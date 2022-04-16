Мимо денег: чемпионский бой ученика Емельяненко признан несостоявшимся

Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков из команды Федора Емельяненко в рамках турнира Bellator 277 защищал пояс в поединке с американцем Кори Андерсоном и был близок к поражению. Его спасло решение судей остановить поединок из-за запрещенного удара соперника и признать бой несостоявшимся. Таким образом, миллион долларов, полагавшийся победителю, остался неразыгранным. В комментарии «Газете.Ru» боец поп-ММА Артем Тарасов скептически оценил перспективы продолжения карьеры Немкова в США.

Россиянин Вадим Немков из команды Федора Емельяненко Fedor Team с первой попытки не смог одержать победу в финале Гран-при Bellator и защитить чемпионский пояс в полутяжелом весе. Его поединок с Кори Андерсон был прерван в третьем раунде и признан несостоявшимся, так как американец нанес запрещенный удар. Между тем, возможно, лишь потому, что бой проходил еще и в рамках финала Гран-при, он все же состоялся — а мог быть и вовсе отменен, об этом рассказал за несколько дней до поединка сам Вадим.

«Мой бой был под вопросом. Даже не то, что под вопросом, были какие-то подводные камни. Но в итоге додавил, бой решили оставить.

У нас все-таки не просто бой, у нас финал Гран-при, и этот Гран-при нужно заканчивать.

А так, если бы бой был просто титульный, может и не было бы его», — приводит слова Немкова ТАСС.

Помимо этого, были и другие решения со стороны руководства Bellator, которые кажутся весьма спорными. Так, промоушен отказался официально транслировать бой на Россию. А в анонсе боя и при представлении Немкова не была упомянута его национальность. Вероятно, глава Bellator Скотт Кокер скрипел зубами, когда принимал решение оставить проведение поединка в силе. А деваться некуда: отмена боя лишила бы организацию прибыли. В этом контексте в одну калитку выигрывает Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC), где в минувшее воскресенье российский временный чемпион в легчайшем весе Петр Ян безо всяких ущемлений и при всех регалиях бился с Алджамейном Стерлингом и уступил судейским решением.

К слову, именно из UFC в Bellator перешел Кори Андерсон, мощный нокаутер, и пока с тех пор ни разу не проигрывал. Более того, все три победы в рамках второго по значимости промоушена в мире смешанных единоборств он одержал именно нокаутами. Потому Немкову предстояло очень серьезное испытание. Перед боем его победная серия насчитывала девять поединков, и в семи из них он одержал досрочные победы, в том числе выигрывая и сабмишеном.

Было понятно, что борьба — главный козырь Вадима, а противостояния в стойке, где Андерсон как рыба в воде, ему явно следовало избегать.

Размена ударами в итоге и не было. Но, однако, и в партере Андерсон доминировал. Первый раунд был «пристрелочным», соперники оценивали друг друга и провели несколько серий ударов, а в концовке американец решил сменить тактику и попытался провести несколько тейкдаунов, до поры — безуспешно. В паузе Федор Емельяненко, приехавший на бой в качестве секунданта Немкова, призывал своего подопечного двигаться активнее, вот только соперник ему этого не позволил. На первой же минуте второго раунда Кори все-таки сумел уложить россиянина на канвас и полностью контролировал ситуацию оставшиеся четыре минуты. Лишь на последних секундах Немков сумел освободиться от захвата, но раунд он проиграл вчистую.

Ситуация повторилась и в третьем раунде. Вероятно, Вадиму пришлось бы очень туго — судя по тому, как развивался бой, он был близок к потере пояса. Его спас случай: у Немкова открылось рассечение после того, как Андерсон нанес удар головой, лоб в лоб, что противоречит правилам.

Организаторы не сразу, но все же приняли решение признать бой несостоявшимся. Таким образом, миллион долларов, который полагался победителю, остался неразыгранным, а поединок будет проведен повторно.

Когда — пока неясно. Но Вадиму определенно стоит сделать выводы по этой встрече и провести работу над ошибками. Боец поп-ММА, блогер Артем Тарасов выразил недоумение тем, как россиянин провел бой.

«Вадим вообще не был похож на себя самого. Остановка боя из-за сечки спасла его от поражения, этот был не тот Вадим, которого мы знаем. С такими боями дальнейших перспектив в Америке у него не будет. В случае с этой сечкой было просто какое-то везение.

Доминирование Андерсона в борьбе, на самом деле, меня не удивило, потому что американская школа настолько сильно прогрессирует, что мы не успеваем за ней. Если еще 10 лет назад команда Емельяненко с боевым самбо у всех выигрывала, то сейчас бойцы так развиваются, что так называемые «ударники» начинают бороться лучше базовых борцов. Поэтому меня это не удивило. Тут еще вопрос оппозиции, потому что все привыкли, что у Немкова борьба на высоком уровне, а здесь он просто не был собой. Непонятно, что с его психологическим состоянием – может, случилось что-то, может, давление какое-то испытывал», — сказал Тарасов «Газете.Ru».

Выиграть повторный бой для Немкова важно и еще и потому, что 29-летний боец надеется продолжить карьеру в UFC. Поединок с Андерсоном станет для него последним по действующему контракту с Bellator, и вопрос дальнейшей карьеры россиянина остается на данный момент открытым.

«Шанс попасть в UFC у Немкова есть, но он должен провести работу над ошибками и очень серьезно к этому подойти. Если он проведет большой лагерь, то шансы у него будут.

Но то, что он показал, — это не уровень UFC на сегодняшний день»,

— констатировал Тарасов.

Отметим также, что в главном бое вечера не обошлось без неожиданностей. За пояс в полулегком весе его экс-обладатель бразилец Патрисиу Фрейре по прозвищу Питбуль проводил реванш с американцем Эй Джеем МакКи — в их первом противостоянии в июле прошлого года МакКи задушил оппонента и завоевал титул. В этот же раз победа осталась за Питбулем, что повергло Эй Джея в шок при объявлении чемпиона. Бой продлился все пять раундов, и американец бился как минимум не хуже соперника, однако судьи единогласным решением отдали победу бразильцу.