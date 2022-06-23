«Она не дышала, вода попала в легкие»: как на ЧМ в Будапеште спасли синхронистку

На чемпионате мира по водным видам спорта произошел инцидент, едва не стоивший жизни синхронистке сборной США Аните Альварес: после исполнения своей программы она потеряла сознание и пошла ко дну. Спасатели не реагировали на происходящее, но спортсменку успела вытащить ее тренер Андреа Фуэнтес, которая прыгнула в воду. Подробности случившегося — в материале «Газеты.Ru».

Чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште едва не завершился трагедией. Синхронистка сборной США Анита Альварес исполнила произвольную программу в соревнованиях солисток, а затем потеряла сознание и пошла ко дну. Спортивное сообщество, несомненно, оплакивало бы девушку, если бы не ее тренер — легендарная испанская синхронистка Андреа Фуэнтес. Именно она первой заметила неладное, сама прыгнула в воду и вытащила спортсменку с большой глубины на поверхность.

Как рассказала позже сама Фуэнтес, она пыталась обратить внимание спасателей на то, что ее подопечная попала в беду. Но, кроме нее самой, никто не разобрался в произошедшем. Понимая, что на кону каждая секунда, Андреа прямо в одежде бросилась в воду — уже потом спасатели помогли ей извлечь Аниту из воды.

«Сейчас ей намного лучше, она в сознании. Я действительно очень испугалась.

Я прыгнула, потому что поняла, что никто — даже спасатели! — этого не делают. Мне было страшно, что она не дышала — у нее была вода в легких.

Но сейчас она чувствует себя отлично. Теперь ей нужно отдохнуть — завтра она будет отдыхать весь день и в готовности подойдет к командному финалу», — приводит слова Фуэнтес Marca.

Причины обморока спортсменки в воде пока не раскрываются. Предположительно могли сказаться нагрузки, а также жаркая погода в городе проведения соревнований. Но возможно, дело серьезнее — и это не просто потеря сознания от перенапряжения. С Альварес подобное уже случалось — и не только на турнирах, но и в повседневной жизни. Впрочем, как подчеркивает двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Влада Чигирева, обмороки на соревнованиях среди синхронисток действительно нередки.

«Это ужасно, но такое случается. Не зря у нас ввели в регламент, что нельзя более 45 секунд находиться под водой.

У нас уже был случай, когда японка после групповой программы на Олимпиаде пошла на дно. Такое случалось часто. Да, это ужасно, но это так. Это спорт, открытая вода. Может быть, ей стало жарко или совпало с каким-то не лучшим самочувствием. В полуфинале она сделала то же самое соло с такой же сложностью, сделала его до конца и была в порядке.

<…> Большое уважение Андреа, что она так быстро среагировала. Дети под водой на задержку плавают и не всегда осознают, что пора идти наверх. Кислородное голодание дает такой эффект — тебе вроде бы хорошо, но на самом деле уже нет. А когда речь идет о спорте высших достижений, работаем на пике возможностей, тело не всегда успевает», — приводит слова Чигиревой «Матч ТВ».

Прославленная спортсменка призналась, что и сама оказывалась в состоянии, близком к обмороку. По ее мнению, Альварес действительно приложила слишком большие усилия для выполнения программы.

«В детстве никто нам это не прививал, в голове уже сидело: «Умри, но доделай». Ты можешь быть уже в отключке, но доделываешь.

В Рио заканчивала программу в «темноте». Не видела ничего, на ощупь искала поддержку — от солнца, от перенапряжения шла отключка тела, мозга. Вышла, отдышалась и пришла в себя.

В Токио уже не было черной дыры перед глазами, наоборот, все начало как-то светлеть. Хоть и переживали акклиматизацию заранее, но, видимо, она не до конца прошла и наложилась на личное состояние.

Думаю, Анита в соло выдала свой максимум, это наложилось на самочувствие, и случилось вот такое. Надеюсь, что с ней все будет в порядке. Обязательно узнаю у Андреа, как она себя чувствует», — пообещала Чигирева.