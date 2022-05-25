«Персон вроде Моргенштерна* в TOP DOG не будет, это исключено»

Лига кулачных боев TOP DOG готовится к проведению масштабного турнира TDFC14, главным событием которого станет титульный бой между чемпионом Наимом «Самураем» Давудовым и претендентом Сергеем «Кратосом» Калининым. Событие пройдет 27 мая на московской волейбольной арене «Динамо». Основатель и глава промоушена Данил Алеев рассказал «Газете.Ru» об особенностях предстоящего турнира, вспомнил, как лига начиналась с боев на закрытой парковке, сравнил промоушен Hardcore Fighting с «Домом-2», а также исключил появление в TOP DOG медийных персон, подобных рэперу Моргенштерну.

— Прежде всего, расскажите о предстоящем турнире. В чем его главные особенности в сравнении с предыдущими?

— Это наш первый крупный турнир в Москве. У нас был подобный опыт в Казани, но сейчас мы выходим на арену, которая вдвое больше казанской, будет продано более 4000 билетов. К тому же мы собрали кард мечты, в котором будет много наших звезд.

И, конечно, ждем титульный бой между спортсменом, получившим статус бойца года — 2021, Сергеем «Кратосом» Калининым и самым молодым чемпионом нашей организации Наимом «Самураем» Давудовым.

Все очень ждут этот бой, до последнего непонятно, кто выйдет победителем. Помимо этого, пройдут 14 боев, и их сложно разделить на прелимы и главный кард, потому что каждый из них достоин быть в прямом эфире, и в каждом из них будет сложно предугадать победителей.

— С какого момента лига начала показывать бои в прямом эфире?

— Уже начиная с шестого турнира мы всегда в прямом эфире. Но раньше часть боев шла под запись, а на турнире TDFC13 мы были в прямом эфире с первого поединка.

— Предстоящее событие пройдет на волейбольной арене «Динамо». Как она будет обустроена под кулачные бои?

— Это современная, новая площадка, там также будет висеть медиакуб, на котором параллельно будет идти трансляция, и зрители на любых местах смогут оставаться в курсе того, что происходит в ринге. Наш промоушен отличается тем, что у нас есть фан-зона — стоячие места вплотную к рингу, где лучше всего чувствуется атмосфера. В Казани она была пятиярусной и вместила 900 человек. В Москве, думаю, будет порядка 1000 зрителей в фан-зоне.

— В каких условиях бои проходили до выхода на большие арены?

— Самый первый турнир у нас прошел на закрытой парковке в «Москва-Сити».

Потом — вплоть до пятого турнира — мы арендовали лофты, где ставили ринг, люди вставали вплотную к нему, безо всяких ярусов. Начиная с шестого турнира мы стали арендовать площадку в УСК «Крылья Советов», который считался нашей домашней ареной. 12-й турнир стал для нас первым выездным — это был дворец единоборств «Ак Барс» в Казани на 2500-3000 человек.

— Какие цели лига ставит перед собой?

— На данный год у нас расписан календарь, будут еще два выездных турнира. Один мы планируем провести в Сочи и покорить этот город, а затем вернемся в Казань. Мы преследуем глобальные планы — учитывая нынешнюю обстановку, на фоне всем известных событий, пришлось адаптироваться под ситуацию. Но мы помним о своих целях и надеемся со временем выйти на новый уровень.

Наша организация достойна называться лучшей лигой кулачных боев в мире.

— В России кулачные бои только набирают популярность и не являются настолько узнаваемым видом спорта, как, например, классические ММА. Каким вы видите развитие кулачных боев в стране и их перспективы?

— Я очень рад, что менее чем за два года нам удалось получить статус официального вида спорта. Федерация бокса России признала кулачные бои спортивной дисциплиной в ноябре 2021 года — это уже достижение. И я думаю, что степень узнаваемости TOP DOG уже опережает по популярности смешанные единоборства. Потому что правилам ММА не только в России, но и во всем мире, уже 30 лет. На мой взгляд, настало время перемен, и голые кулаки — та отдушина, которая может занять эту позицию.

— TOP DOG не единственная организация кулачных боев в России, есть также, к примеру, Hardcore Fighting. В чем разница между ними?

— Отличие в том, что Hardcore — это YouTube-проект, который работает по большей части только на то, чтобы снять выпуск и опубликовать его в социальных сетях. У данной организации другой подход к боям в принципе — не как к спорту и искусству. TOP DOG функционирует по иным законам.

Соответственно, у Hardcore иной подход к спортсменам и зрителям; они пока не собирают большие арены на постоянной основе, у них был только один турнир в прямом эфире. А главное, там все строится в основном на разговорном формате — то есть больше элементов шоу вроде «Дома-2». Они берут рейтинги не боями, люди просто разговаривают: больше слов, меньше дела.

У нас как раз наоборот: бойцы меньше говорят на камеру, но когда дело доходит до драки, они показывают, почему они сильнейшие и почему TOP DOG — лучшая лига кулачных боев.

— В ростере TOP DOG очень много бойцов с совершенно разным бэкграундом: кто-то приходит из бокса, кто-то — с улицы. Как они попадают в кулачные бои, как происходит набор?

— Сейчас к нам приходят много профессионалов. Когда перед ними встает выбор, куда двигаться дальше, то те, кто хочет спортивного развития, выбирают TOP DOG. Они связываются с нашим матчмейкером, также в наших соцсетях и на сайте указано, где можно оставлять заявку. Они сообщают нам о своих регалиях, спортивных достижениях, мы их изучаем, отсматриваем их последние бои. И если они подходят нам по уровню, мы их принимаем.

Если профессионализм спортсмена очень высокий, мы можем сразу его пригласить для участия в номерном турнире на голых кулаках. А так для просмотра бойцов у нас существует отдельный формат, который очень хорошо развивается, — это отборы на голые кулаки, где бои проходят по кулачным правилам, но в ММА-перчатках. Там более щадящие критерии, молодые спортсмены могут прийти, попробовать свои силы, отобраться и стать звездами кулачных единоборств. Такие примеры уже есть.

— Как лично вы пришли к кулачному спорту? Вы известны под прозвищем Регбист, и оно прямо связано с вашей предыдущей деятельностью — вы занимались регби.

— Действительно, я занимался регби, а мой отец — единоборствами. В какой-то момент я осознал, что родители не молодеют, а я не так много успел от них перенять. Мне захотелось порадовать отца, я попросил его научить меня драться. А потом решил проверить изученное на практике и пошел в некий аналог того, что собой сейчас представляет TOP DOG. Это был промоушен уличных боев «Стрелка», где я смог выступить очень удачно и обрести некоторую медийность.

Я стал этим заниматься, но потом попал в мотоциклетную аварию, и пришлось выбирать один вид спорта, в котором я буду продолжать — поскольку начинать приходилось практически заново. Я выбрал единоборства, потому что это индивидуальный спорт, и мне он показался ближе. Занимаясь этим спортом, я видел, как устроены другие организации, подчеркивал для себя минусы и приходил к пониманию, чего хотят зрители, какие бои им нужны.

В ММА присутствует элемент борьбы, но людям, далеким от единоборств, не так ясна вся техническая прелесть, которая происходит в партере. Поэтому им понятнее, когда человек падает, получая урон от ударов в стойке.

Плюс формат три раунда по две минуты в наших поединках роднит кулачные бои со спринтом. Сейчас время короткого восприятия информации и клипового мышления, так что такой формат — наиболее подходящий для восприятия. И захотелось людям дать что-то подобное.

Когда я сам занимался спортом, то очень часто сталкивался с молодыми ребятами, которым не удавалось пробиться и достичь высот. Хотелось сделать что-то для них, чтобы они могли показать себя миру и обрести заслуженную славу. Так и появилась лига TOP DOG.

— Сейчас вы руководите промоушеном — а деретесь ли сами?

— В прошлый раз я дрался около трех лет назад. Потом мы были очень плотно заняты тем, чтобы вывести лигу на соответствующий уровень. Но в последние полгода появилось острое желание самому подраться, и 18 июня я выйду драться на Top Dog Prospect.

— В начале пути в единоборствах вы участвовали в YouTube-проекте Амирана Сардарова, считающегося основателем поп-ММА, конфликтовали с блогером и бойцом Артемом Тарасовым. Сейчас для вас формат поп-ММА интересен или это уже пройденный этап?

— Это прошлое, поп-ММА я для себя не рассматриваю. Мы стараемся не ассоциировать наш вид спорта с этим термином, мы больше хотим уйти в профессиональный спорт. У нас нет акцента на шоу, и это отличает нас от поп-ММА и от таких лиг, как Hardcore Fighting.

— Тем не менее те же Hardcore неплохо хайпанули, подписав контракт с рэпером Моргенштерном (признан в РФ иностранным агентом), пусть он и не провел ни одного боя. Гипотетически возможно ли, что TOP DOG подпишет соглашение с подобной медийной личностью, и она действительно будет участвовать в боях?

— Моргенштерн все-таки не лицо поп-ММА. Если мы говорим о боях таких персон в нашей лиге, думаю, это исключено, потому что они к спорту имеют мало отношения.

Но если рассматривать профессиональных бойцов, которые сейчас в силу каких-то обстоятельств связаны с поп-ММА, то вполне возможно, что кто-то из них впоследствии решит развиваться у нас в боях на голых кулаках.

У нас однажды дрался Вячеслав Дацик, это хороший пример. Мы сейчас плотно сотрудничаем с лигой Fight Nights, и, думаю, в ближайшее время вы сможете увидеть бойцов оттуда в поединках TOP DOG.

— Есть ли дальнейшие планы расширять рамки сотрудничества и организовывать коллаборации со звездами нашего ударного спорта?

— Да, постепенно это и происходит. Мы очень избирательно подходим к организациям и к людям, с которыми мы сотрудничаем. Так что, полагаю, в будущем, пусть редко, но метко, такое будет происходить. Добавлю, что на предстоящий турнир будут приглашены три непобежденные звезды уральской кулачной организации Tuff Enough, и они будут сражаться с нашими бойцами. Это Александр «Жесткий» Великдус — он сразится с Иваном «Охранником» Мошкаревым. Также Сема Диаз будет драться с Тимуром «Доктором» Акаимовым, а Владимир «Берсерк» Шарыпов выйдет на бой против нашей казахстанской звезды Адилжана «Адоса» Сандибекова.