Когда пожарные потушили огонь, арабы ушли. Не хочу на себя все брать, что я какой-то герой. Мы все вместе слаженно помогли людям.

Депутат Госдумы, а в прошлом прославленная российская конькобежка Светлана Журова отметила в беседе с «Газетой.Ru», что Алиев заслуживает государственной награды.

«Уже не первый раз, когда спортсмены помогают людям в подобных ситуациях. Помните, боксеры вытащили людей из горящего троллейбуса?! Они так заточены: если что-то происходит, то они спешат на помощь. Сколько раз мы это видели. Когда ребята из Дагестана, Кавказа видят это, то они очень быстро реагируют. В таких ситуациях они не обдумывают, а сразу бегут помогать, — подчеркнула Журова.

— Обычно такие вещи отмечаются МЧС, правительством. Выдаются грамоты, медали. Помните, была ситуация, когда парень защитил девушку в метро? Тогда Собянин поощрил молодого человека денежным вознаграждением.

Это зависит от руководства, какое оно примет решение. Я считаю, это заслуженно».