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Спорт

Россиянки сражаются за медали в спринте на Евро. LIVE

Биатлон. Чемпионат Европы. Женский спринт 7,5 км. ОНЛАЙН

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На чемпионате Европы по биатлону в немецком Арбере женщины бегут спринт на 7,5 км. Россию представляют Евгения Буртасова, Наталья Гербулова, Виктория Сливко, Лариса Куклина, Анастасия Шевченко и Анастасия Гореева. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
16:17

Молдаванка Стремоус отстрелялась на первом рубеже медленнее Куклиной и проиграла ей семь секунд, но на трассе быстро наверстывает упущенное. На отметке 3,7 км она уже вырвалась в лидеры, а россиянка стала второй с отставанием в шесть секунд! Ларисе нужно что-то делать со скоростью.

16:15

В гонку вступила третья из россиянок — Евгения Буртасова (в девичестве — Павлова). На этом Евро она уже взяла золото в индивидуальной гонке на 15 км и находится в полной боевой готовности.

16:13

Ох, как жаль! Анастасия допустила одну осечку. После штрафного круга она оказалась лишь четвертой и целых 28 секунд проигрывает лидирующей сейчас Куклиной. А ведь могла стать новым лидером.

16:12

Шевченко подошла к первой стрельбе — лежа.

16:10

Шевченко покорила отметку 1,2 км быстрее Куклиной на три секунды — пока что это третий результат. Лидирует на этом отрезке дистанции бывшая россиянка Стремоус из Молдавии, а вторая — казахстанка Климина.

16:09

Супер, Лариса закрыла все мишени и подтвердила свой статус надежного стрелка! На данный момент она удерживает лидерство после первой стрельбы (лежа).

16:08

Куклина подошла к первой стрельбе — лежа.

16:07

Недолго продолжалось лидерство Куклиной на 1,2 км — ее обошла бывшая россиянка, выступающая теперь за Молдавию, — 26-летняя Алина Стремоус. А вскоре Куклину обогнала и казахстанская спортсменка Дарья Климина.

16:05

Стартовала вторая из россиянок — 22-летняя Анастасия Шевченко, бронзовая призерка спринта на Евро-2021. Надеемся как минимум на повторение этого результата сегодня.

16:04

Куклина добралась до первой контрольной отметки 1,2 км — за 3:47,5 минуты. Другие соперницы пока медленнее россиянки, но основная борьба впереди.

15:55

Напомним правила спринта:

1) Спортсменки проходят три круга по 2,5 км;

2) Биатлонистки стартуют с интервалом в 30 секунд;

3) После первого круга — стрельба лежа, после второго — стоя;

4) За каждый промах — штрафной круг 150 м.

15:45

Здравствуйте, уважаемые любители биатлона! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию женского спринта на 7,5 км в рамках чемпионата Европы. Старт запланирован на 16.00 по московскому времени.

16:00

Гонка началась! И под первым стартовым номером на трассу ушла Лариса Куклина. Желаем удачи!

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Российская биатлонистка Лариса Куклина

Российская биатлонистка Лариса Куклина

РИА Новости
15:50

Россию представляют Лариса Куклина, Евгения Буртасова, Виктория Сливко, Наталья Гербулова, Анастасия Шевченко и Анастасия Гореева.

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