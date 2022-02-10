«Валиевой нечего делать в юниорах»: в фигурном катании грядет революция

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) вынес на конгресс организации 2022 года предложение о поэтапном ужесточении возрастных ограничений в фигурном катании. Эта информация появилась в тот же день, когда стало известно, что 15-летняя фигуристка из России Камила Валиева сдала положительный допинг-тест.

В распоряжении «Матч ТВ» оказалась предварительная повестка Конгресса ISU, который пройдет в июне 2022 года на Пхукете.

На повестке, в частности, будет стоять вопрос о поэтапном поднятии возрастного ценза. В документе говорится, что внесение такого предложения было основано на данных, полученных от медицинской комиссии ISU.

Совет предлагает оставить возраст выхода во взрослые состязания во всех дисциплинах без изменений (с 15 лет) в следующем сезоне и начать поднимать его с сезона-2023/2024 — до 16 лет, а с сезона-2024/2025 — до 17. Как и в нынешних правилах, фигуристу нужно достичь требуемого возраста до 1 июля текущего года.

«Совет ISU пришел к выводу, что ради защиты физического и ментального здоровья наиболее необходимым изменением будет постепенное увеличение планки выхода на взрослый уровень с 15 до 17 лет. Это постепенное внедрение позволит фигуристам адаптироваться к новым ограничениям и избежать того, что фигуристы, которые уже соревновались на взрослом уровне, будут вынуждены вернуться в юниоры», — говорится в пояснительной части предложения.

С инициативой поднятия возрастного ценза в фигурном катании (в одиночных дисциплинах — с 17 лет, в парных — с 16) впервые выступила Норвегия еще в 2019 году. В России, естественно, в основном все против. И многие считают, что ISU искусственным образом пытается остановить российскую гегемонию в фигурном катанию, в первую очередь — в женском. Хотя на нынешних звезд эта ситуация никак не повлияет. К 2025 году повзрослеет Валиева, уже исполнится 17 лет и Майе Хромых с Дарьей Усачевой.

При этом есть оговорка, что если спортсмен и спортсменка уже успели принять участие в чемпионате Европы, чемпионате четырех континентов или чемпионате мира к 2023 году, то он будет допущен на крупные старты в 2024-м независимо от возраста.

Но при этом в России уже есть перспективные спортсменки, у которых из-за новых правил могут возникнуть проблемы. Речь в первую очередь о 14-летних Софье Акатьевой, Софье Самоделкиной и Анастасии Зининой, которые уже сейчас прыгают четверные прыжки, и им либо придется ждать 17-летия, либо выигрывать конкуренцию у Валиевой и Трусовой уже в следующем сезоне.

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин считает, что возрастной ценз не собирались бы вводить, если бы у соперников были 15-летние спортсмены высокого уровня..

«Во всех нормальных видах спорта спортсмен может спокойно выступать с 15 лет. Фигурное катание я считаю нормальным видом спорта. Уверен, что если бы у сборной США, Канады, Японии, к примеру, было бы по 15-летней девочке, которая борется за золото, то этот вопрос не поднимался бы», — сказал Ягудин «Чемпионату».

Серебряный призер Олимпийских игр — 2018 в команде Александр Энберт выступает за то, чтобы все стороны прислушались к мнению врачей, поскольку непонятно, как влияют нагрузки на организмы 15-летних спортсменов.

«Вопрос сложный. С одной стороны, я, конечно, за то, чтобы видеть на соревнованиях самых сильных спортсменов, самые сложные элементы и самое сложное исполнение этих элементов. Наверное, если это делают молодые спортсмены, то в этом ничего плохого нет.

Как любитель фигурного катания я, конечно, хочу видеть лучшее, что есть в нем — допустим, на чемпионате мира. Но встает вопрос о здоровье спортсменов, о том, какими путями они к этому приходят. Здесь, наверное, самый правильный и важный комментарий дадут спортивные врачи. И если, например, ранний переход к четверным не вредит здоровью спортсменов, то в этом ничего плохого нет», — считает Энберт.

Четырехкратный чемпион России Максим Ковтун убежден, что даже при возрастном цензе российские спортсмены останутся лучшими.

«Если введут возрастной ценз, мы не сможем на это повлиять, придется подстраиваться. Наши спортсмены все еще будут лучшими, но на это просто потребуется время. Той же Валиевой нечего делать в юниорах. Она на голову выше всего мира», — сказал Ковтун.