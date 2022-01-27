«Был звонок с угрозой»: российского тренера гонят из Казахстана

Тревожные новости пришли из Казахстана, что вынудило вице-президента национальной федерации фигурного катания Оксану Тен дать пресс-конференцию. На ней она рассказала журналистам, что неизвестный угрожал смертью российскому тренеру Сергею Воронову.

«Я бы, возможно и не стала делать эту пресс-конференцию, если бы не было одного очень серьезного момента, — начала выступление перед прессой Тен. — С моим приходом в федерацию произошли большие изменения, они коснулись многих тренеров, многих функционеров, которым это было невыгодно и неинтересно, я могу это смело сказать, начиная с финансовой стороны и заканчивая спортивными ресурсами.

Что меня заставило дать пресс-конференцию: позавчера был звонок Сергею Воронову с угрозой жизни и пожеланиями забыть про Казахстан.

Я решила, что ситуация принимает серьезный оборот и решила прояснить все моменты, чтобы нужные органы обратили внимание».

Оксана Тен, напомним, является матерью самого знаменитого казахстанского фигуриста Дениса Тена, который погиб в результате бытового конфликта на улице Алма-Аты 19 июля 2018 года в возрасте 25 лет. Денис Тен — единственный из казахстанских фигуристов, кто брал медали на Олимпиаде и один из двух, кто был призером на чемпионатах мира. Лучшим достижением в карьере Тена является бронзовая медаль Олимпийских игр в Сочи в 2014 году, а на мировых первенствах он был по разу вторым и третьим.

34-летний Воронов — российский фигурист-одиночник. Главными достижениями в его долгой профессиональной карьере стали серебряная и бронзовая медали чемпионатов Европы 2014 и 2015 годов. Кроме того, в Токио-2015 он выиграл серебро на командном первенстве мира. Воронов шесть раз выступал на чемпионатах мира, где его лучшим результатом было седьмое место в сезоне-2007/08. Также Воронов является двукратным чемпионом России, трехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером ЧР.

Завершив карьеру в 2019 году, фигурист перешел на тренерскую работу и теперь возглавляет сборную Казахстана в качестве главного тренера, что, видимо, в этой стране нравится далеко не всем.

В частности, Воронова активно критикует Элизабет Турсынбаева, единственная в истории Казахстана призер чемпионата мира в женском одиночном катании. В 2019 году она прыгнула четверной сальхов и стала второй, вклинившись между россиянками Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой.

По словам Турсынбаевой, казахстанского фигуриста Михаила Шайдорова по сути лишили права отобраться на Олимпиаду.

Имеется в виду турнир Nebelhorn Trophy, где разыгрывались олимпийские квоты. На нем подопечный Воронова Диас Жиренбаев без вариантов проиграл, а Шайдоров туда не поехал.

А на минувшей неделе в Таллине прошел чемпионат четырех континентов, на котором Шайдоров набрав 234,67 балла и стал пятым. Этих баллов ему бы хватило на олимпийскую путевку на Небельхорне.

Также Турсынбаева опубликовала открытое письмо членов тренерского совета казахстанской федерации, которые пожаловались на давление со стороны Тен, двойные стандарты в отношении к спортсменам, а также критиковали Воронова.

Тренер Шайдорова и сборной Казахстана, знаменитый российский фигурист Алексей Урманов в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал, что отбор к Олимпиаде спортсмен пропустил из-за за травмы.

«Те слова Турсынбаевой, которые вы процитировали, не совсем соответствуют действительности. Михаил, который 3,5 года у меня занимается, был травмирован, он с травмой выступал на чемпионате мира в Стокгольме. После того как мы там не совсем удачно выступили, не отобрались в произвольную программу, мы вернулись домой и занялись лечением. Он достаточно много пропустил. Когда встал вопрос, успеет ли он до Оберстдорфа набрать форму для отбора на Олимпиаду, ваш покорный слуга сказал: боюсь, не сможет, не успеет. Это нами было принято решение не участвовать в отборочном турнире», — заявил Урманов.

Рассказал Урманов и про отношения с главным тренером национальной команды Вороновым. «У нас хорошие отношения, прекрасно общались, летели вместе обратно с турнира. Мне показалось, Сергей очень искренне поздравил меня и Мишку с пятым местом», — сказал Урманов.