Решается судьба российского футбола: в Катаре проходит конгресс ФИФА. LIVE

12:05

Гебрейесус закончил свою речь. В числе прочего, он заявил, что чемпионат мира, как и Олимпийские игры, является больше, чем спортивными соревнованиями — он объединяет людей. Звучит несколько иронично, учитывая, что вскоре речь пойдет о членстве в ФИФА одной из ассоциаций.