Швейцарец сенсационно заткнул за пояс Овечкина, забил пять голов и вошел в историю НХЛ

Швейцарский нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Тимо Майер неожиданно оформил пента-трик, что никогда не удавалось даже Александру Овечкину, Иван Барбашев набрал четыре очка, Владимир Тарасенко вернулся из ковид-протокола и сразу отдал голевую передачу, на счету Кирилла Капризова дубль, а Илья Сорокин одержал десятую победу подряд. «Газета.Ru» рассказывает о главных событиях игрового дня НХЛ.

«Сан-Хосе Шаркс» — «Лос-Анджелес Кингз» — 6:2

Уникальным получился рядовой вроде бы матч калифорнийских команд «Сан-Хосе» и «Лос-Анджелеса», которые борются в нынешнем сезоне — в том числе и между собой — за попадание в плей-офф.

Виной всему швейцарский форвард «Шаркс» Тимо Майер, который сумел забросить аж пять шайб в одной встрече (всего за два периода!), став первым в клубной истории «акул» хоккеистом, кому это удалось.

Этого не смогли сделать ни клубные легенды Джо Торнтон, Патрик Марло и Джо Павелски, ни до сих пор выступающие за команду Брент Бернс и Логан Кутюр.

Такое ни разу не удавалось даже главному голеадору современности, а в перспективе еще и лучшему снайперу в истории сильнейшей лиги мира — Александру Овечкину!

В нынешнем столетии подобное вообще до Майера удавалось только четверым хоккеистам, причем интересно, что все они были европейцами. Словак Мариан Габорик оформил пента-трик в 2007 году, швед Юхан Фрацен сделал это в 2011-м, финн Патрик Лайне пять раз отличился в одной встрече в 2018 году, а швед Мика Зибанежад — в 2020-м.

Последним североамериканским игроком, сумевшим сделать подобное, стал канадец Марио Лемье в 1996 году.

Ну а шесть шайб в НХЛ один игрок забрасывал в последний раз 7 февраля 1976 года, когда Дэррил Ситтлер из «Торонто» от души поиздевался над «Бостоном» в матче, закончившемся разносом «Брюинз» (11:4).

«Если честно, я не помню, когда до этого столько забивал. Наверное, где-нибудь в юниорской лиге в Швейцарии. Это особенный опыт, конечно, крутое чувство. Но в то же время не хочется взлетать слишком высоко, — сказал по окончании встречи сам Майер.

— Завтра у нас выходной, после чего мы вернемся к работе. Такое однозначно придает уверенности, но тут же хочется продолжать работать».

Майер вообще проводит прекрасный сезон и уже отметился 45 (20+25) очками в 35-ти проведенных играх.

Наибольшую помощь в матче против «Кингз» ему оказали сделавший четыре передачи форвард Томас Гертл и защитник Эрик Карлссон, ассистировавший трижды, причем швед отметился своей 500-й результативной передачей в НХЛ.

«Колорадо Эвеланш» — «Миннесота Уайлд» — 4:3 Б

Яркий игровой день провели и большинство вышедших на лед российских игроков. Правда, форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин сыграть как раз не смог, поскольку прямо перед началом встречи с «Миннесотой» был помещен в ковид-протокол.

Это обстоятельство не помешало «Эвеланш» добиться своей 14-й победы подряд, хотя получилась она и непростой.

По ходу второго периода повреждение получил основной голкипер «Лавины» Дарси Кюмпер, в результате чего на льду появился Павел Францоуз — и чеху как следует досталось в заключительной 20-минутке от Кирилла Капризова.

Российский лидер «Уайлд» нанес два точных броска, в обоих случаях сравняв счет и переведя противостояние в дополнительное время.

В итоге все решалось в серии буллитов, но там спасти свою команду у россиянина не вышло. Он исполнял попытку последним, и прямо перед этим Микко Рантанен вывел «Колорадо» вперед, а Францоуз в этом случае смог остановить Кирилла.

«Я не очень хорошо играл в первом и втором периодах, поэтому рад, что в итоге пришли голы, и мы заработали очко, — рассказал сам Капризов. — В такие моменты, когда ты уступаешь в конце матча, все немного больше концентрируются на игре. Просто стараются уделять больше внимания тому, что происходит. И я думаю, в таких ситуациях, когда ты больше сосредоточен, ты можешь сыграть лучше».

«Сент-Луис Блюз» — «Нэшвилл Предаторз» — 5:3

Если Ничушкин только попал в ковид-протокол, то Владимир Тарасенко вместе со своим одноклубниками по «Сент-Луису» Колтоном Парэйко и Давидом Перроном его покинул. Там по-прежнему пребывает другой форвард «Блюз» Павел Бучневич, но и без него россияне зажгли на льду как следует.

«Нэшвилл», находящийся в хорошей форме, здорово начал встречу и усилиями Райана Джохансена и Филипа Форсберга создал себе в первом периоде задел в две шайбы, причем ассистировавший на шведа во втором голе защитник Роман Йози побил клубный рекорд для игроков своего амплуа, сумев добраться до отметки в 40 (13+27) баллов всего за 38 матчей.

Прежнее достижение также принадлежало швейцарскому капитану «хищников», было установлено в кампании-2019/20 и составляло 39 встреч.

Ну а дальше солировали россияне. Тарасенко в своей первой встрече после паузы отметился голевой передачей на сравнявшего счет Райана О'Рэйлли.

Иван Барбашев, проводящий свой, безусловно, лучший сезон в НХЛ и превратившийся в настоящую звезду, оформил два гола и два результативных паса, не просто став первой звездой встречи, а получив статус третьего среди героев всего игрового дня!

На счету Барбашева теперь 34 (15+19) очков в 38 проведенных играх, а его лучшим результатом в сезоне до сих пор были 26 очков. До этой цифры он добирался дважды. В первом случае ему потребовалось 80 игр, во втором — 69.

Своим десятым голом в сезоне отличился и нападающий «Предаторз» Яков Тренин, но спасти бросок россиянина его команду от фиаско в Сент-Луисе не смог.

Другие матчи

«Баффало Сейбрз» — «Дейтройт Ред Уингз» — 2:3 ОТ

«Аризона Койотис» — «Монреаль Канадиенс» — 5:2

«Сиэтл Кракен» — «Чикаго Блэкхоукс» — 3:2

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Филадельфия Флайерз» — 4:1

«Вегас Голден Найтс» — «Питтсбург Пингвинз» — 3:5

11-я шайба в сезоне Владислава Наместникова помогла «Детройту» перевернуть матч против «Баффало». Россиянин смог отличиться в меньшинстве при счете 0:2, а потом Дилан Ларкин забросил по шайбе в основное время и в овертайме, принеся «Ред Уингз» победу.

Защитник «Монреаля» Александр Романов, славящийся своей жесткостью, обновил в поединке с «Аризоной» личный рекорд по силовым приемам, проведя восемь хитов против соперников. Кроме того, на льду внук Зинетулы Билялетдинова провел 22:33, причем три с половиной минуты — в меньшинстве. Также на его счету четыре заблокированных броска.

Голкипер пытающихся выбраться со дня «Айлендерс» Илья Сорокин стал первой звездой матча против «Филадельфии», отразив 26 из 27 бросков по своим воротам. Эта победа стала для него десятой в сезоне. Защитник «Флайерз» Иван Проворов, как обычно, стал лидером в своей команде по игровому времени (25:14), но завершил матч с полезностью -2.

Евгений Дадонов мог стать главным героем матча с «Питтсбургом», в котором сначала отметился голевой передачей, а затем и голом. «Вегас» вообще вел со счетом 3:0, но затем пропустил пять шайб подряд и проиграл. К одной из них в качестве ассистента приложился недавно вернувшийся в строй Евгений Малкин.