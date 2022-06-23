Битва за полуфинал: Медведев сражается с Баутиста-Агутом на Мальорке. LIVE

40:40! Ну и заруба у нас. Медведев проигрывал 15:40, однако затем собрался и сравнял счет. В последнем розыгрыше он грамотно выбежал к сетке, перехватил мяч и с лета вколотил его в корт. Зрители аплодируют такой красоте.
Баутиста-Агут вышел к сетке, а Медведев пробил точно по задней линии. Испанец едва успел добежать, но отбить толком уже не сумел — попал в сетку. 15:15.
Медведев в который раз неудачно сыграл укороченным. Роберто спокойно догнал мяч и вколотил его в корт. 0:15.
Даниил сыграл укороченным, но соперник догнал и направил мяч в недосягаемую часть корта. Укороченные пока плохо получаются у Медведева в этом матче. 15:15.
Ну ничего себе... Медведев «под ноль» проиграл свою подачу. Баутиста-Агут повел в первом сете 2:0 с брейком.
Медведев попытался обхитрить соперника и дважды пробил в один угол, но обхитрил сам себя, попав в аут. 0:40. Три брейк-поинта у Баутиста-Агута.
Соперники долго обменивались ударами, но затем Медведев решил укоротить, Баутиста-Агут спокойно догнал мяч и пробил в недосягаемый угол. 40:15.
На этот раз Медведев удачно укоротил — Баутиста-Агут неловко ответил и отправил мяч в аут. 30:15.
Со второй попытки Медведев принял подачу, а потом сыграл укороченным. Однако Баутиста-Агут легко догнал мяч и тоже сыграл резаным. Даниил попытался перебросить его, но отправил мяч в аут. 30:0.
Любопытно, что по личным встречам Баутиста-Агут уверенно ведет (3-1), а Медведев свою первую победу над испанцем лишь на прошлой неделе. Тогда он обыграл Роберто в четвертьфинале турнира в Галле в двух сетах (6:2, 6:4).