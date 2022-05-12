«Нельзя принудить Nike поставлять форму»: «Спартак» остался без технического спонсора

Московский «Спартак» лишился технического спонсора: из-за запрета участия российским клубам в еврокубках в следующем сезоне компания Nike прекращает сотрудничество с красно-белыми. Аналогичное уведомление она направила и руководству «Урала», игроков и тренеров которого также обеспечивала экипировкой. В комментарии «Газете.Ru» глава пресс-службы «Урала» Павел Завьялов подчеркнул, что сейчас решается вопрос, в какой экипировке клуб будет выступать в новом сезоне. А спортивный юрист Илья Чичеров пояснил, что у клубов РПЛ мало шансов добиться от компании неустойки за расторжение контрактов.

Московский «Спартак» больше не будет сотрудничать со своим многолетним техническим спонсором. Американская компания Nike, обеспечивавшая красно-белых экипировкой с 2005 года, разрывает контракт с клубом.

«Компания Nike уведомила ФК «Спартак» о прекращении спонсорского контракта в связи с тем, что в соответствии с вердиктом УЕФА наш клуб не сможет участвовать в еврокубках в следующем сезоне.

Руководство коммерческого направления «Спартака» ведет работу по поиску нового поставщика экипировки.

Компания Nike была техническим спонсором красно-белых с 2005 года. В форме от этого производителя мы одержали много памятных побед, в том числе завоевали золотые медали чемпионата и Суперкубок России в 2017-м», — говорится в сообщении на официальном сайте «Спартака».

Таким образом, следующий сезон москвичи начнут с новым техническим спонсором. Каким именно – неизвестно. Впрочем, пока лишь Nike отказался от работы с клубами из России, в отличие от других компаний. Так, в ЦСКА сообщили, что продолжают сотрудничество с компанией из Испании Joma.

«У нас действующий контракт с Joma, в рамках которого компания экипирует наши команды. Форма на будущий сезон уже готова и находится в поставке.

Также важно отметить, что нас связывают профессиональные и доверительные отношения, которые мы очень ценим», — сообщил директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо, чьи слова приводит ТАСС.

«Спартак» — не единственный клиент Nike в Российской премьер-лиге (РПЛ): эта компания обслуживает также «Зенит» и «Урал». «Газета.Ru» обратилась за комментариями к обоим клубам, и если от петербуржцев ответа не поступило, то глава пресс-службы «Урала» Павел Завьялов подтвердил: клуб получил от Nike аналогичное уведомление.

«Руководство клуба подтвердило, что получило подобное сообщение от Nike — о том, что в следующем сезоне не будет продолжено сотрудничество. Тем не менее, оставшуюся часть сезона мы по-прежнему доверяем Nike. Более того, больше половины экипировки на следующий сезон уже закуплено.

И сейчас решается вопрос, в какой экипировке и с каким техническим спонсором мы будем выступать в следующем сезоне. Возможно, это будет какой-то смешанный вариант, либо один бренд — решения по этому поводу пока нет»,

— сказал Завьялов «Газете.Ru».

Вместе с тем, не исключается вариант, при котором российские футбольные клубы смогут вести дела с отечественным производителем спортивной экипировки. Так, со «Спартаком» может начать сотрудничество бренд ZASPORT, в форме от которого выступают российские олимпийцы — такую возможность допустила основатель компании Анастасия Задорина.

«От представителей «Спартака» у нас пока не было просьбы о встрече и возможном сотрудничестве. Но мы готовы к предложениям. Более того, ZASPORT уже сотрудничал со «Спартаком» в 2022 году: мы изготавливаем капсульную коллекцию экипировки для пляжного футбольного клуба «Спартак», с которым у нас большие планы по совместным проектам», — приводит слова Задориной «Матч ТВ».

Исходя из обнародованной информации, Nike расторгла контракты со «Спартаком» и «Уралом» в одностороннем порядке. Спортивный юрист Илья Чичеров в комментарии «Газете.Ru» оценил шансы клубов РПЛ взыскать с компании неустойку как невысокие. При этом он подчеркнул, что для того, чтобы говорить о юридической стороне вопроса, надо знать условия контрактов, которые не касаются никого, кроме компании и коммерческих структур клубов.

«Нельзя принудить Nike поставлять форму. Можно попробовать получить с них какие-то деньги в каком-то суде, который прописан в контракте. Это может быть Спортивный арбитражный суд (CAS), коммерческий арбитраж, районный суд — вариантов много. Может быть, какие-то деньги клуб, который остается без формы, может получить.

У каждого клуба свои контракты с техническим спонсором, и там может быть прописано что угодно — право расторгать контракт в одностороннем порядке, право из-за форс-мажора не платить неустойку.

Нужно знать условия каждого конкретного контракта, а эти детали знает ограниченное количество человек», — констатировал Чичеров.

Всего у футбольного «Спартака» было лишь четыре технических спонсора. В периоды с 1976 по 1987 и с 1989 по 2002 годы красно-белые играли в форме с логотипом Adidas, в 1988 году прервавшись на сотрудничество с другой немецкой компанией — Erima. В 2003-2004 годах москвичи сотрудничали с еще одним гигантом в сфере спортивной экипировки — британской Umbro, а затем заключили соглашение с Nike.