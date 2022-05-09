«Все проблемы из-за VAR»: Хачатурянц может покинуть пост главы РПЛ

Президент Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц, по информации СМИ, может покинуть свой пост и сосредоточиться на вопросах судейства. В беседе с «Газетой.Ru» бывший футболист «Спартака» и сборной России Максим Деменко допустил, что уход Хачатурянца может быть связан с давлением со стороны клубов на фоне судейских скандалов.

Накануне стало известно о возможном уходе Ашота Хачатурянца с поста президента РПЛ. Как информирует «Чемпионат» со ссылкой на два источника, функционер не видит перспектив в продолжении деятельности в этой должности.

«Из-за сложившейся ситуации Хачатурянц не видит у себя будущего в статусе главы РПЛ», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что Хачатурянц, являющийся также руководителем Судейского комитета (СК) РФС, сосредоточится именно на вопросах судейства. Утверждается, что для него это является наиболее принципиальным.

Внедрение Fan ID и расширение РПЛ

Хачатурянц вступил в должность президента РПЛ в ноябре 2021 года и представил концепцию стратегического развития, которая включала в себя поддержку клубов в кризисных условиях, планы изменения формата лимита на легионеров, а также внедрение «паспорта болельщика» — Fan ID.

Кроме того, он заявлял о намерении расширить РПЛ до 18 команд, однако уже в марте 2022 года признался, что на фоне санкций, наложенных на российский спорт, мотивация продолжать работу снизилась, а «80% концепции стали неактуальными».

Тем не менее вопрос расширения лиги по-прежнему обсуждается в футбольных кругах, а поддержка Хачатурянцем закона о Fan ID не добавила ему любви со стороны болельщиков. Так, президент РПЛ приехал в Санкт-Петербург, чтобы поздравить «Зенит» с досрочным завоеванием чемпионства, но даже не смог закончить речь — фанаты освистали функционера, выкрикивая при этом лозунги против Fan ID. Напомним, что, когда стало известно об утверждении закона о «паспорте болельщика», фанатские объединения клубов РПЛ заявили, что будут бойкотировать матчи своих команд.

Войны с судьями

В последние месяцы главной темой публичных выступлений Хачатурянца оставалось судейство. Функционер с самого начала дал понять, что намерен жестко работать с судьями, получающими неудовлетворительные оценки за матчи, и это обещание он выполнял — за время его работы ряд арбитров получил отстранения и наказания. С арбитром Алексеем Матюниным у него и вовсе развернулась заочная война.

Судейство Матюнина в матче 26-го тура между «Химками» и «Крыльями Советов» (4:1) глава РПЛ назвал «безобразным», в ответ на что рефери сообщил, что подал на Хачатурянца жалобу в РФС.

При этом экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) постановила, что Матюнин допустил две результативные ошибки в пользу «Химок», неверно назначив пенальти в ворота «Крыльев» на 42-й минуте и засчитав гол подмосковной команды на 50-й минуте. «РБ Спорт» утверждает, что рефери после этой игры прошел проверку на полиграфе — Хачатурянц в интервью изданию уклонился от обсуждения этого вопроса, но заметил, что намерен обратиться в правоохранительные органы в связи с работой Матюнина.

«Да, мы планируем обращаться в правоохранительные органы, так как у нас есть достаточно сомнений в объективном и непредвзятом судействе, а у РФС, как общественной организации, исчерпаны возможности для дальнейшего разбирательства по данному вопросу. Мы верим, что правоохранительные органы разберутся в этой ситуации», — заявил Хачатурянц.

Примечательно, что в этом же интервью он заявил, что намерен также покинуть руководящие посты в ЭСК и СК РФС. Хачатурянц подчеркнул, что будет совмещать должности лишь до конца текущего розыгрыша РПЛ, однако о своем будущем в качестве президента лиги он не говорил.

«Все проблемы из-за VAR»

Неоднократно представители различных клубов РПЛ в нынешнем сезоне выражали недовольство работой судей. В частности, претензии высказывались в связи со спорной трактовкой решений при использовании системы видеопомощи арбитрам (VAR). По мнению бывшего полузащитника «Спартака» и сборной России Максима Деменко, именно ошибки в работе с VAR являются главной проблемой, доставляющей головную боль самим судьям, клубам и руководителям российского футбола.

«Возможно, разговоры об уходе Хачатурянца — фейк. Но дыма без огня не бывает. Может, это происходит из-за того, что сейчас есть конфликты по судейскому корпусу. Ситуация не улучшается, наверное, и клубы давят.

Мы видели, что Ашот Хачатурянц решал вопросы судейства максимально жестко, но, видимо, на него оказывается большое давление.

Сейчас мы все еще приспосабливаемся к VAR, какие-то моменты трактуются по-разному. И эта проблема есть не только в чемпионате России — мы видим это и на самом высоком уровне, в Лиге чемпионов. Если вместо Хачатурянца придет кто-то другой, он столкнется с теми же проблемами, и начнется чехарда: будет продолжаться давление, и мы в итоге не придем к общему знаменателю.

Судейские ошибки в любом случае будут, это неизбежно. Конечно, хорошо, когда эксперты оценивают судейский корпус после работы.

Но вопрос в другом: вся проблема из-за VAR. Посмотрите на трактовку нарушений, которую даже VAR не может определить — что уж говорить о человеческом факторе. Большие клубы начали жаловаться, пошло давление.

Если принято решение использовать VAR, то должно быть четкое понимание нарушений. А то начинают высчитывать, где поллоктя в офсайде, где касание рукой. Надо, чтобы было четко понятно, что считать фолом и когда назначать пенальти. Вот эти судейские тонкости создают проблемы для руководителей.

Хотя если говорить об Ашоте Хачатурянце, он справлялся, отстранял судей, были чистки. Но если растерять всех судей, которые имеют большой опыт, мы из этого положения вообще не выйдем и начнутся еще большие проблемы», — сказал Деменко «Газете.Ru».

Кто может сменить Хачатурянца

На данный момент официального подтверждения информации об уходе Ашота Хачатурянца с поста главы РПЛ нет. Соответственно, достоверно неизвестно, кто может его сменить в этой должности. По данным СМИ, одним из кандидатов является генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров — сам он, впрочем, уклонился от комментариев на эту тему, констатировав, что Хачатурянц сейчас является президентом РПЛ и что обсуждать это не имеет смысла.