Месть за отстранение: лучшие российские фигуристы проведут яркий шоу-турнир одновременно с ЧМ

Кубок Первого канала с участием сильнейших фигуристов России пройдет в Саранске в те же даты, что и чемпионат мира в Монпелье, от которого наших атлетов отстранили. В расписании турнира — прыжковый баттл, короткие и произвольные программы, а также гала-шоу. Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков намекнул, что одинаковые даты с ЧМ — это не случайное совпадение, а глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил в беседе с «Газетой.Ru», что Кубок Первого канала «будет 100% интереснее, чем чемпионат мира» и фанаты больше захотят смотреть «соревнования сильнейших спортсменов».

На сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) появилась информация о том, что коммерческий Кубок Первого канала состоится на новой арене в Саранске с 24 по 27 марта.

Это почти полностью совпадает с расписанием чемпионата мира во Франции, где 23 марта женщины и спортивные пары покажут короткую программу, 24-го состоится короткая у мужчин и произвольная у пар, 25-го — ритм-танец и произвольная у женщин, а 26-го — произвольная у мужчин и в танцах на льду.

Три из четырех соревновательных дней ЧМ придутся на насыщенные дни Кубка Первого канала. Нетрудно догадаться, что будут смотреть российские зрители.

В отсутствие Анны Щербаковой, Александры Трусовой и Камилы Валиевой (или Елизаветы Туктамышевой, которую могли отправить вместо Валиевой из-за непонятной ситуации с допингом) на чемпионате мира у женщин придется смотреть лишь на тройные прыжки и редкие попытки тройного акселя.

Никаких сумасшедших рекордов из пяти четверных прыжков и никаких попыток Трусовой взять реванш у Щербаковой за поражение на Олимпиаде. Не будет и возрождения Валиевой вопреки всему или зажигательных танцев Туктамышевой, которая в 25 лет пробивается на мировое первенство в составе самой сильной сборной мира.

Столько интересных сюжетов потеряно и столько красивых программ иностранные зрители больше не смогут увидеть, что интерес к женскому турниру на ЧМ у широкой аудитории очевидно просядет.

То же самое можно сказать о парном катании, где остались всего одни фавориты — олимпийские чемпионы из Китая Суй Вэньцзин и Хань Цун, и о танцах на льду, где никто не составит реальную конкуренцию еще одним победителям Игр в Пекине — французам Габриэлле Пападакис и Гийому Сизерону.

Свою интригу сохранит разве что мужской турнир, потому что россияне не входили там в число фаворитов, однако на чемпионат мира вроде бы собирался Михаил Коляда, чьи прокаты вызывают взрыв адреналина в крови у всех любителей фигурного катания и который при чистом исполнении элементов вполне мог бы попасть в топ-3, что стало бы одним из ярчайших событий сезона.

Да и Марк Кондратюк набрал серьезный международный вес чистыми прокатами в командном турнире Олимпиады и при безошибочных выступлениях в Монпелье мог бы надеяться на высокое место. Таким образом, и в мужском одиночном катании без сборной России чемпионат мира будет явно скучнее.

Рассчитывает ли ФФККР на то, что из-за совпадения в датах вся Россия будет смотреть Кубок Первого канала, а рейтинги чемпионата мира упадут еще сильнее? Президент федерации Александр Горшков дал явный намек, что да.

«Чемпионат мира начнется лишь на день раньше. Случайно это или нет? Это вопрос из категории «догадайтесь сами», — сказал Горшков РИА «Новости».

Нет сомнений, что, если бы зарубежные страны закупили трансляции Кубка Первого канала, этот турнир мог бы посоперничать по аудитории с чемпионатом мира — все-таки большое число сильнейших фигуристов планеты соберется именно в Саранске.

Однако есть большие сомнения, что другие страны купят трансляцию КПК по политическим причинам, несмотря на то что огромный спортивный интерес тут очевиден. Тем не менее одной своей цели ФФККР точно добьется: рейтинги ЧМ в России будут невероятно низкими.

С этим согласился в беседе с «Газетой.Ru» председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

«Будет ли Кубок Первого канала для российских зрителей интереснее, чем чемпионат мира? Сто процентов. Мы сами видим результаты крупнейших спортивных соревнований и кто там занимает пьедестал почета.

Если спросить, чего хотят видеть наши болельщики, то они будут смотреть соревнования сильнейших спортсменов — а на сегодняшний день это российские фигуристы. Я считаю совершенно правильным решением в период чемпионата мира проводить альтернативный турнир: будет трансляция на главном канале страны соревнований сильнейших спортсменов мира.

Если убрать политику и говорить о спорте, то мы прекрасно видим, что конкуренция в фигурном катании в России настолько велика и развивается настолько интригующе в разных дисциплинах, что будет очень интересно смотреть.

Конечно, любому спортсмену очень хочется выиграть чемпионат мира и Олимпийские игры — от этого никуда не уйти. Но после небольшой паузы российский спорт все равно вернется на международную арену: без него невозможно представить развитие мирового спорта.

Выглядит смешно, когда сильнейшие спортсмены мира не участвуют в соревнованиях. Тем более учитывая, как сильно любят наших фигуристов во всем мире — в Азии вообще культ российского фигурного катания, целые фанатские движения», — подытожил Свищев.

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В 2021 году Кубок Первого канала тоже выполнял роль дополнительной практики для российских фигуристов — тогда из-за коронавируса отчаянно не хватало турниров, — однако стал не просто затычкой в календаре, а очень ярким событием, вызвавшим огромный ажиотаж.

Противостояние команд Евгении Медведевой и Алины Загитовой здорово накаляло атмосферу и породило большую активность среди фанатских групп, которые изобретали кричалки, заказывали огромные плакаты и посещали все прокаты, а не только приходили на женское одиночное, как это часто бывает на обычных турнирах.

Прыжковый баттл между женской и мужской командой тоже добавил КПК изюминки, так что очень здорово, что его оставили и в этом году. Расписание турнира:

24 марта — прыжковый фестиваль

25 марта — короткие программы

26 марта — произвольные программы

27 марта — показательные выступления