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#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
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Решается судьба российского футбола: в Катаре проходит конгресс ФИФА. LIVE

В Дохе проходит 72-й конгресс Международной федерации футбола. ОНЛАЙН

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В Катаре проходит 72-й конгресс Международной федерации футбола (ФИФА). На нем может быть поднят вопрос дальнейшего членства Российского футбольного союза (РФС). «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
Трансляция
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Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
12:05

Гебрейесус закончил свою речь. В числе прочего, он заявил, что чемпионат мира, как и Олимпийские игры, является больше, чем спортивными соревнованиями — он объединяет людей. Звучит несколько иронично, учитывая, что вскоре речь пойдет о членстве в ФИФА одной из ассоциаций.

11:52

Между тем, следующий пункт повестки касается приостановления членства ассоциации или исключения из ФИФА. Ждем.

11:50

Джанни Инфантино предоставляет слово генеральному директору Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросу Гебрейесусу. Он расскажет, как мир преодолел пандемию коронавируса и как через это прошло футбольное сообщество.

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11:49

210 членов ФИФА, за исключением Зимбабве, присоединились к конгрессу лично или онлайн, констатирует Самура. Она подтверждает, что конгресс собран в соответствии с уставом.

11:39

Следующий пункт повестки — утверждение соответствия 72-го конгресса уставу ФИФА. Слово берет генеральный секретарь Фатма Самура, она проводит перекличку ассоциаций-участниц конгресса.

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11:34

Инфантино объявляет траурную минуту в память о членах стран-ассоциаций ФИФА и о деятелях футбола, которые ушли из жизни со времени предыдущего конгресса. В их числе Герд Мюллер и младший брат Диего Марадоны — Уго. Также объявлена минута молчания в память о жертвах пандемии коронавируса и военных конфликтов.

11:32

Перед собравшимися выступил премьер-министр Катара шейх Халид бин Халифа бин Абдул Азиз аль Тани. Он поблагодарил всех гостей и пообещал, что Катар проведет чемпионат мира на высочайшем уровне, докажет, что это страна возможностей и страна, где сбываются мечты.

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11:24

Инфантино произнес слова приветствия в адрес представителей руководства Катара, членов делегаций и легенд мирового футбола, которые также приехали в Доху.

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11:13

Конгресс открывает президент ФИФА Джанни Инфантино. Он посетовал, что далеко не все смогли лично присоединиться к конгрессу из-за ограничений на перемещения в ряде стран.

11:00

Заседание начинается, пока что гостям озвучивают правила безопасности. В ближайшие минуты ничего интересного для России не ожидается: конгресс стартует с протокольных мероприятий — приветствия участников и подтверждения, что он был собран в соответствии с уставом ФИФА.

10:55

Мы будем информировать вас о самых ярких и интересных событиях сегодняшнего конгресса. Отметим, что в повестке дня есть пункт, касающийся приостановления членства или исключения ассоциации-члена ФИФА. Согласно расписанию, обсуждение этого вопроса намечено на 11:43 мск. Коснется ли это России? Скоро узнаем.

10:50

Достоверно неизвестно, будет ли на деле поднят вопрос членства РФС в ФИФА и санкций в отношении российского футбола. Однако, по данным СМИ, не исключено, что речь может пойти о приостановке членства РФС или вовсе об исключении организации из международного футбольного сообщества.

10:45

Начало мероприятий запланировано на 11:00 мск. На конгрессе делегацию РФС возглавит генеральный секретарь организации Александр Алаев, также в нее войдет Алексей Сорокин, возглавлявший оргкомитеты ЧМ-2018 и матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

10:40

Здравствуйте, уважаемые читатели! В столице Катара Дохе все готово для начала 72-го конгресса Международной федерации футбола (ФИФА), на котором, возможно, решится судьба российского футбола и членства Российского футбольного союза (РФС). «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию конгресса.

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