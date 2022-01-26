Отомстить за поражение России: Медведев сражается с Оже-Альяссимом. LIVE

12:04

Даниил вышел к сетке и на этот раз не совершил прошлой ошибки — направил мяч не на ракетку сопернику, а в противоположный угол. Это позволило россиянину уверенно забрать свою подачу. Счет в первом сете стал 3:2 в его пользу!