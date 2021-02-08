Слезы Медведевой, непробиваемость Загитовой: итоги Кубка Первого канала

Фигурное катание приблизилось к футболу — и это здорово

Кубок Первого канала, безусловно, удался. Следить за этим экспериментальным командным турниром было на порядок интереснее, чем за многими официальными соревнованиями.

Во-первых, фанаты команд создали великолепную атмосферу — не прекращались разнообразные кричалки, переклички со своими командами, и повсюду висели огромные баннеры и еще множество более мелких плакатов, рассредоточенных по всей арене.

close Болельщики поддерживают команду Евгении Медведевой в короткой программе командного турнира Кубка... Болельщики поддерживают команду Евгении Медведевой в короткой программе командного турнира Кубка Первого канала по фигурному катанию. РИА Новости

Такой стабильно активной поддержки на привычных турнирах по фигурному катанию, где каждый выступает сам за себя, нет. Люди гораздо громче болеют за популярных спортсменов, а на неизвестных вяло хлопают из вежливости, либо вообще идут перекусить в буфет (или приходят на арену ближе к концу прокатов, когда на льду появляются звезды).

Реклама

Но на Кубке Первого канала арена была заполнена на всех видах, поскольку вклад каждого в успех команды был важен, а общая турнирная таблица менялась после каждого проката. По этой причине и шумовая поддержка не прекращалась весь турнир.

В какой-то момент происходящее стало очень напоминать финал футбольной Лиги чемпионов.

Так, команда Алины Загитовой всем составом вырвалась на лед и принялась обнимать Дарью Усачеву, которая выступила последней и оформила чемпионство «Красной машины». А после соревнований обе команды подъезжали к своим фан-секторам и обменивались с ними кричалками.

Спортсмены становились в круг и произносили друг другу напутственные слова, как футболисты после эмоционального матча или перед важной игрой.

После награждения команда Евгении Медведевой с разбегу присела на лед и проехалась в сторону фанатов, распластавшись на катке, — ну просто вылитая сцена из футбола после завоевания трофея.

лучшие pic.twitter.com/PRoa0B4Ub0 — вайт лигат верните косарь (@whiteligat) February 8, 2021

Все это выглядело очень свежо для фигурного катания и создавало ощущение единства. А для широкой публики гораздо интереснее болеть за команду, полную звезд спорта, да еще и возглавляемых такими селебрити, как Алина Загитова и Евгения Медведева, чем за какого-то спортсмена в отдельности.

Уже впору задуматься о создании дополнительного клубного турнира в российском фигурном катании:

битва одиночников из «Хрустального» Этери Тутберидзе, академии Евгения Плющенко и школы «Звездный лед» Алексея Мишина вышла бы эпичной, а для пар и танцев можно придумать другой турнир, либо присоединить их к какой-либо команде путем жеребьевки.

Помимо фанатской поддержки, красок и эмоций добавляли и особенности командного турнира. Например, возможность в режиме live наблюдать за реакцией команды на выступление своего спортсмена:

this is everything to me pic.twitter.com/fS3S3knW3m — valentina #teammedo (@sashkatrusova) February 7, 2021

Особенно ярким моментом стали слезы Медведевой во время идеального проката Марка Кондратюка, а затем крепкие объятья и поцелуи в макушку. Фраза Кондратюка «Три года назад я смотрел ее прокаты на чемпионатах мира и Олимпиаде, но не мог подумать, что она будет плакать над моим прокатом» и вовсе стала цитатой вечера.

Марк Кондратюк это ЕДИНСТВЕННЫЙ мужчина которому я разрешаю доводить Евгению Медведеву до слёз pic.twitter.com/z7BBbcHHkx — волосы лены ради (@hairoflenaradi) February 7, 2021

Также у каждой команды был свой ведущий, который постоянно разводил активность среди спортсменов и брал у них флеш-интервью сразу после проката, — Максим Траньков у «Времени первых» и Алексей Ягудин у «Красной машины». Это тоже порядком добавляло динамичности и поддерживало интерес зрителей.

Ну это просто лучшее я так орала с этого pic.twitter.com/Hr2fLoelFo — волосы лены ради (@hairoflenaradi) February 8, 2021

Наконец, постоянное обновление общей турнирной таблицы, изменения в которой болельщики встречали диким ревом, — тоже классная опция командного турнира.

close

Кубок Первого канала напомнил Матч всех звезд в хоккее или баскетболе, но оказался явно лучше в одном аспекте — был соблюден баланс с профессиональным спортом.

Фигуристы катали свои боевые программы со всеми сложнейшими элементами, отдаваясь на максимум, потому что 1) в этом спорте действовать вполноги не получится — программу будет неинтересно смотреть, 2) производить на судей плохое впечатление, учитывая, что потом встретишь их на соревнованиях, совершенно невыгодно, 3) призовой фонд в 10 млн рублей для фигуристов имеет вес, в отличие от тех же хоккеистов и баскетболистов, 4) этот турнир позиционировался как важный просмотр в преддверии чемпионата мира.

Так что, с одной стороны, это было качественное развлекательное шоу, с другой — удалось сохранить нерв соревнований, чего нет ни на одном Матче звезд в хоккее или баскетболе, где спортсмены перемещаются на черепашьей скорости, чтобы не получить травму.

Весь успех — заслуга Медведевой и Загитовой

Но самое главное, что было сделано для успеха командного турнира, — это приглашение Загитовой и Медведевой на роль капитанов.

Только ради этих девушек фанаты могли организовать такую мощную поддержку, которая захватила и нейтральных зрителей на арене. Да и вообще — только у этих фигуристок и есть такое количество активных болельщиков. Соответственно, 90% всей атмосферы Кубка — их заслуга.

Антагонизм Загитовой и Медведевой передался и командам — после соревнований многие участники выкладывали посты в соцсетях, называя своего капитана лучшим. Повлияло это и на принципиальность битвы на льду — спортсменам не хотелось подводить своего лидера в соперничестве с его принципиальным конкурентом.

Ну и, наконец, пикировки олимпийской чемпионки и серебряного призера Пхенчхана на пресс-конференциях после каждого соревновательного дня — это то, что заставило узнать о турнире даже тех людей, которых не привлекли все промо-ролики от Первого канала, звездный состав турнира, сложнейшие прокаты участников и невероятная атмосфера.

Стрим с итоговой пресс-конференции двух капитанов вышел в тренды Youtube — выше многих роликов популярных блогеров. Кто еще мог бы такое организовать?

close

Драма c заявлением Медведевой о том, что она не признает поражения, и ответом Загитовой, напоминающей о своей победе, стала кульминацией всего дня.

Медведева: Как капитан, от лица команды скажу: мы поражение сегодня не признаем. Мы гордимся, что получили приз зрительских симпатий. Потому что люди знают, кого они выбирают.

Загитова: Сегодня все-таки есть победитель...

Медведева: И там, и там (имеется в виду, что команда «Время первых» завоевала приз зрительских симпатий, а «Красная машина» выиграла турнир по баллам. — «Газета.Ru»).

Загитова: ... и это «Красная машина». Кубок все-таки у нас.

Медведева: Поздравляю.

Загитова: Спасибо.

Даже из организованного за короткий срок полуразвлекательного турнира эти двое сумели устроить драму олимпийского уровня.

Конечно, огромную роль в этом сыграло не самая продуманная схема распределения по командам, о которой Медведева узнала только в прямом эфире (изначально планировалась слепая жеребьевка) и которая фактически не оставляла ей реальных шансов на победу. Ведь обиднее всего не поражение, а та ситуация, когда тебя лишают даже возможности побороться — хоть и не намеренно, а из-за недостатка опыта в проведении подобных турниров.

Будь на месте Загитовой и Медведевой другие капитаны (без такой давней истории соперничества), они могли бы спокойно отнестись к этому недочету и не очень переживать из-за поражения.

Однако в этом случае Медведева два дня вынашивала мысли о несправедливости и резко высказала все, что думала, на финальной пресс-конференции. Загитова при этом была непробиваема и отказалась признавать изначальное неравенство команд, что лишь больше раззадорило двукратную чемпионку мира.

Так мы и получили лучшее шоу в фигурном катании за весь сезон. Остается лишь выразить благодарность капитанам за принципиальность борьбы, и тот градус напряжения, который они подарили Кубку своим противостоянием и самоотдачей. Даже в развлекательном формате спорт должен оставаться спортом — иначе будет просто неинтересно.