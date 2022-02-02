«Чуть-чуть больше, чем просто матч». Чего ждут от полуфинала Евро в Киеве и Москве

В полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу встретятся сборные России и Украины. Несмотря на то, что между двумя государствами существуют противоречия, эксперты и болельщики надеются, что встреча пройдет без политической подоплеки. Глава Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев назвал украинских футболистов друзьями, а депутат Госдумы Николай Валуев и экс-футболист сборной Украины Владислав Ващук заявили «Газете.Ru», что ждут яркой игры — и никакой политики.

Как Россия и Украина попали друг на друга

Летом 2021 года в Госдуме прозвучала идея организовать товарищеский матч между сборными России и Украины по футболу. Глава Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко тогда отреагировал достаточно жестко: по его словам, такой матч возможен только после того, как Россия выполнит требования Украины касательно Крыма, Донбасса и Луганска.

Однако никаких геополитических изменений в итоге не потребовалось: не прошло и года, а сборные России и Украины готовятся сойтись на поле. Правда, на мини-футбольном. И не в товарищеской игре, а в большом турнире. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) традиционно разводит Россию и Украину на жеребьевках различных турниров, чтобы эти команды не имели шансов встретиться, по крайней мере, на первых этапах соревнований.

Однако на стадии плей-офф может случиться что угодно. Так и вышло, что Россия и Украина сыграют друг с другом в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу.

Сборная России стала первой в группе С, начав турнир с разгромной победой над Словакией 7:1 и выиграв в итоге все три матча группового этапа. В четвертьфинале же российская сборная победила со счетом 3:1 Грузию, ранее занявшую второе место в квартете D.

Турнирный путь украинцев оказался драматичнее. Команда заняла второе место в группе А, набрав три очка — но такое же количество баллов было у хозяев турнира голландцев и у Сербии. Украина пробилась в плей-офф лишь по дополнительным показателям. Ну а в четвертьфинале победила со счетом 5:3 лидера квартета В сборную Казахстана. Турнирная сетка сложилась таким образом, что в полуфинале Украина попадала на победителя матча Россия — Грузия. И теперь нас ждет острое со многих точек зрения противостояние.

«Надеюсь, что эта игра не станет политической площадкой»

Бывший защитник футбольной сборной Украины Владислав Ващук защищал цвета национальной команды в те годы, когда политические разногласия не играли ведущей роли во взаимоотношениях двух стран. И он прекрасно знает, что собой представляет спортивная принципиальность встреч российских и украинских команд.

Сам он большую часть карьеры провел в киевском «Динамо», но при этом был у него и непродолжительный отрезок в составе исторически непримиримого соперника киевлян — московского «Спартака». Ващук был на поле «Лужников» в составе сборной Украины в 1999 году, когда вратарь сборной России Александр Филимонов пропустил печально известный гол от Андрея Шевченко, который не позволил российской команде пробиться на чемпионат Европы. И сейчас Владислав выражает надежду, что встреча сборных России и Украины на ЧЕ по мини-футболу будет столь же принципиальной, как раньше, но без политического окраса.

«Прежде всего, это спортивное соревнование. Политика уже давно вошла в спорт, пытаются делать какие-то ограничения.

Но я ожидаю, в первую очередь, игры — бескомпромиссной, как раньше всегда играли Россия и Украина. Чтобы все было на поле. А за футбольным полем — просто пожали руки и разошлись»,

— заявил Ващук «Газете.Ru».

«В провокациях заинтересована «третья сторона»

Известный футболист допустил, что, с учетом политических противоречий между двумя государствами, возможны провокации — причем, полагает Ващук, в них больше всего заинтересована «третья сторона». Вместе с тем, он выразил надежду, что полуфинал Евро не превратится в политическую площадку.

«Без провокаций, возможно, и не обойтись — хотя тут, мне кажется, присутствует некая третья сторона. Но турнир проходит в Голландии, а не на Украине и не в России. Соответственно, никто не сможет предотвратить [провокации], если они будут. Могут пообещать, да, но с этим борются у нас, борются у вас, а справиться не могут. Но я надеюсь, что эта игра будет просто игрой, а не политической площадкой для разбирательств, что не будет подоплеки, чтобы стравить стороны», — заключил Ващук.

«Если Украина проиграет, ничего страшного не произойдет»

В украинском спортивном сообществе реакция на предстоящий полуфинал весьма сдержанная. И большинство настроено на то, чтобы не смешивать игру с политикой. Об этом высказался, в частности, спортивный журналист Артем Франков. Он предвосхитил возможные разговоры о том, что Украина должна отказаться от встречи с Россией, заявив, что этого быть не должно.

«Я был уверен сегодня в победе россиян над сборной Грузии. Думаю, что отказываться спортсменам от этого матча точно не нужно. Украинцы слишком долго шли к такому успеху на чемпионате Европы. Отказываться от игры — глупо. Наши футболисты просто так без боя полуфинал не отдадут. Очень надеюсь, что политика никак не будет замешана в это прекрасное спортивное мероприятие. Это будет не просто матч, а чуть-чуть больше.

Этот матч, конечно, станет принципиальным, но не более того. И даже если украинская сборная проиграет, ничего страшного не произойдет.

Наверное, сборная России подойдет к этому поединку в роли фаворита. Я ожидаю сумасшедшего накала страстей и качественного футбола!» — приводит слова Франкова «СЭ».

«Не уверен, что матч состоится»

Однако мнение о том, что игра может не состояться, действительно существует, и его выразил в том числе экс-полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко. Он не сомневается, что политическая подоплека этого матча выйдет на первый план — если и не перед игрой, то после.

«Для многих это ожидаемое противостояние, но пока игра официально не состоится, я не поверю, что она есть и будет. Так как то, что происходит между нашими странами сейчас, не добавляет уверенности, что матч может состояться. Во время игры футболисты точно не будут думать о политике, будут играть на победу, но до и после игры от нее никуда не деться — матч будет крайне политизирован. Уже сейчас «политологи» всех мастей будут готовить телешоу по мотивам этого полуфинала.

Ничего хорошего в информационном поле накануне игры не жду. Уверен на 100%, что накачка футболистов будет с обеих сторон»,

— цитирует Калиниченко «Матч ТВ».

«Сборная Украины — наши друзья»

Прав Калиниченко или нет, станет ясно, вероятно, после матча. Но на данный момент обстановка вокруг игры достаточно спокойная. А президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев подчеркивает: украинские футболисты — друзья России, и спорт должен оставаться вне политики.

«Политическую подоплеку этой встречи отбрасывать нельзя. Нас давно разводят, даже на этом чемпионате Европы нас разводили по группам, чтобы мы раньше полуфинала не могли встретиться друг с другом. Основной интригой предстоящей встречи является тот факт, что мы очень давно не играли. Нам предстоит не менее тяжелая игра, сборная Украины — ровная и сильная команда, которая навязывает борьбу.

Сборная Украины ведет матчи на русском языке. Во-вторых, это наши друзья. Это как раз история о том, что спорт, в частности мини-футбол, вне политики.

Это не просто слова, мы давно дружим с нашими коллегами из Ассоциации футзала Украины, у нас тесные связи. Лучше бы все выясняли отношения — кто сильнее или быстрее — именно на спортивных площадках. Мы очень хорошо относимся к своим коллегам из сборной Украины», — констатировал Алиев.

«Кто хочет говорить о провокациях, пусть говорят»

Ситуацию для «Газеты.Ru» лаконично прокомментировал и экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев. Он подчеркнул, что, несмотря на политические противоречия между двумя государствами, говорить об этом матче нужно исключительно в спортивном контексте.

«Ничего, кроме игры, мы не ждем. Никакой политики. Провокации? Кому хочется, пусть говорят о провокациях», — резюмировал Валуев.

Сборные России и Украины сойдутся в полуфинальном матче чемпионата Европы по мини-футболу в пятницу, 4 февраля. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени. В другом полуфинале встретятся национальные команды Испании и Португалии.