Решается судьба российского футбола: в Катаре проходит конгресс ФИФА. LIVE

Гебрейесус закончил свою речь. В числе прочего, он заявил, что чемпионат мира, как и Олимпийские игры, является больше, чем спортивными соревнованиями — он объединяет людей. Звучит несколько иронично, учитывая, что вскоре речь пойдет о членстве в ФИФА одной из ассоциаций.
Между тем, следующий пункт повестки касается приостановления членства ассоциации или исключения из ФИФА. Ждем.
Джанни Инфантино предоставляет слово генеральному директору Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросу Гебрейесусу. Он расскажет, как мир преодолел пандемию коронавируса и как через это прошло футбольное сообщество.
210 членов ФИФА, за исключением Зимбабве, присоединились к конгрессу лично или онлайн, констатирует Самура. Она подтверждает, что конгресс собран в соответствии с уставом.
Следующий пункт повестки — утверждение соответствия 72-го конгресса уставу ФИФА. Слово берет генеральный секретарь Фатма Самура, она проводит перекличку ассоциаций-участниц конгресса.
Инфантино объявляет траурную минуту в память о членах стран-ассоциаций ФИФА и о деятелях футбола, которые ушли из жизни со времени предыдущего конгресса. В их числе Герд Мюллер и младший брат Диего Марадоны — Уго. Также объявлена минута молчания в память о жертвах пандемии коронавируса и военных конфликтов.
Перед собравшимися выступил премьер-министр Катара шейх Халид бин Халифа бин Абдул Азиз аль Тани. Он поблагодарил всех гостей и пообещал, что Катар проведет чемпионат мира на высочайшем уровне, докажет, что это страна возможностей и страна, где сбываются мечты.
Инфантино произнес слова приветствия в адрес представителей руководства Катара, членов делегаций и легенд мирового футбола, которые также приехали в Доху.
Конгресс открывает президент ФИФА Джанни Инфантино. Он посетовал, что далеко не все смогли лично присоединиться к конгрессу из-за ограничений на перемещения в ряде стран.
Заседание начинается, пока что гостям озвучивают правила безопасности. В ближайшие минуты ничего интересного для России не ожидается: конгресс стартует с протокольных мероприятий — приветствия участников и подтверждения, что он был собран в соответствии с уставом ФИФА.
Мы будем информировать вас о самых ярких и интересных событиях сегодняшнего конгресса. Отметим, что в повестке дня есть пункт, касающийся приостановления членства или исключения ассоциации-члена ФИФА. Согласно расписанию, обсуждение этого вопроса намечено на 11:43 мск. Коснется ли это России? Скоро узнаем.
Достоверно неизвестно, будет ли на деле поднят вопрос членства РФС в ФИФА и санкций в отношении российского футбола. Однако, по данным СМИ, не исключено, что речь может пойти о приостановке членства РФС или вовсе об исключении организации из международного футбольного сообщества.
Начало мероприятий запланировано на 11:00 мск. На конгрессе делегацию РФС возглавит генеральный секретарь организации Александр Алаев, также в нее войдет Алексей Сорокин, возглавлявший оргкомитеты ЧМ-2018 и матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге.