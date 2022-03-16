Резцова против Алимбековой: битва олимпийских призерок. LIVE

С дистанции сошла Мария Кретова из Тюменской области! Спортсменка сломала лыжу и не сможет продолжить гонку.
Алимбекова сразу же вырвалась вперед, а за ней — вся толпа. Уже произошло два завала.
Из-за большого количества участниц в мега-масс-старте правила стрельбы отличаются: после первого круга стреляют спортсменки с 31-го по 48-й стартовые номера, а после второго — с 1-го по 30-й. Далее биатлонистки производят стрельбу уже по приходе на рубеж, а не по стартовым номерам.
В сумме каждая участница гонки будет стрелять на четырех рубежах (лежа, лежа, стоя, стоя). За любой промах назначается штрафной круг – 150 метров.
Весь состав из 48 биатлонисток можно увидеть здесь.
Среди самых ярких участниц мега-масс-старта — россиянки Кристина Резцова, Ирина Казакевич, Светлана Миронова (все трое — серебряные призерки Олимпиады в Пекине — 2022), Лариса Куклина, Виктория Сливко, Татьяна Акимова, а также очень мощные белоруски — например, олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете Динара Алимбекова.