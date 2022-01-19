«Это Россия, здесь много Наташ!» ЦСКА неловко представил футболиста из Турции и извинился

Пресс-служба ЦСКА неудачно пошутила по поводу аренды из «Лилля» турецкого полузащитника Юсуфа Языджи. В ролике красно-синих рассказывалось, будто футболист согласился перейти в ЦСКА только после того, как ему пообещали в России «много Наташ». Позднее пост был удален, а руководители пресс-службы принесли извинения. Известный болельщик ЦСКА, пародист Михаил Грушевский в беседе с «Газетой.Ru» назвал публикацию «провалом», недопустимым для профессионального клуба, однако отметил, что неудачные шутки бывают у всех.

«Удалите и извинитесь!»

В нашумевшем видеоролике, размещенном в соцсетях ЦСКА и озаглавленном «Ход конем», официальный аккаунт армейцев никак не мог связаться с Языджи в директе: «Юсуф! Привет! Мы тебя ждем. Юсуф? Где ты? Мы готовы подписать контракт! Юсуф, это Россия, у нас здесь много Наташ!!!».

Только после этого предложения футболист отвечал команде «Пять минут, я уже лечу!» и присылал два сердечка — красное и синее.

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Такая шутка с сексуальным подтекстом не понравилась многим фанатам ЦСКА.

«ЦСКА, мой любимый и родной клуб, вам не стыдно? Вы что творите? Ход конем здесь может быть по собственному желанию у всех, кто имеет отношение к этому возмутительному и оскорбительному посту! Просто позорище!» — написал в своем Telegram-канале известный журналист Василий Конов.

«Какой позор, очнитесь», «По-моему, это полный позор. Унижение и всех русских девушек, и клуба» — писали другие фанаты в комментариях к этому посту в официальном Instagram ЦСКА.

«Непрофессионально и очень глупо»

Известный болельщик красно-синих, популярный пародист Михаил Грушевский в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что шутка действительно получилась неуместной и ее удаление можно понять.

— Как вы отреагировали, когда увидели этот ролик?

— Для профессионального футбольного клуба это, конечно, провал. Так шутить нельзя. «Много Наташ»… это непрофессионально — и очень глупо. К сожалению. Я понимаю, что речь идет о моем любимом клубе, но кто-то облажался.

У меня тоже бывают неудачные шутки, которые могут показаться тупыми, если они были не к месту.

Расскажу историю. Я с 90-го года стал ездить в круизы по Средиземному морю (они всегда проходили через Стамбул), и однажды я разыграл там Наташу Королеву. Она была в Стамбуле в первый раз — еще совсем юная девочка.

Я ей сказал: «Наташа, знаешь, а в Стамбуле ты очень популярна». Она: «Да ла-а-адно, Мишка, с чего ты так решил». Я говорю: «Сойдем на берег — и все будут обращать на тебя внимание». Я знал, что когда турецкие мужчины слышат русскую речь и видят девушку, то сразу кричат это имя.

Я стал нарочито громко разговаривать по-русски, и со всех сторон нам начали восторженно кричать, цокая языками: «Наташа! Наташа!». Я говорю: «Вот видишь!». Королева: «Наверное, они смотрели «Песню года».

— То есть в Турции могли бы понять эту шутку?

— Да я тоже понимаю эту шутку, но она просто не совсем уместна в контексте перехода турецкого футболиста. Он ведь приезжает в Москву не для того, чтобы рассматривать Наташ и других русских девушек…

Ну окей, в общем, неудачная шутка. Ничего трагичного. Всем нам свойственно неудачно шутить. Бывает.

— А как оцените сам переход Языджи?

— А какое может быть мнение? Я никогда не видел его в деле. Обращайтесь к нашим ветеранам: они обосрут любого, даже не видя. Все умеют делать.

Судя по описанию его игровых качеств и некоторой оценке, это неплохой парень, а 24 года — очень хороший возраст. Мне кажется, это удачное приобретение. Но проверить его мы сможем только в деле. Увидим это в ближайших матчах в конце февраля, когда по сугробам будет супердерби «Спартак» — ЦСКА.

Языджи как выпрыгнет из сугроба, как расстроит Селихова, — и сразу скажем: «Вот это феерический трансфер!».

— «Спартак» уже высказался по поводу неудачной шутки ЦСКА про Наташ в Twitter, так что у Языджи будет дополнительная мотивация.

— «Спартак» потроллил нас? А вот в «Спартаке»-то все шутки удачные, да-да-да. Там не Наташа, там Зарема. У нее каждая шутка на вес золота. Вот это я парировал.

Обычный хороший день / Наткнулся на твиттер одной московской команды pic.twitter.com/aCSKwvHA4r — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 19, 2022

«Виновные отстранены»

Главный редактор CSKA TV Катерина Кирильчева попросила прощения за шутку про «Наташ» и подчеркнула, что изначально пресс-служба планировала сделать другой пост.

«Приношу свои искренние извинения за презентационный ролик, который выпустила наша медиагруппа. Изначально планировался и был утвержден совершенно другой сценарий, но без присутствия игрока его нельзя было воплотить в жизнь. В условиях дефицита времени мною был придуман такой сюжет, который оказался неудачным и неуместным, а для многих еще и оскорбительным», — написала Кирильчева.

Заявление главного редактора CSKA TV Катерины Кирильчевой о ситуации с презентацией новичка команды pic.twitter.com/3octwzVAsv — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 19, 2022

Директор ЦСКА по связям с общественностью Сергей Аксенов сообщил «Матч ТВ», что «виновные отстранены от работы», а также что команда уже извинилась перед самим Языджи.