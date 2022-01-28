Россиянки сражаются за медали в спринте на Евро. LIVE

16:17

Молдаванка Стремоус отстрелялась на первом рубеже медленнее Куклиной и проиграла ей семь секунд, но на трассе быстро наверстывает упущенное. На отметке 3,7 км она уже вырвалась в лидеры, а россиянка стала второй с отставанием в шесть секунд! Ларисе нужно что-то делать со скоростью.