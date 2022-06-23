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Спорт

Битва за полуфинал: Медведев сражается с Баутиста-Агутом на Мальорке. LIVE

Теннис. Mallorca Open. 1/4 финала. Медведев — Баутиста-Агут. ОНЛАЙН

В четвертьфинале турнира АТР 250 Mallorca Open россиянин Даниил Медведев в статусе первой ракетки мира играет с испанцем Роберто Баутиста-Агутом. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
18:55

40:40! Ну и заруба у нас. Медведев проигрывал 15:40, однако затем собрался и сравнял счет. В последнем розыгрыше он грамотно выбежал к сетке, перехватил мяч и с лета вколотил его в корт. Зрители аплодируют такой красоте.

18:54

Баутиста-Агут вышел к сетке, а Медведев пробил точно по задней линии. Испанец едва успел добежать, но отбить толком уже не сумел — попал в сетку. 15:15.

18:52

Медведев в который раз неудачно сыграл укороченным. Роберто спокойно догнал мяч и вколотил его в корт. 0:15.

18:50

Баутиста-Агут взял свою подачу и повел в первом сете 3:0.

Статистика матча:

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18:49

Медведев принял в аут. 40:30.

18:49

Перестрелка длилась очень долго, и первым сдался Медведев — попал в сетку. 30:30.

18:49

Аут у Роберто. 15:30.

18:48

Даниил сыграл укороченным, но соперник догнал и направил мяч в недосягаемую часть корта. Укороченные пока плохо получаются у Медведева в этом матче. 15:15.

18:47

Баутиста-Агут повторил ошибку Медведева и попал в сетку в начале своей подачи. 0:15.

18:46

Ну ничего себе... Медведев «под ноль» проиграл свою подачу. Баутиста-Агут повел в первом сете 2:0 с брейком.

18:45

Медведев попытался обхитрить соперника и дважды пробил в один угол, но обхитрил сам себя, попав в аут. 0:40. Три брейк-поинта у Баутиста-Агута.

18:44

И снова Даниил отбил в сетку. Никак не может он приноровиться к ударам испанца. 0:30.

18:43

Медведев попал в сетку и неудачно начал на своей подаче. 0:15.

18:42

Баутиста-Агут уверенно взял свою подачу и повел в первом сете 1:0.

18:41

Соперники долго обменивались ударами, но затем Медведев решил укоротить, Баутиста-Агут спокойно догнал мяч и пробил в недосягаемый угол. 40:15.

18:41

На этот раз Медведев удачно укоротил — Баутиста-Агут неловко ответил и отправил мяч в аут. 30:15.

18:40

Со второй попытки Медведев принял подачу, а потом сыграл укороченным. Однако Баутиста-Агут легко догнал мяч и тоже сыграл резаным. Даниил попытался перебросить его, но отправил мяч в аут. 30:0.

18:40

Медведев принял в аут. 15:0.

18:38

Матч начался! Баутиста-Агут на подаче.

18:30

Любопытно, что по личным встречам Баутиста-Агут уверенно ведет (3-1), а Медведев свою первую победу над испанцем лишь на прошлой неделе. Тогда он обыграл Роберто в четвертьфинале турнира в Галле в двух сетах (6:2, 6:4).

16:45

Добрый день, уважаемые любители тенниса! В 1/4 финала турнира АТР на Мальорке первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев встречается с испанцем Роберто Баутиста-Агутом.

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