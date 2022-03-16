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Спорт

Резцова против Алимбековой: битва олимпийских призерок. LIVE

Биатлон. Кубок России. Масс-старт. Женщины. ОНЛАЙН

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В Уфе проходит женский масс-старт на 12 км в рамках Кубка Союз биатлонистов России (СБР), в котором принимают участие все сильнейшие отечественные спортсменки, включая серебряных призерок Олимпиады в Пекине Кристину Резцову, Ирину Казакевич и Светлану Миронову, а также олимпийская чемпионка Пхенчхана из Белоруссии Динара Алимбекова. В этом «мега-масс-старте» выступят целых 48 биатлонисток. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
11:44

Положение спортсменок после первого огневого рубежа на ваших экранах:

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100%
11:42

Кристина Резцова и Светлана Миронова стреляют точно!

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100%
11:40

Кристина Токарева идет после очередной контрольной отметки на первой позиции.

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100%
11:38

С дистанции сошла Мария Кретова из Тюменской области! Спортсменка сломала лыжу и не сможет продолжить гонку.

11:37

Татьяна Акимова стреляет точно на первом рубеже! Браво!

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100%
11:34

Очень узкая трасса, спортсменки на одном из участков просто встали.

close
100%
11:32

Алимбекова сразу же вырвалась вперед, а за ней — вся толпа. Уже произошло два завала.

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100%
11:30

Гонка началась!

11:27

Таблица лидеров рейтинга Союза биатлонистов России:

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100%
11:25

Из-за большого количества участниц в мега-масс-старте правила стрельбы отличаются: после первого круга стреляют спортсменки с 31-го по 48-й стартовые номера, а после второго — с 1-го по 30-й. Далее биатлонистки производят стрельбу уже по приходе на рубеж, а не по стартовым номерам.

В сумме каждая участница гонки будет стрелять на четырех рубежах (лежа, лежа, стоя, стоя). За любой промах назначается штрафной круг – 150 метров.

11:21

Весь состав из 48 биатлонисток можно увидеть здесь.

11:20

Среди самых ярких участниц мега-масс-старта — россиянки Кристина Резцова, Ирина Казакевич, Светлана Миронова (все трое — серебряные призерки Олимпиады в Пекине — 2022), Лариса Куклина, Виктория Сливко, Татьяна Акимова, а также очень мощные белоруски — например, олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете Динара Алимбекова.

11:15

Добрый день, уважаемые любители биатлона! Сегодня 48 сильнейших биатлонисток России и Белоруссии (некоторые из них становились призерками Олимпийских игр в Пекине) пробегут масс-старт на 12 км в рамках Кубка страны. Начало — в 11.30 мск.

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