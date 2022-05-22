«Я не подвел вас»: Дзюба попрощался с «Зенитом»

Нападающий Артем Дзюба, о продолжении карьеры которого в последнее время ходит много разговоров, не останется в «Зените» — форвард объявил о своем уходе из команды. Экс-игрок московского «Динамо» Игорь Колыванов в комментарии «Газете.Ru» отметил, что футболист сделал много хорошего для клуба из Санкт-Петербурга, а также заявил, что Дзюба обладает всеми качествами, чтобы еще несколько лет играть на высоком уровне.

«Спасибо руководству клуба, что когда-то дали мне шанс, надеюсь, я не подвел вас. Спасибо Санкт-Петербургу, я правда полюбил этот город, и он навсегда «застрял» в моем сердце. Теперь пора двигаться дальше, супергероя ждут новые приключения», — написал нападающий в своем Telegram-канале.

Уход нападающего подтвердил и сам клуб. В социальных сетях «Зенит» поблагодарил футболиста за годы, которые он провел в команде.

«Зенит» благодарит Артема Дзюбу за годы, проведенные в Петербурге. Нападающий продолжит карьеру в новом клубе. […] Футбольный клуб «Зенит» благодарит Артема Дзюбу за яркую игру, невероятную самоотдачу, за голы, передачи, рекорды и за наши общие победы! Спасибо за все, Артем!» — гласит запись в Telegram-канале «Зенита».

Дзюба пополнил состав петербургского клуба летом 2015 года, совершив достаточно экстраординарный переход – из московского «Спартака», чем навлек на себя гнев болельщиков московской команды, посчитавших такой трансфер предательством. За семь лет в составе «Зенита» Дзюба провел 249 матчей, забил 108 мячей и отдал 70 результативных передач.

Четыре года подряд футболист вместе с командой выигрывал чемпионат России, дважды становился победителем Кубка страны и четыре раза поднимал над головой трофей Суперкубка.

В последнее время о продолжении карьеры Дзюбы говорили много – речь шла и о возможном продлении контракта с «Зенитом», и про другие команды чемпионата России, и про заграницу – назывались сербская «Црвена Звезда» и турецкий «Фенербахче». Несколько дней назад стало известно, что петербургский клуб и форвард договориться не сумели – Дзюба не согласился пойти на понижение зарплаты. Таким образом, команду он покидает в статусе свободного агента, его соглашение истекает летом 2022 года.

При этом о том, что матч заключительного тура чемпионата России с «Нижним Новгородом» станет для форварда последним в игровой футболке «Зенита», догадаться было не трудно. Дзюба был заявлен в стартовый состав, что в последнее время было редкостью, а на поле вышел с капитанской повязкой. Это было символично – к примеру, защитник ЦСКА Марио Фернандес и игрок «Спартака» Самуэль Жиго, также покидающие свои команды, вышли на поле в качестве капитанов. Правда, оба сумели отличиться в своих последних матчах, а вот Дзюба не забил, «Зенит» в итоге потерпел гостевое поражение.

Бывший игрок московского «Динамо» Игорь Колыванов пожелал удачи Дзюбе, а также отметил, что форвард может вписаться в любую команду чемпионата России, если сам этого захочет.

«Ну, прежде всего надо сказать спасибо Артему за те годы, что он провел в Санкт-Петербурге. Был лидером команды, забивал, лучшим бомбардиром команды становился, провел в клубе очень большую работу. Но когда-то все заканчивается, все же 34 года. И молодежи нужно давать шанс, тот же Сергеев сейчас появился. Это нормальный исход незабываемой серии, в которой Дзюба участвовал, становился несколько раз чемпионом. Он много хорошего и положительного сделал для Санкт-Петербурга.

Человек хочет играть, ему 34 года. В последнее время он не так часто выходил в старте. Я думаю, что он ко двору пригодится многим нашим командам. Если выберет где-то заграницей играть, то дай бог, чтобы у него получилось.

У него уже карьера состоялась, захочет ли он сам куда-то пойти [в России] – это уже другой вопрос. Но он футболист, который может и принять, и сбросить, и забить. На свой позиции – центральный нападающий – я считаю, что он один из лучших в нашей стране. Он уже повзрослевший, опытный, поэтому имеет все, чтобы еще два-три года поиграть на хорошем уровне. Желаем ему удачи и мячей побольше забить», — заявил Колыванов «Газете.Ru».

Дзюба не всегда был игроком стартового состава «Зенита». В сезоне-2017/18 он стал все реже выходить на поле и в итоге окончательно потерял место в стартовом составе, что в итоге привело к аренде в тульский «Арсенал». Такая встряска пошла игроку на пользу, перезапустив его карьеру, и позволила попасть в состав сборной России на чемпионат мира – 2018. В итоге нападающий стал одним из героев домашнего мундиаля и лидером национальной команды. После громкого успеха, которого он достиг вместе со сборной, Дзюба вернулся обратно в «Зенит» и стал одним из лидеров петербургского клуба.