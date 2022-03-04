«Мечта — выступить на Олимпиаде»: российский велогонщик стал французом

Молодой и перспективный российский велогонщик Павел Сиваков, имеющий в своем послужном списке победу в молодежной «Джиро д'Италия», а также выигранные Тур Альп и Тур Польши, сменил спортивное гражданство и теперь будет выступать под флагом Франции.

Российский велогонщик Павел Сиваков объявил о том, что меняет спортивное гражданство и отныне будет выступать за сборную Франции.

Об этом решении спортсмена рассказал журналист Ричард Мур, процитировав самого велосипедиста.

«Моя мечта — выступить за Францию на Олимпиаде-2024. Команда поддерживает мое желание. Я против того, что происходит на Украине, и переживаю за судьбу всех украинцев», — заявил Сиваков.

Заявка россиянина на смену гражданства была подана в Международный союз велосипедистов (UCI) после начала спецоперации вооруженных сил России на территории Украины и была рассмотрена в экстренном порядке.

Положительному для спортсмена вердикту способствовали те обстоятельства, что он проживает во Франции с детства, а паспорт этой страны имеет аж с 2017 года, получив его в дополнение к российскому в 20 лет.

В том же году, являясь одним из самых многообещающих молодых гонщиков мира, он подписал первый профессиональный контракт с командой Team Sky, которая ныне называется Ineos Grenadiers.

«Я – новичок в команде, это мой первый профессиональный сезон, в котором я хочу как можно больше совершенствоваться и узнать как можно больше... Команда Sky – одна из лучших в мире. Мне нравятся многодневные гонки. Думаю, я из тех гонщиков, кто может на них хорошо выступить. И Sky, определенно, лучшая команда, где я смогу научиться, как побеждать на гонках такого типа», — рассказывал на тот момент еще российский спортсмен после подписания контракта.

В этом коллективе вместе с Сиваковым выступали или выступают такие маститые спортсмены, как двукратный бронзовый призер Олимпиад Лондона-2012 и Рио-2016 британец Крис Фрум, чемпионы мира по велогонкам поляк Михал Квятковский и Джонатан Диббен, серебряный призер Игр и чемпион мира британец Роан Деннис, а также его соотечественник, олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро Оуэн Дойл.

Ну и, конечно, нельзя не упомянуть приму этой команды, одну из главных звезд мирового велошоссе колумбийца Эгана Берналя, победителя наиболее престижной мировой многодневки Тур де Франс 2019 года.

Сиваков в этой компании не является лидером, но уже не раз удачно проявлял себя и по праву считается подающим большие надежды.

В 2017 году, например, он выиграл общий зачет молодежной (до 23 лет) «Джиро д'Италия», а через два года побеждал в общем зачете Тура Альп и на входящем в мировую серию Туре Польши.

Сиваков выступал на всех трех наиболее престижных веломногодневках, а лучшего результата добился на «Джиро д'Италия», заняв там в 2019 году общее девятое место и второе в молодежном зачете после колумбийца Мигеля Анхеля Лопеса из «Астаны».

Вообще 24-летний российский француз родился в Италии в коммуне Сан-Дона-Ди-Пьяве, что находится в Венеции, в семье велогонщиков. Причем его родители достаточно известные в прошлом отечественные спортсмены.

Его отец Алексей Сиваков в 1994 году выигрывал Тур Сербии, а в Гранд Туре был очень близок к победе на последнем этапе «Джиро д'Италия» в 1996 году, но остался вторым, уступив украинцу Сергею Ушакову.

Кроме того, отец Павла пять раз представлял сборную России на чемпионатах мира, а после работал функционером в российских велокомандах, включая «Катюшу».

Супруга Алексея и мама Павла Александра Колясева еще более известна в мире велошоссе, так как в своем послужном списке на чемпионатах мира она имеет бронзу Бенидорма-1992 и золото Осло-1993 и Агридженто-1994 в командных гонках.

Также она много раз была призером чемпионатов СССР и России, а позже выступала в профессиональных турах.