«Будет очень сильный скандал»: «Челси» грозят выгнать из АПЛ из-за Абрамовича

Эпопея с продажей лондонского «Челси» тянется с начала весны и в скором времени должна подойти к логическому завершению: клуб окажется у нового владельца. Однако, по сообщениям СМИ, если сделка по продаже лондонской команды не будет завершена в установленные сроки, «Челси» могут отстранить от участия в следующем сезоне Английской премьер-лиги. Ветеран московского «Спартака» Валерий Гладилин в комментарии «Газете.Ru» объяснил, почему считает такой вариант развития событий маловероятным.

О том, что российский бизнесмен Роман Абрамович вынужден продать «Челси» на фоне введенных против него санкций, стало известно в начале марта. Тогда же появилась информация, что попадание Абрамовича в санкционный лист Евросоюза весьма негативно скажется на клубе: сообщалось, что команде было запрещено покупать новых игроков, продлевать контракты, продавать билеты на домашние матчи (их могли посещать только владельцы абонементов), а также было сокращено финансирование на организацию игр на «Стэмфорд Бридж».

Власти выдали клубу лицензию, которая позволяет продолжать футбольную деятельность, которая вступила в силу 10 марта и истекает уже 31 мая. Еще в первой половине марта сообщалось, что из-за финансовых трудностей клуб может не доиграть сезон. Несмотря на происходящее, «Челси» продолжил выступать, но теперь возникла новая проблема.

Клуб обязан обрести нового владельца до 8 июня. В противном случае, как сообщает Daily Mail, Английская премьер-лига может принять решение о недопуске «синих» к следующему сезону.

Одним из главных условий продажи «Челси» было то, что Абрамович не должен получить за эту сделку никаких денег. 28 апреля появилась информация, что российский предприниматель запросил дополнительные 500 млн фунтов стерлингов за продажу английского клуба (об этом написал Sky News).

Таким образом, цена за клуб выросла до 2,5 млрд фунтов. Из них 1 млрд пойдет на благотворительность, а остальные 1,5 млрд — на развитие стадиона, академии и женской команды. Также изначально Абрамович заявил, что простит «Челси» инвестиции, сделанные им во время управления клубом, однако 3 мая издание The Sun сообщило:

бизнесмен уведомил британское правительство, что все-таки хочет получить одолженные «Челси» средства в процессе продажи клуба — почти 2 млрд евро.

На фоне этой публикации пресс-служба «Челси» опубликовала заявление, в котором привела слова Абрамовича и опровергла публикации в СМИ.

«Во-первых, намерения господина Абрамовича в отношении передачи доходов от продажи «Челси» на благотворительность не изменились. С момента первоначального объявления команда господина Абрамовича определила высокопоставленных представителей органов ООН и крупных глобальных благотворительных организаций, которым было поручено создать фонд и разработать план его деятельности. Ведущий независимый эксперт провел беседы с представителями правительства, представив структуру и первоначальные планы.

Господин Абрамович к этой работе не привлекался, ею руководили самостоятельно специалисты с многолетним опытом работы в гуманитарных организациях.

Во-вторых, господин Абрамович не просил вернуть ему какую-либо ссуду — такие предположения совершенно ложны — как и предположения о том, что он увеличил стоимость клуба в последнюю минуту. После санкций и других ограничений, наложенных на господина Абрамовича Великобританией после объявления о продаже клуба, кредит также стал объектом санкций ЕС, требующих дополнительных разрешений. Это означает, что средства будут заморожены и подлежат судебной процедуре, регулируемой властями. Эти средства по-прежнему предназначены для фонда. Правительству известно об этих ограничениях, а также о юридических последствиях», — говорится в заявлении.

Ветеран московского «Спартака» Валерий Гладилин в комментарии «Газете.Ru» отметил, что не верит в то, что «Челси» могут не допустить до следующего сезона Английской премьер-лиги, поскольку такое решение может вызвать крупный скандал.

«Я не думаю, что будет так. Это, видимо, идет экономический расклад, потому что продажа клуба — это не такой простой момент. Идут нюансы, и в прессу вбрасывают разные моменты. Надо подождать завершения сделки. Есть желание продать, и есть желание у людей купить. Никто болельщиков ущемлять не будет.

В Англии футбол — это явление, и никто на такой шаг не пойдет. Это будет очень сильный скандал [если такое произойдет].

Я думаю, что скоро все уляжется, просто сейчас решаются экономические вопросы. Найдут варианты, чтобы этот клуб кто-то приобрел, как с Абрамовичем разобраться. Юридические и финансовые вопросы утрясут, и все будет нормально», — сказал Гладилин.

На сегодняшний момент самое выгодное предложение по покупке лондонского клуба сделал 69-летний глава нефтехимической компании INEOS, британский миллиардер Джим Рэтклифф, который является давним поклонником «синих». AP сообщает, что бизнесмен, которому также принадлежат французская «Ницца» и швейцарская «Лозанна» и команды по велоспорту и парусному спорту, готов отдать за «Челси» $5,3 млрд. INEOS сообщила, что 3,1 млрд из этой суммы будут переданы благотворительному фонду для помощи пострадавшим в конфликте на Украине. Еще 2,2 млрд будут инвестированы в лондонский клуб в течение следующих десяти лет.

Однако предложение Рэтклиффа не является предпочтительным для клуба.

На конец апреля лидером в борьбе за «Челси» был консорциум, возглавляемый американским бизнесменом Тоддом Боэли, совладельцем бейсбольного клуба «Лос-Анджелес Доджерс».

На покупку «Челси» претендуют еще два консорциума — возглавляемый Стивеном Пальюкой, совладельцем клуба НБА «Бостон Селтикс» и футбольного клуба «Аталанта», и возглавляемый сэром Мартином Броутоном, бывшим президентом «Ливерпуля» и экс-главой British Airways. Продажей клуба занимается компания Raine Group, она должна выбрать наиболее предпочтительное предложение. Когда это будет сделано, правительство Британии должно выдать новую лицензию, чтобы завершить продажу «Челси».