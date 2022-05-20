«Срок могут сократить»: пойманная на допинге теннисистка Демина обвинила тренера

Российская теннисистка Елизавета Демина, дисквалифицированная на три года после положительного допинг-теста, обвинила своего тренера Алексея Рожнова, который якобы рекомендовал ей принимать мельдоний. РУСАДА ведет в отношении специалиста расследование, а юрист Анна Анцелиович заявила «Газете.Ru», что это может привести к сокращению срока отстранения спортсменки.

Три года за мельдоний по совету тренера

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) начало расследование в отношении российского тренера Алексея Рожнова из-за слов дисквалифицированной ранее за допинг теннисистки Елизаветы Деминой, с которой он работал.

20-летняя Демина в ноябре прошлого года на турнире в Казани сдала положительный тест на мельдоний и была в январе сначала временно отстранена от соревнований, а вскоре и дисквалифицирована по итогам разбирательства на три года, так как была признана виновной.

Спортсменка, срок дисквалификации которой истечет 25 января 2025 года, недавно дала интервью «Матч ТВ», в котором заявила, что препарат «Милдронат», главным компонентом которого как раз и является мельдоний, приобрела по рекомендации своего тренера.

«Тренер давал много советов. Все знали, что от него выходит много хороших игроков. За месяца два до турнира в Казани он сказал мне, что нужно купить «Милдронат», уверял, что его пьют все профессиональные спортсмены и у них ничего не показывается. А если будет какая-то проверка, то нужно выпить бокал шампанского, и все будет хорошо, — приводит портал слова Деминой.

— Начала пить «Милдронат», тренер сказал — эти таблетки выводятся из организма за две недели. Я не стала проверять, была уверена в его словах, не думала, что мне могут посоветовать плохого. Пила дней десять, по его просьбе взяла большую дозу, чтобы быстрее подействовало».

Напомним, что после введения мельдония в число запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) веществ были дисквалифицированы за его употребление многие российские спортсмены.

Самым громким случаем в теннисе и вообще стало отстранение Марии Шараповой, которая вынуждена была пропустить год карьеры и после этого уже не смогла вернуться на прежний уровень.

Кроме того, в процессе исследования мельдония выяснилось, что из организма он выводится весьма долго, причем у разных спортсменов сроки выхода вещества отличаются.

Что касается Рожнова, то он категорически не согласился со словами бывшей подопечной, заявив, что она оклеветала его по наущению пытавшихся сократить срок дисквалификации адвокатов.

«Когда разбирательства все пошли, товарищ адвокат сказал, что единственный способ, чтобы сократить срок наказания, — согласиться, что тренер дал. Как он сказал, так и сделали. Я ей ничего не предлагал. Зачем это нужно? Милдронат ей назначил врач в 2019 году. У нее даже справка имеется об этом. Она пропивала», — заявил тренер.

После рокового турнира в Казани Демина приняла участие в еще одном соревновании под эгидой Международной теннисной федерации (ITF), выступив в Гизе. Там она проиграла в решающем матче квалификации, но попала в основную сетку как «лаки-лузер», однако все равно уступила в первом круге.

«РУСАДА предстоит все доказать»

Для «Газеты.Ru» ситуацию с расследованием в отношении тренера прокомментировала спортивный юрист Анна Анцелиович.

«В данном случае будет выясняться роль тренера. Помогал ли он ей в употреблении допинга, был ли он инициатором? Пришла ли ему идея назначить ей допинг? Возможно, она подошла к нему и спросила, может ли она употребить запрещенный препарат, а он ответил согласием и купил ей его. От этих факторов будет зависеть разный срок дисквалификация тренера, — считает Анцелиович.

— Сейчас сроки за соучастие и инициирование употребления запрещенных препаратов примерно одинаковы. Раньше за соучастие было наказание намного меньше. Еще много зависит от индивидуальных особенностей дела. Если бы Демина была несовершеннолетней, то могла бы наступить пожизненная дисквалификация для персонала.

Но ей уже есть 18 лет, там санкции предусматривают до восьми лет дисквалификации. Срок может сократиться, если он только содействовал ей, не прибегая к активному участию. Конечно РУСАДА предстоит это все доказать. Нельзя же голословно обвинить человека.

Для самой спортсменки может наступить сокращение срока дисквалификации. Есть такое понятие, как существенное содействие. Если она поможет установить вину тренера, то ITF на основании решения РУСАДА может сократить дисквалификацию. Тут дело не в степени вины спортсменки, а в том, что она помогает установить факт нарушения тренером».