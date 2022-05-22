«Кард мечты»: лига кулачных боев TOP DOG проведет масштабный турнир в Москве

Москва примет турнир TDFC14 — масштабное событие лиги кулачных боев TOP DOG. Оно пройдет на волейбольной арене «Динамо» 27 мая. В главном поединке вечера чемпион среднего дивизиона Наим «Самурай» Давудов проведет защиту титула против Сергея «Кратоса» Калинина. Главное о предстоящем турнире — в материале «Газеты.Ru».

Время и место

Организация кулачных боев TOP DOG объявила, что турнир TDFC14 пройдет на волейбольной арене «Динамо». Это новый масштаб для лиги, первый турнир которой состоялся на закрытой парковке в «Москва-Сити», а несколько последующих проходили в арендованных лофтах. Затем в течение долгого времени домашней площадкой лиги был столичный УСК «Крылья Советов», 12-й номерной турнир организации прошел в Казани на арене единоборств «Ак Барс», а теперь TOP DOG готовится к выходу на новый уровень.

Московская волейбольная арена «Динамо» может вместить до 4000 зрителей. Трибуны устроены таким образом, что зритель с любого места имеет отличный обзор площадки. Кроме того, во время турнира над рингом будет висеть куб, где будут транслироваться события вечера. Стоит отметить, что площадка приспособлена для быстрой трансформации для соревнований по другим видам спорта, в том числе и по различным видам единоборств.

Турнир TDFC14 пройдет в пятницу, 27 мая. Начало запланировано на 20.00 мск. Регламент боев предусматривает три раунда по две минуты, поединок проходит без перчаток, борьба в партере, удары ногами и локтями запрещены.

Главный бой вечера

Самым ярким событием турнира должен стать титульный бой в среднем дивизионе.

23-летний Наим «Самурай» Давудов, являющийся самым молодым чемпионом организации, будет защищать титул против 37-летнего Сергея «Кратоса» Калинина.

Самурай дебютировал в Top Dog на турнире TDFC7, а на TDFC11 завоевал чемпионский перстень и статус сильнейшего бойца среднего дивизиона. На его счету четыре победы, из которых три он одержал досрочно. 37-летний Кратос на данный момент провел три успешных боя под эгидой организации и все три закончил нокаутами.

Кард

Помимо главного боя, на турнире должны состояться еще 14 поединков. В частности, выступающий в средней весовой категории Рустам «Астероид» Мухитдинов (рекорд 3-0-4) сразится с непобежденным Александром «Севером» Севериным (2-0-0). Кроме того, в легком весе (до 70 кг) Алексей «Мельник» Мельников (5-0-2) выйдет на бой против Исы «Тандовского» Исаева (3-0-1).

Прямая речь

Чемпион TOP DOG Наим Давудов признался, что ожидает эпичного противостояния с Сергеем Калининым. Он подчеркнул, что Кратос — самый обсуждаемый боец лиги, и сражение с ним является важным этапом в карьере.

«Безусловно, это серьезный соперник, один из тех моих оппонентов, кто, как мне кажется, живет этим видом спорта. Поэтому, думаю, будет принципиальный поединок, потому что встретятся два фаната спорта. Мы оба живем боями, так что это будет эпично и драматично, — сказал Давудов «Газете.Ru».

— Сейчас самый обсуждаемый боец TOP DOG — это Сергей Калинин, с которым мне предстоит драться. И если не с ним, то с кем?

Для меня это огромный плюс не только в личном бойцовском интересе, но и в плане популярности. Это для меня неплохой шанс подняться еще выше, чем я сейчас. У него громкое имя, и бэкграунд побогаче».

Организатор и глава лиги TOP DOG Данил Алеев, в свою очередь, заметил, что, хотя есть главный бой вечера, другие поединки сложно ранжировать по значимости. Он подчеркнул, что на площадке «Динамо» соберется «кард мечты».

«Это наш первый крупный турнир в Москве. У нас был подобный опыт в Казани, но сейчас мы выходим на арену, которая вдвое больше казанской, будет продано более 4000 билетов. К тому же, мы собрали кард мечты, потому что там будут наши звезды.

И, конечно, ждем титульного боя между спортсменом, получившим статус бойца года — 2021 Сергеем «Кратосом» Калининым и самым молодым чемпионом нашей организации Наимом «Самураем» Давудовым.

Все очень ждут этот бой, до последнего непонятно, кто выйдет победителем. Помимо этого, пройдет 14 боев, и их сложно разделить на прелимы и главный кард, потому что каждый из них достоин быть в прямом эфире, и в каждом из них будет сложно предугадать победителей», — заявил Алеев.

Билеты на турнир TDFC14 можно приобрести через сервис Kassir.Ru.

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