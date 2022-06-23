Сексуальный танец, роман с чемпионом и истерика на Играх: с чем Трусова встретила совершеннолетие

Российская фигуристка Александра Трусова празднует день рождения, — ей исполнилось 18 лет. Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила о важности выводов, которые юная спортсменка сделала после Олимпиады. «Газета.Ru» вспоминает о самых ярких событиях минувшего года из жизни Трусовой — серебре на Играх в Пекине, неожиданном танце в стиле фрейм-ап стрип и начале отношений с олимпийским чемпионом Марком Кондратюком.

Исторические пять четверных прыжков

Для Александры Трусовой 18-й год жизни обещал стать, возможно, самым важным в спортивной карьере: ей предстояло выступить на Олимпиаде. К главному старту четырехлетия она подошла, имея за плечами ряд призовых мест на взрослом уровне, включая медали на этапах Гран-при, чемпионате Европы и мира.

Интриг перед Играми хватало, и одна из них заключалась в том, какую медаль завоюет Трусова — как раз в том, что медаль будет, сомнений не возникало.

Но ей предстояло конкурировать с соотечественницами Камилой Валиевой и Анной Щербаковой. В командном первенстве Трусовой не дали возможность побороться за награду, поставив в состав на обе программы Валиеву, и вся надежда у Русской Ракеты была на личное первенство.

Болельщики же гадали, сколько четверных прыжков она сумеет исполнить чисто. Трусова постоянно заявляла большое количество квадов, но ни разу не выполнила все безошибочно. Исключение — открытые прокаты сборной России, где спортсменка приземлила пять четверных прыжков, однако это не являлось официальным турниром.

Более драматичной развязки в итоге вряд ли было возможно представить. Валиева, не выдержав прессинга общественности на фоне известия о положительной допинг-пробе, выступила неудачно и стала лишь четвертой, ну а Трусова…

Выступление Русской Ракеты в произвольной программе стало эпохальным событием: впервые в истории в женском одиночном катании было исполнено пять четверных прыжков. Тулуп у Саши получился со степ-аутом, но тем не менее она его приземлила — и вписала себя в историю.

Серебро Олимпиады и истерика за кулисами

Вот только олимпийской чемпионкой она так и не стала. Хотя именно эти феноменальные пять квадов должны были стать золотой кульминацией долгой и жесткой работы над собой. Но беда Трусовой оказалась в том, что Щербакова тогда не допустила ни одной ошибки и за счет больших бонусов за каждый технический элемент и более высоко оценки за компоненты (артистизм, скольжение т.д.) заняла первое место. Была ли она на самом деле сильнее Трусовой? Едва ли хоть один российский болельщик смог бы объективно ответить на этот вопрос. Оставалось лишь принять как данность: золото Олимпиады завоевала Шербакова, а Александре досталось серебро.

Что было дальше, все прекрасно помнят: в объективы телекамер перед церемонией награждения попала истерика Трусовой — и кто бы мог ее осудить?

Спортсменка со стальными мышцами и сухожилиями и отточенными до миллиметра движениями на льду за его пределами осталась обычной 17-летней девчонкой, так переживавшей, что у нее до сих пор нет ни золота Олимпийских игр, ни победы на чемпионате мира, ни другого значимого золота на взрослом уровне.

Тогда она в сердцах заявила, что «ненавидит этот спорт» и не видит смысла продолжать выступления.

Конечно, эти слова были продиктованы эмоциями, и все же в сердца поклонников фигурного катания закралась тревога: неужели это сломает Сашу и она правда уйдет?

«Вопрос, какие Трусова сделала выводы после Олимпиады»

Пока спортсменка не торопится с заявлениями о завершении карьеры. Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина, поздравляя Трусову с днем рождения, отметила важность выводов, которые спортсменка должна была сделать после Игр.

«Я поздравляю ее с днем рождения. Она большая стала, волосы длинные.

Олимпиада показала, что молодым пока там выступать рановато. Какие она сделала выводы, это другой вопрос. Возможно, была неправильная мотивация или неправильная реакция. Наверное, амбиции бегут впереди нее и ее результата»,

— сказала Роднина «Газете.Ru».

Судя по всему, Трусова попытается зайти на еще один олимпийский цикл. Вероятность этого серьезно повышают и изменения, которые принял конгресс Международного союза конькобежцев (ISU), — речь о возрастном цензе. Если в предстоящем сезоне возрастные нормы останутся без изменений, то с сезона-2023/24 выступать на взрослом уровне спортсмены смогут с 16 лет, а еще год спустя — с 17.

Таким образом, к Олимпиаде-2026 мировое фигурное катание подойдет в совсем ином виде: 15-летние звездочки не смогут выходить на лед и размазывать по нему более взрослых соперниц, как это делала, например, Камила Валиева. А значит, изменится и уровень конкуренции. Эксперты неоднократно подмечали, что в юном возрасте для женского организма каждый год имеет большое значение, и физические различия между 15-летней и 17-летней спортсменкой существенны. Повзрослевшая Трусова с ее набором четверных прыжков по-прежнему сможет задать фору соперницам.

Отношения с Кондратюком, прыжки в длину и стрип-пластика

Возвращаясь к Трусовой, нельзя не заметить, что время после Олимпиады она проводила, не становясь затворницей, как могла бы поступить иная спортсменка, получившая такой психологический удар.

К примеру, в мае Александра сделала достоянием общественности некоторые подробности личной жизни — стало известно, что ее спутником является фигурист, олимпийский чемпион Пекина-2022 в командном первенстве Марк Кондратюк. И именно он, по словам самой Трусовой, самым первым поздравил ее с 18-летием.

Кондратюк находился рядом с Трусовой и в тот момент, когда она решилась на нечто, принципиально отличающееся от ее привычного амплуа: приняла участие в московской Неделе легкой атлетики, где выступила в соревнованиях по прыжкам в длину, и ее результат пошел в зачет. Хотя, надо признать, ее лучший показатель — 4,19 метра — далек от цифр, с которыми Трусова могла бы конкурировать с профессиональными прыгуньями. Но конкуренция — это последнее, что могло бы подтолкнуть знаменитую фигуристку к такому шагу.

«Она медийная персона и решила поддержать российскую легкую атлетику. Тем более ей нравится прыгать, — рассказала в интервью «Газете.Ru» глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова. — Она никогда не занималась прыжками в длину и не пробовала. Вся специфика прыжков в фигурном катании подразумевает совсем другое отталкивание, плюс еще и обороты есть.

Тем не менее она, понимая, что она ни разу этого не делала и могла выглядеть в глазах профессионалов не слишком убедительно, все же пошла на это.

И я очень ей благодарна, потому что она привлекла внимание большого количества поклонников фигурного катания, которые стали смотреть легкую атлетику».

Также Трусова неожиданно попробовала себя в стрип-пластике, показав танец в стиле фрейм-ап стрип.

О дальнейших перспективах Трусовой пока говорить сложно. Но, общаясь с журналистами после легкоатлетического старта, фигуристка подчеркнула, что тренируется и готовится к новому сезону.