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Спорт

«Экстренно пытаемся выехать из Украины»: российская фигуристка застряла в Киеве

В Госдуме рассказали, как российские спортсмены могут покинуть Украину во время военной операции

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Фигуристка Анастасия Шаботова

Фигуристка Анастасия Шаботова

Global Look Press
Российская премьер-лига (РПЛ) рассматривает вариант с переносом всех матчей 19-го тура в связи с приостановкой работы аэропортов в Сочи, Краснодаре и Ростове-на-Дону из-за военных действий на Украине. Тем временем российская фигуристка Анастасия Шаботова, которая выступает за Украину с 2019 года, экстренно пытается выехать из Киева. Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что больше никто из спортсменов с российским гражданством пока не оказался в такой ситуации, а также сообщил, как атлеты могут покинуть Украину. «Газета.Ru» рассказывает, как боевые действия влияют на спорт прямо сейчас.

РПЛ переносят, чемпионат Украины — отменяют

В 19-м туре РПЛ сразу три матча должны состояться в областях неподалеку от Украины: «Сочи» — «Арсенал» (26 февраля), «Краснодар» — «Локомотив» (27 февраля), «Ростов» — «Крылья Советов» (27-го).

Однако после начала специальной военной операции России на Украине эта зона стала считаться небезопасной, и Росавиация временно остановила работу аэропортов в Ростове («Платов»), Краснодаре («Пашковский»), Анапе («Витязево»), Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Орле, Курске, Воронеже и Симферополе. Эти ограничения действуют до 03.45 мск 2 марта 2022 года.

В аэропорту Сочи также задерживаются и отменяются рейсы по инициативе авиакомпаний.

Планируется запустить дополнительные поезда по южным направлениям, однако футбольные команды не могут тратить столько времени на дорогу, иначе у них не останется времени на восстановление между матчами.

«В настоящее время Российский футбольный союз (РФС) и Российская премьер-лига прорабатывают вопросы, связанные с проведением матчей ближайшего тура чемпионата, с учетом приостановки работы аэропортов в Сочи, Краснодаре и Ростове-на-Дону. Более подробная информация будет опубликована в ближайшее время», — говорится в сообщении пресс-службы РПЛ.

По информации «РБ Спорт», РПЛ рассматривает вариант переноса 19-го тура целиком на 8-9 марта или 16-17 марта.

Украинская премьер-лига (УПЛ) должна была возобновиться после зимней паузы 25 февраля, однако старт матчей был отменен из-за чрезвычайного положения, введенного по всей стране. Лидером таблицы УПЛ являлся «Шахтер» (Донецк), набравший 47 очков в 18 матчах.

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, в стране будут отменены все соревнования на ближайший месяц.

Фигуристка с российским гражданством пытается выбраться из Киева

Из Украины пытаются выехать тысячи жителей — огромные пробки стоят на выезде из Киева и других городов. В том числе хочет покинуть столицу Украины и фигуристка Анастасия Шаботова, которая до 2019 года представляла Россию, а потом сменила спортивное гражданство, поскольку не могла пробиться в сборную России.

Несмотря на старт выступлений за Украину, в составе которой она приняла участие в Олимпийских играх — 2022, Шаботова активно болела в Пекине за российских фигуристов…

… а также выкладывала совместное фото с Марком Кондратюком

… и поздравляла российских фигуристок Софью Акатьеву и Алену Канышеву с днем рождения в своем Instagram.

Теперь Шаботова пытается покинуть Украину, о чем она рассказала в ответ на сообщения обеспокоенной поклонницы из Японии:

«Мы сейчас в Киеве, но экстренно пытаемся выехать из страны. Спасибо за переживания».

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Дальнейшая судьба Шаботовой пока неизвестна. Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что ему пока не поступала информация о других спортсменах с российским гражданством, застрявших на Украине.

«Сейчас такой информации о наших спортсменах нет. Но я знаю, что есть гуманитарные каналы, которые как раз занимаются перемещением граждан в обе стороны. Выехать можно и через третью страну — через Белоруссию, через Европу. Даже если таможенные пункты закрылись, гуманитарные каналы должны работать. Но у меня информации о том, что кто-либо из российских спортсменов сейчас находится на территории Украины, нет.

Я не знаю, что означает по украинскому законодательству военное положение — закрываются границы или нет. Но я вижу в СМИ новости о том, что огромные пробки стоят как раз в сторону европейских границ. Значит, границы открыты.

Если кто-то из россиян окажется в такой ситуации, однозначно, будем помогать. Но пока никто с этим не обращался. А в целом, если кто-то завис на Украине или в другой стране, необходимо в первую очередь ставить в известность федерацию по виду спорта — и она будет этот вопрос решать.

Но дипломатические и гуманитарные каналы существуют и всегда будут существовать», — сказал Свищев.

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