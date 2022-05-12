Овечкин на грани вылета: «Вашингтон» обидно уступил «Флориде»

Голевые передачи Александра Овечкина и Евгения Кузнецова, а также перевес в три шайбы по ходу встречи не помогли «Вашингтону» в матче против «Флориды», в составе которой блеснул вратарь Сергей Бобровский, Артемий Панарин, Игорь Шестеркин и их «Рейнджерс» удержались на краю пропасти в серии с «Питтсбургом» Евгения Малкина, а «Калгари» Никиты Задорова завоевал перевес в сражениях с «Далласом» Александра Радулова, Дениса Гурьянова и Владислава Наместникова. «Газета.Ru» рассказывает о событиях игрового дня Кубка Стэнли.

«Флорида Пантерз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 5:3 (счет в серии — 3-2)

«Флорида» была так хороша в регулярном чемпионате, по итогам которого и выиграла «Президентс Трофи», что у экспертов велик был соблазн записать команду Эндрю Брюнетта в главные фавориты Кубка Стэнли. Но вот с соперником по первому раунду ей не повезло. «Вашингтон», хоть и не смог подняться выше восьмого места на Востоке, подошел к плей-офф в хорошей форме, имеет совсем недавний чемпионский опыт, а по составу выглядит очень крепким кубковым коллективом.

В итоге «Пантерз» уже дважды оказывались в положении догоняющей стороны в серии, а в предыдущей игре в столице США вообще были близки к тому, чтобы встать на грань вылета, но дважды отыгрались и вырвали победу в овертайме.

На родном льду при своих болельщиков «пантеры» очень хотели впервые в противостоянии выйти вперед, но снова оказались в тяжелейшей ситуации. Причем настолько тяжелой у них еще и не было в текущем плей-офф.

Все началось в первом периоде, когда Картер Верхаге (запомните это имя) совершил подножку против Александра Овечкина. Сам капитан в розыгрыше большинства сыграл разве что отвлекающую роль, но и этого было достаточно. Евгений Кузнецов от правого борта отдал на синюю линию Джону Карлсону, тот зарядил по воротам, а Ти Джей Оши эффектно переправил шайбу в воздухе с лета в сетку мимо Сергея Бобровского.

Оши, таким образом, забросил в большинстве в третьем матче подряд, повторив клубный рекорд «Кэпиталз» для плей-офф.

Первый период так и доиграли, а в начале второго Овечкин вывел на бросок Ларса Эллера, и Бобровский, отразив шайбу, не сумел ее зафиксировать в сутолоке на пятаке. Расторопнее всех там оказался подключившийся в глубину зоны защитник «Кэпс» Джастин Шульц, который и увеличил перевес гостей.

Когда же спустя полторы минуты Оши трансформировал в третью заброшенную шайбу еще одну передачу Кузнецова, показалось, что это приговор. Трибуны замолчали, пребывая в шоковом состоянии. При этом Брюнетт не стал менять Бобровского, дав команде сигнал: мы будем сражаться до конца, и нам для этого не нужны радикальные меры.

Основания для такого поведения у наставника были, ведь «Флорида» в этом сезоне шесть раз спасала в регулярном первенстве матчи, по ходу которых уступала с гандикапом в три шайбы, установив рекорд за всю богатую историю НХЛ.

Может быть, в этот раз камбэка бы и не случилось, но уж больно быстро и легко хозяевам удалось вернуться в матч. Всего через три минуты после паса Клода Жиру на Александра Баркова шайба ударилась в лицевой борт и выскочила на пятак, где Верхаге хватило одного касания, чтобы впервые в матче пробить Самсонова.

Еще через шесть минут он же успел первым к шайбе в своей зоне и стремительным пасом вывел на рандеву с Самсоновым Патрика Хорнквиста. Шведский форвард уверенно бросил над плечом российского вратаря.

Не прошло и трех минут, как Верхаге вместе с Сэмом Райнхартом устроили настоящую панику в зоне «столичных», буквально «завозив» всех защищающихся вашингтонцев. В итоге Райнхарт запихнул шайбу в сетку, восстановив на табло равенство, а его партнер записал уже второй голевой пас в игре.

3:3 перед третьим периодом в матче, в котором для команды Питера Лавиолетта все так здорово складывалось. Овечкин и Ко получили серьезный психологический удар, но главное, что невероятный моральный подъем переживал их соперник.

И особенно Верхаге, который и не думал успокаиваться. Через 184 секунды после возобновления игры передача Баркова нашла его на дальней штанге, куда нападающий буквально принесся, и так «Флорида» повела впервые в матче.

При этом не сказать, что «Кэпиталз» выглядели потерянными. Они играли весьма добротно и много атаковали. Даже, пожалуй, больше соперника, но тем-то и хороши «пантеры», что в нынешнем варианте способны играть в отличный хоккей в абсолютно любом сценарии. Надо обороняться? Пожалуйста. Значит, будем отвечать разительными выпадами.

Действительно, из первых четырех шайб половина оказалась в воротах Самсонова в результате молниеносных контратак. Вот и ближе к сирене очередной перехват проведшего монструозный матч Верхаге привел к выходу три в один. Картер сам катил с шайбой по левой стороне и отпасовал на Жиру, а ветеран, выменянный на дедлайне в «Филадельфии» очень красиво и как-то даже издевательски обкатил голкипера гостей.

«Флорида» одержала важнейшую победу и теперь находится в одной победе от первой выигранной с 1996 года серии плей-офф! Тогда команда со Скоттом Мелланби, Джоном Ванбисбруком и другими яркими игроками дошла до финала, но уступила в нем «Колорадо» в четырех поединках (0-4).

Что до Верхаге, то он впервые набрал пять очков в матче НХЛ и стал первым игроком «Пантерз», кому удалось сделать это в игре плей-офф. Причем именно Верхаге стал главным героем предыдущей встречи, в которой отличился дважды, включая гол в овертайме.

Российские полевые игроки «Вашингтона», несмотря на три голевые передачи, на троих насобирали полезность -4, а Самсонов, хоть и отразил 33 броска, из-за пяти пропущенных шайб тоже не может похвастать статистикой.

А вот сделавший 30 сейвов Бобровский был признан третьей звездой матча, закономерно уступив только Верхаге с его 2+3 и сделавшему две передачи Баркову.

Теперь на грани вылета уже «Вашингтон», а потому Александру Великому и его партнерам придется выложиться без остатка в домашнем поединке, чтобы перевести серию в седьмой матч.

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Питтсбург Пингвинз» — 5:3 (счет в серии — 2-3)

До старта серии против «Питтсбурга» «Рейнджерс» выглядели фаворитами: преимущество своей площадки, лучший голкипер лиги и серьезные проблемы с травмами у соперника. Однако пятая игра серии могла стать последней, причем в отпуск отправиться могли именно нью-йоркцы.

Более того, большим вопросом было, кого Жерар Галлан поставит на пятую встречу в ворота, поскольку Игорь Шестеркин в предыдущих играх пропустил несколько мешков шайб и уже дважды по ходу встреч уступал свое место в воротах соотечественнику Александру Георгиеву, выходившему очень достойно.

На контрасте «Пингвинз» вообще остались без обоих основных вратарей из-за травм, и вместо Тристана Джерри и Кейси ДеСмита последний рубеж защищает в серии Луи Доминги, у которого за всю карьеру в плей-офф до сих пор был только один матч, а в текущем чемпионате он выходил на лед лишь дважды.

Но Галлан все же доверился Шестеркину, которого недавно назвали в числе трех номинантов на «Везина Трофи» (приз лучшему голкиперу сезона), который он наверняка и получит.

Не исключено, что наставник «рейнджеров» поначалу успел пожалеть о своем решении, хоть и не подал виду. Тем более в середине первого периода злой гений команды Галлана в этой серии Джейк Гюнцель открыл счет, причем переправив шайбу в ворота пасом из-за ворот от конька российского голкипера!

Во втором периоде «Пенс» удвоили перевес, когда Евгений Малкин вывел на бросок в быстром отрыве подключившегося на скорости защитника Криса Летанга. Канадский ветеран до сих пор в основном придумывал у своих ворот в этой серии, но тут поразил чужие уверенно.

Переломным моментом в матче стал сокрушительный силовой прием защитника «Рейнджерс» Джейкоба Трубы, который в своей зоне мощно встретил капитана соперников Сидни Кросби. Кид Сид смог вернуться на лед и провел еще пару смен, но затем все-таки отправился в раздевалку с травмой «верхней части тела» и больше на льду не появлялся.

Без своего лидера «пингвины» рассыпались, пропустив в концовке второго периода три шайбы меньше чем за три минуты.

Сначала филигранный бросок в девятку удался лучшему защитнику прошлого сезона Адаму Фоксу, затем Доминги пробил Алексис Лафренье, восстановив равновесие в счете, а вскоре сольный проход с передачи Артемия Панарина увенчал скрытым броском низом все тот же Труба.

Правда, всего 13 секунд спустя Гюнцель вновь пробил Шестеркина, не очень удачно сыгравшего клюшкой в своей зоне (что для него большая редкость). Для форварда «Питтсбурга» это уже седьмой гол в серии (отличался в каждом матче), и больше в клубной истории в одном противостоянии забивали только Марио Лемье (дважды) и Кросби.

И все же хозяева уже почувствовали, что могут выиграть и, находясь в шаге от вылета, отказались полететь в пропасть. В начале третьего периода Филип Хитил своим первым голом в серии вывел «синерубашечников» вперед, Шестеркин больше ничего не пропустил, а на последних секундах Райан Линдгрен, выбрасывая из своей зоны верхом, попал в оставленные Доминги ворота.

Малкин поучаствовал и во второй шайбе Гюнцеля, но закончил встречу с нулевым показателем полезности, а вот у отметившегося одним ассистом Панарина — +2. На счету Шестеркина 24 сейва и меньше 90% отраженных бросков, но главное в данном случае все же победа.

«Калгари Флэймз» — «Даллас Старз» — 3:1 (счет в серии — 3-2)

«Калгари» был изначально безусловным фаворитом в серии с «Далласом». Команда Дэррила Саттера, который дважды приводил к Кубку «Лос-Анджелес» и собрал теперь многих из своих бывших подопечных по «Кингз» в Канаде, на одном дыхании пролетела регулярный чемпионат. «Флэймз» легко выиграли Тихоокеанский дивизион, голкипер Джейкоб Маркстрем девять раз отыграл на ноль (столько же, сколько за всю предыдущую карьеру в НХЛ), а Джонни Годро показал лучший результат с выступления Уэйна Гретцки в далеком сезоне-1986/87 по набранным в равных составах очкам (90) и полезности (+64)!

Единственным шансом «Старз» было затянуть соперника в «болото» своей неяркой и очень плотной игры, где каждую шайбу приходится вырывать зубами. И команде Рика Боунесса это действительно удалось. В итоге к пятой встрече соперники подошли при равенстве по победам.

При этом наставник техассцев существенно сократил российское представительство в составе своей команды. После третьей игры в запас отправился Александр Радулов, а на пятую не вышел и Денис Гурьянов. Оба здоровы, но не набрали до сих пор ни одного очка. Так что против защитника «огоньков» Никиты Задорова остался только полученный «звездами» в последний день обменов нападающий Владислав Наместников, к которому по игре ноль вопросов.

Пятая встреча шла по сценарию всех предыдущих: «Калгари» куда больше времени проводил в атаке и заставлял Джейка Оттинджера трудиться в поте лица, но «Даллас» не уступал ни сантиметра площадки и старался отвечать своими выпадами.

Один из таких закончился первым голом в плей-офф в карьере для новичка предыдущего сезона Джейсона Робертсона. Маркстрем отразил его бросок, но шайба отскочила в конек защитника Ноа Хэнифина, а от него — в ворота.

«Старз» сохранили минимальный перевес до третьего периода. Команда Саттера в этом сезоне лишь дважды спасала встречи, в которых уступала по ходу после двух отрезков. Правда, одну — как раз против «Далласа».

Но это лишь цифры статистики для болельщиков и журналистов. А хоккеисты «огоньков» вышли на третий период, чтобы смести соперника своим напором и сделали это. Не без помощи энергии заполнивших арену болельщиков. Между прочим, еще больше их смотрели матч вместе на площади около арены на большом экране.

«Даллас» продержался чуть меньше семи минут, пока Микаэль Баклунд не переправил с пятака в ворота в касание передачу Эндрю Манджипане. Еще через четыре минуты Задоров начал вертикальную комбинацию, в которой уже Баклунд вывел Манджипане на бросок, и тот «снял паутину» с девятки со звоном перекладины.

Перевести встречу в овертайм за две минуты до конца мог вдруг оказавшийся с шайбой перед воротами ветеран Джо Павелски, но Макрстрем выручил «Флэймз», а потом Тревор Льюис забросил в пустые ворота, подведя итог встрече.

Задоров закончил встречу не только с голевой передачей, но и с полезностью +2, несмотря на три потери шайбы, а вот у Наместникова ситуация обратная — -2.