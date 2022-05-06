Овечкин провалился и выругался после матча: «Вашингтон» крупно проиграл «Флориде»

Во втором матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» потерпел крупное поражение от «Флориды Пантерз», а Александр Овечкин вновь выступил только в роли ассистента, отдав одну голевую передачу. Зато Артемий Панарин набрал три очка и был признан первой звездой поединка «Нью-Йорк Рейнджерс» с «Питтсбург Пингвинз», а голкипер «синерубашечников» Игорь Шестеркин установил рекорд лиги, но был обвинен в симуляции.

В плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин не забил еще ни разу, в двух матчах выступив только в роли ассистента. Однако если в первом матче серии с «Флоридой Пантерз» передача нападающего помогла «Вашингтон Кэпиталз» добыть победу со счетом 2:4, то вот второй поединок сложился совсем не в пользу «столичных» — команда потерпела поражение со счетом 1:5.

В первом периоде «Вашингтон» не сумел забросить шайбу сам и пропустил дважды за две минуты — в составе «Флориды» отличились Аарон Экблад и Александр Барков.

Во второй 20-минутке «столичным» потребовалось чуть меньше трех минут, чтобы провести отличную комбинацию и сократить отрыв в счете.

Овечкин стал одним из героев эпизода: он ввел в замешательство защитников «Пантерз» и голкипера Сергея Бобровского мощным замахом на бросок, однако затем неожиданно отдал передачу на Никласа Бекстрема, который и поразил ворота российского вратаря.

Однако «Флорида» не собиралась отдавать свое преимущество. Уже через 27 секунд после гола «Кэпиталз» «Пантерз» забросили свою третью шайбу, а во втором периоде поразили ворота соперника еще дважды. Концовку 20-минутки «Вашингтон» встретил уже со счетом 1:5, что привело к решению о смене вратаря:

чех Витек Ванечек отправился на скамейку, а на площадку вышел россиянин Илья Самсонов, который отразил 18 бросков по своим воротам из 18, не пропустив в третьем периоде ни одной шайбы.

Сам Овечкин прокомментировал проигрыш команды достаточно ярко, использовав даже слово «дерьмо», однако отметил, что равный счет в серии после двух матчей устраивает «Вашингтон» (1-1).

«Мы сразу пропустили два гола. Но самое главное — мы не сдаемся. Мы пытались отыграться со счета 2:1, но допустили ошибку.

Как говорится, дерьмо случается. Идем дальше. 1-1 — это хороший сценарий для нас», — заявил нападающий.

Третий матч серии состоится 7 мая и начнется в 20.00 по московскому времени.

А вот для другого российского нападающего Артемия Панарина и его клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» второй матч серии против «Питтсбург Пингвинз» стал куда более удачным (в первом они проиграли со счетом 3:4 в овертайме).

Команда из Нью-Йорка на своей площадке одержала победу со счетом 5:2, а Панарин набрал три очка — на его счету заброшенная шайба и две результативные передачи.

Панарин помог своей команде открыть счет на 7-й минуте игры. Он вырезал идеальную передачу на Эндрю Коппа, поразившего ворота «Питтсбурга» (1:0). Это очко стало для российского нападающего 29-м (10+19) во всех розыгрышах Кубка Стэнли в карьере, что позволило Панарину обойти по набранным баллам в плей-офф НХЛ среди россиян Илью Ковальчука и Вячеслава Фетисова и выйти на чистое 25-е место по этому показателю.

Однако уже во втором периоде Панарин набрал 30 очков, отдав еще одну голевую передачу: он вывел на бросок защитника «Рейнджерс» Адама Фокса, а гол оформил Райан Строум, сыгравший на добивании.

В третьем периоде Панарин поднялся на 23-е место по очкам в плей-офф НХЛ среди россиян, разделив эту позицию с Сергеем Немчиновым.

Нападающий забросил свою первую шайбу в нынешнем розыгрыше, а его ассистентами выступили Фрэнк Ватрано и К'Андре Миллер. Этот гол стал для Панарина 11-м за всю карьеру в Кубке Стэнли, и он повторил результат Ковальчука и Алексея Яшина. Теперь на счету Панарина 31 (11+20) очко в 32 матчах плей-офф за карьеру.

Такая результативность помогла Панарину стать первой звездой второго матча с «Питтсбургом». Вторым лучшим игроком встречи был признан российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин, который внес немалый вклад в победу команды. Он отразил 39 бросков из 41, добыв свою первую победу в Кубке Стэнли в карьере.

Шестеркин записал на свой счет рекорд: он стал первым вратарем в НХЛ с сезона-1955/56, сумевшим сделать 100+ сэйвов за первые два матча его команды в плей-офф.

В первой игре с «Пингвинз» он сумел отразить 79 бросков. Таким образом, после второго поединка Шестеркин побил рекорд в 97 сэйвов, который в 2003 году установил Жан-Себастьян Жигер в составе «Анахайм Дакс», а в 2007 году повторил Роберто Луонго с «Ванкувер Кэнакс».

Интересно, что после матча Шестеркина обсуждали вовсе не из-за его рекорда или отличной игры, которая помогла команде одержать победу, а из-за эпизода, произошедшего уже в концовке третьего периода.

Голкипер выехал из-за ворот, ушел от столкновения с защитником «Рейнджерс» Адамом Фоксом, после чего попал под силовой прием форварда «Пенс» Джеффа Картера.

Фанатам показалось, что Шестеркин слишком очевидно выставил вперед ногу и рухнул на лед, чтобы заработать большинство для своей команды.

В любом случае, этот трюк удался, Картер отправился на скамейку штрафников на две минуты, а вот фанаты обвинили россиянина в симуляции и даже пошутили, что за такое падение необходимо давать «Оскар».

В ночь на 6 мая состоялись еще два матча плей-офф НХЛ. «Колорадо Эвеланш» в овертайме вырвал победу со счетом 2:1 у «Нэшвилл Предаторз» (счет в серии стал 2:0), а «Даллас Старз» с результатом 2:0 переиграл «Калгари Флаймз» (счет в серии стал равным).