«Сделка состоится в конце мая». «Челси» продадут без участия Абрамовича

Английский футбольный клуб «Челси» объявил о согласовании условий по продаже клуба консорциуму во главе с американским бизнесменом Тоддом Боули. Ожидается, что продажа будет завершена в конце мая. О том, что на данный момент известно о сделке, — в материале «Газеты.Ru».

«Футбольный клуб «Челси» может подтвердить, что согласованы условия приобретения клуба новой группой владельцев во главе с Тоддом Боули, Clearlake Capital, Марком Уолтером и Хансйоргом Виссом.

Из общего объема инвестиций 2,5 млрд фунтов стерлингов будут направлены на покупку акций клуба, эти доходы будут зачислены на замороженный банковский счет в Великобритании с целью пожертвовать 100% на благотворительные цели, что подтвердил Роман Абрамович. Для перевода средств с замороженного счета потребуется одобрение правительства Великобритании.

Кроме того, будущие новые владельца выделят 1,75 млрд фунтов стерлингов на дополнительные инвестиции в клуб. Здесь учитываются инвестиции в «Стэмфорд Бридж», академию, женскую команду и «Кингсмедоу», а также дальнейшее финансирование фонда «Челси».

Ожидается, что продажа будет завершена в конце мая при условии получения всех необходимых разрешений со стороны регулирующих органов. Более подробная информация будет предоставлена в этот срок», — говорится в заявлении на официальном сайте «синих».

Таким образом, не остается сомнений в том, что почти 20-летняя эпоха «Челси» с Романом Абрамовичем у руля подходит к концу. Российский бизнесмен вынужден продать клуб из-за санкций, наложенных на него британским правительством. Его активы в стране были заморожены, а Английская премьер-лига (АПЛ) отстранила его от должности главы «Челси», и пока не осуществлена продажа активов клуба новым владельцам, им руководят попечители клубного благотворительного фонда.

Что известно о новых владельцах «Челси»

46-летний Тодд Боули, глава консорциума, который в скором времени приобретет «Челси», ведет бизнес не только в спорте, но и в других различных сферах. Так, он является генеральным директором холдинговой компании Eldridge Industries а также занимает пост временно исполняющего обязанности гендиректора Голливудской ассоциации иностранной прессы. Он активно инвестирует в страховые компании, в индустрию технологий, в пищевую промышленность и в медиасферу.

Что касается спортивных организаций, Боули владеет 20 процентами акций бейсбольного клуба «Лос-Анджелес Доджерс», а также является совладельцем баскетбольного клуба «Лос-Анджелес Спаркс». А в июле 2021 года он вместе с Марком Уолтером приобрел 27% акций клуба, являющегося спортивным символом «города ангелов» — баскетбольного «Лейкерс».

Также он участвовал в переговорах по приобретению женского футбольного клуба «Вашингтон Спирит», но в итоге вышел из сделки. «Челси» станет его первым зарубежным спортивным активом.

Еще один член консорциума, 62-летний Марк Уолтер, присоединился к сделке по покупке «Челси» по приглашению Боули. Уолтер является основным владельцем «Доджерс». А 86-летний Хансйорг Висс, швейцарский миллиардер, до сих пор не имел непосредственного отношения к спортивным проектам. Состояние он сделал на производстве и продаже медицинского оборудования. Любопытно, что он одним из первых сообщил о получении предложения по приобретению «Челси».

При каких условиях состоится сделка

При этом, по данным The Telegraph, новые владельцы должны выполнить ряд условий. Так, консорциуму будет запрещено выплачивать дивиденды и плату за управление клубом до 2032 года. Кроме того, в этот же срок запрещаются продажи акций клуба. Наконец, клубу запрещается выходить за пределы установленного долга.

Издание отмечает, что эти меры принимаются для того, чтобы АПЛ не столкнулась вновь с проблемой непопулярных владельцев клуба. Речь идет о примере семьи Глейзеров, которая осуществила захват контроля над акциями «Манчестер Юнайтед» в 2005 году, превратив его в частный клуб, и с тех пор неизменно конфликтует с болельщиками.

Фанаты с самого начала приняли в штыки новых владельцев, а их последующие действия только усугубляли конфронтацию. Именно из-за приобретения «МЮ» американской семьей у клуба появились долги, поскольку бизнесмен Малкольм Глейзер, чтобы купить «Юнайтед», взял кредит. Не прибавила Глейзерам популярности неудачная трансферная политика, последующая постепенная продажа акций клуба и провалы команды после ухода с тренерского мостика легендарного сэра Алекса Фергюсона.

Кто еще мог приобрести «Челси»

Помимо консорциума во главе с Боули, на «Челси» были и другие претенденты. В их числе — британский миллиардер Джим Рэтклифф, являющийся также владельцем французской «Ниццы». Он предлагал за лондонский клуб 4,25 млрд фунтов стерлингов, однако банк Raine, осуществляющий надзор над продажей клуба, отклонил его заявку.

Кроме того, намерение побороться за «Челси» выражал синдикат во главе с американским миллиардером, совладельцем баскетбольного «Бостон Селтикс» и итальянского футбольного клуба «Аталанта» Стивеном Пальюкой. Его заявку, к слову, поддерживал бывший капитан «Челси» Джон Терри.

Также на «Челси» претендовал консорциум экс-президента «Ливерпуля» Мартина Бротона, в который также вошли семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон (как ни странно, болельщик «Арсенала») и бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс.

Что будет делать Абрамович

Одно из требований со стороны британских властей по продаже «Челси» заключалось в том, чтобы его многолетний владелец Роман Абрамович не получил от этой сделки никакой прибыли. Однако россиянин не намерен оставаться ни с чем.

По информации Sky Sports, он может потребовать от клуба вернуть долг в размере 1,5 млрд фунтов стерлингов. Источник утверждает, что Абрамович уведомил британское правительство о желании получить обратно одолженные средства после продажи клуба.

Абрамович приобрел «Челcи» в 2003 году за 140 млн фунтов cтерлингов. C тех пор лондонcкий клуб пять раз cтал чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ), по два раза выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз завоевал Кубок Англии, трижды — Кубок английcкой лиги.