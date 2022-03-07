«Норвежцы просто выгнали нас»: Большунов возмутился отстранением от международных стартов

После отстранения российских спортсменов от участия в международных соревнованиях звезды сборной по лыжным гонкам — Александр Большунов и Наталья Непряева — приняли участие в Деминском марафоне. Трехкратный олимпийский чемпион одержал две победы в Демино, разозлил норвежцев шуточным видео в форме СССР, а также заявил, что скандинавы «плохо высказывались» о российских лыжниках и «просто выгнали» их с Кубка мира, чтобы избавиться от конкурентов.

В гонках в Демино традиционно участвуют любители, однако в этом сезоне на старт заявились действующие члены сборной России по лыжным гонкам и биатлону, которых не допустили к участию в заключительных соревнованиях международного сезона. Вместе с Большуновым на старт вышли лыжник сборной России Глеб Ретивых, победительница Кубка мира этого сезона Наталья Непряева (финишировала первой в Деминском марафоне среди женщин), а также биатлонист Карим Халили и участница Игр в Пекине — лыжница Анастасия Рыгалина.

Большунов выиграл Деминский марафон на 50 километров с результатом 1 час 43 минуты 58 секунд, установив рекорд трассы.

Лыжник повел себя в высшей степени профессионально и выдал максимум в любительской гонке: с таким временем он уверенно победил бы в королевском марафоне на этапе Кубка мира в Хольменколлене, поскольку норвежский чемпион Мартин Ньенгет преодолел там дистанцию за два часа.

За рекорд трассы в Демино Большунову подарили огромного игрушечного лося.

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А за сам факт победы лыжнику вручили деревянную рыбу.

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Глеб Ретивых, который пришел к финишу вторым, отстал от лидера почти на четыре минуты. После этого заезда Большунова обступила толпа фанатов.

«Около четырех-пяти часов всем раздавал автографы и с каждым фотографировался, а это дается чуть тяжелее, чем гонка. В итоге вчера только к ужину успел побегать кросс. Зрители здесь вообще очень порадовали — стояли по всей трассе. Когда мы бегали на этапах Кубка мира, их не хватало. А здесь все русские, все знают, поздравляют, за что им большое спасибо», — поделился эмоциями лыжник в разговоре с «Матч ТВ».

После гонки Большунов отметил, что солиднее было бы победить в марафоне на этапе Кубка мира, который в минувшие выходные проходил в Хольменколлене, где в итоге золото взял малоизвестный норвежец Ньенгет. Однако и российский турнир его вполне устроил: атмосфера в Норвегии была бы явно враждебнее.

«Победа на Хольменколленском марафоне была одной из моих целей на концовку сезона. Но я выиграл Деминский — и, в общем, это сопоставимо, потому что он прошел в прекрасной атмосфере. Было огромное количество болельщиков, все по-доброму.

А раз многие норвежские спортсмены начали очень плохо о нас высказываться, смысла оставаться там больше не было. Можно сказать, они нас просто выгнали, убрали главных конкурентов. Мне кажется, поступать так было совсем неправильно», — сказал Большунов в интервью «Спорт-Экспрессу».

Напомним, изначально Международная федерация лыжного спорта (FIS) разрешила российским лыжникам выступать на турнирах под своей эгидой, но только под нейтральным флагом — без триколора и гимна страны. Речь шла в первую очередь об оставшихся этапах Кубка мира. Однако Федерация лыжных гонок Норвегии выступила против выступления россиян на этапах КМ на своей территории и заявила, что не пустит их, что бы ни заявляла FIS. Отечественные лыжники не стали настаивать на участии вопреки требованиям норвежцев и вернулись домой. А вскоре свое решение изменила и FIS: федерация окончательно отстранила российских спортсменов, и международный сезон для них закончился.

В беседе с РИА «Новости» Большунов признался, что его беспокоит ситуация с отстранением россиян от международных соревнований, а также выразил надежду, что в ближайшем будущем все вернется на свои места.

«Есть отдельные спортсмены, которые нас поддерживают — но есть и те, кто не поддерживает. Тут не могу ответить точно. После этих событий я с ними не общался», — добавил лыжник.

Если рассуждать о том, что могло бы ждать Большунова по итогам международного сезона, если бы не отстранение, то говорить о победе в общем зачете Кубка мира не приходится — «Большой хрустальный глобус» у мужчин досрочно выиграл норвежец Йоханнес Клебо. Сейчас российский лыжник располагается на второй позиции, имея в активе 878 баллов, однако эту строчку он рискует потерять: у ближайшего преследователя — Иво Нисканена — 718 очков. Догнать россиянина финну будет сложно, но возможно.

***

Большунов выиграл не только марафон, но и полумарафон в Демино. Он преодолел дистанцию в 25 км за 1 час 1 минуту 40 секунд и финишировал в гордом одиночестве, опередив серебряного призера Никиту Хабарова на 59 секунд. За эту победу спортсмен получил еще одного лося — символ Деминского марафона.

Изображения всех этих любительских наград трехкратный олимпийский чемпион выкладывал в Instagram, показывая, как много для него значат даже такие победы.

Напоследок лыжнику вручили торт, сделанный своими руками: его испекла лыжница-любительница, которая также принимала участие в марафоне.

Большунов успевал не только выигрывать, но и веселиться. Так, за день до гонки в 50 километров лыжник опубликовал забавное видео, где делал зарядку в форме советских лыжников под песню «Утренняя гимнастика» в исполнении Владимира Высоцкого.

Правда, за этот юмор его уже успели раскритиковать в Норвегии.

«Я думаю, что это очень неуместно в связи с тем, что сейчас происходит на Украине. Давайте занимать твердую позицию», — заявил глава федерации лыжных видов спорта Норвегии Эрик Рестев в комментарии VG.

Большунов ничего не ответил на эту критику.