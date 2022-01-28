Россиянки сражаются за медали в спринте на Евро. LIVE

Молдаванка Стремоус отстрелялась на первом рубеже медленнее Куклиной и проиграла ей семь секунд, но на трассе быстро наверстывает упущенное. На отметке 3,7 км она уже вырвалась в лидеры, а россиянка стала второй с отставанием в шесть секунд! Ларисе нужно что-то делать со скоростью.
В гонку вступила третья из россиянок — Евгения Буртасова (в девичестве — Павлова). На этом Евро она уже взяла золото в индивидуальной гонке на 15 км и находится в полной боевой готовности.
Ох, как жаль! Анастасия допустила одну осечку. После штрафного круга она оказалась лишь четвертой и целых 28 секунд проигрывает лидирующей сейчас Куклиной. А ведь могла стать новым лидером.
Шевченко покорила отметку 1,2 км быстрее Куклиной на три секунды — пока что это третий результат. Лидирует на этом отрезке дистанции бывшая россиянка Стремоус из Молдавии, а вторая — казахстанка Климина.
Супер, Лариса закрыла все мишени и подтвердила свой статус надежного стрелка! На данный момент она удерживает лидерство после первой стрельбы (лежа).
Недолго продолжалось лидерство Куклиной на 1,2 км — ее обошла бывшая россиянка, выступающая теперь за Молдавию, — 26-летняя Алина Стремоус. А вскоре Куклину обогнала и казахстанская спортсменка Дарья Климина.
Стартовала вторая из россиянок — 22-летняя Анастасия Шевченко, бронзовая призерка спринта на Евро-2021. Надеемся как минимум на повторение этого результата сегодня.
Куклина добралась до первой контрольной отметки 1,2 км — за 3:47,5 минуты. Другие соперницы пока медленнее россиянки, но основная борьба впереди.
Напомним правила спринта:
1) Спортсменки проходят три круга по 2,5 км;
2) Биатлонистки стартуют с интервалом в 30 секунд;
3) После первого круга — стрельба лежа, после второго — стоя;
4) За каждый промах — штрафной круг 150 м.
Здравствуйте, уважаемые любители биатлона! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию женского спринта на 7,5 км в рамках чемпионата Европы. Старт запланирован на 16.00 по московскому времени.
Гонка началась! И под первым стартовым номером на трассу ушла Лариса Куклина. Желаем удачи!
Российская биатлонистка Лариса КуклинаРИА Новости