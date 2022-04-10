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Долгожданный реванш: Ян против Стерлинга на UFC 273 LIVE

ММА. UFC 273. Волкановски — Корейский зомби, Стерлинг — Ян. ОНЛАЙН

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Петр Ян

Петр Ян

USA Today Sports/Reuters
В американском Джексонвилле проходит вечер боев UFC 273. Главным событием является поединок Александера Волкановски с Корейским зомби. В со-главном бою вечера россиянин Пётр Ян сражается в реванше с Алджамейном Стерлингом. На канвас также выйдут Хамзат Чимаев и Джилберт Бернс. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
05:55

После того, как выяснят отношения девушки, ждем боя Хамзата Чимаева. Он уже готов к поединку.

05:45

А на очереди в основном карде женский бой. В октагон готовятся выйти американки Маккензи Дерн и Тиша Торрес.

05:43

Неожиданно! Единогласным решением судьи присуждают победу Мадсену. Что ж, непростой бой для оценки, но показалось, что на единогласное Марк не наработал.

05:42

Завершен поединок Пичела и Мадсена. Создалось впечатление, что на третий раунд у датчанина уже не осталось сил. Все, на что его хватило, — это перевести соперника в борьбу на канаве и на длительный контроль. Однако контроль этот был, скажем, пассивный: провести удушение Марк не то, что не смог, даже не пытался. Так что, пожалуй, бой остался за Пичелом. Посмотрим, что скажут судьи.

05:37

А пока глянем краем глаза, как Петра Яна готовят к бою.

05:36

Во второй пятиминутке Пичел выглядел немного лучше. Казалось, что не будет он стараться идти в борьбу, да и угол ему советовал боксировать, однако в концовке раунда сам американец провел неплохой тейкдаун. И в стойке пару хороших ударов нанес.

05:30

Завершился, тем временем, первый раунд боя между Пичелом и Мадсеном. Пока датчанин смотрится намного предпочтительнее, несколько хороших ударов у него прошло, да и в партере успел неплохо побороться.

05:23

Олейник, к слову, не нашел ничего зазорного, чтобы после боя посвятить своего соперника, который на 15 лет младше, в маленькие спортивные премудрости.

05:20

«Я рад и готов показывать всем этот сабмишен, это не проблема. Надеюсь, на мне никто этот прием не проведет. Если вы меня хотите задушить, надо повторить этот сабмишен, возможно, тысячи три раз. А может быть, пять или десять. Я это делал много раз и счастлив, потому что мой соперник знал об этом и боялся этого», - сказал Олейник после боя.

А вот и видео юбилейной, 60-й, победы россиянина. Ну красота же, в прекрасной форме дядя Леша!

05:15

Основной же кард стартует через пару минут поединком между американцем Винсом Пичелом и датчанином Марком Мадсеном.

05:10

На сегодняшнем турнире большой кард, и среди уже случившихся событий стоит отметить одно, весьма для нас радостное: свою победу одержал Алексей Олейник: уже в первом раунде он удушением победил 29-летнего американца Джареда Вандеру.

05:00

Доброе утро, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции вечера боев UFC 273. В американском Джексонвилле, где все это дело проходит, уже как раз вечер. Главный бой сегодня битва Эдриана Волкановски с Чон Чхан-Соном (он же Корейский зомби), а со-главным поединком является уже больше года ожидаемый реванш между Алджамейном Стерлингом и Петром Яном. Кроме того, в третьем по значимости поединке выступающий за Швецию чеченец Хамзат Чимаев сразится с Джилбертом Бёрнсом. В общем, будет на что посмотреть.

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